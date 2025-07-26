https://ria.ru/20250726/germaniya-2031600894.html

"Зеленые" все чаще отказываются от политической деятельности в Тюрингии

"Зеленые" все чаще отказываются от политической деятельности в Тюрингии - РИА Новости, 26.07.2025

"Зеленые" все чаще отказываются от политической деятельности в Тюрингии

Политики из партии "Зеленых" все чаще сталкиваются с угрозами и оскорблениями и вынуждены отказываться от политической деятельности в немецкой федеральной земле РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T12:45:00+03:00

2025-07-26T12:45:00+03:00

2025-07-26T12:45:00+03:00

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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Политики из партии "Зеленых" все чаще сталкиваются с угрозами и оскорблениями и вынуждены отказываться от политической деятельности в немецкой федеральной земле Тюрингия, где очень сильна правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), сообщает издание Spiegel со ссылкой на письмо двух политиков из тюрингского городка Готы федеральному руководству партии. АдГ в сентябре 2024 года заняла первое место на региональных выборах в Тюрингии, которая до объединения Германии входила в состав ГДР, с результатом 32,8%, обогнав ближайшего преследователя почти на 10% голосов. "Зеленые" набрали лишь 3,2% и вообще не смогли пройти в региональный парламент. "Это письмо к вам – отчаянный крик о помощи, потому что мы не знаем, что делать дальше… Все больше членов (партии "Зеленых" - ред.) отказываются от активной партийной жизни. Все больше членов осознают, что "быть зеленым" в Тюрингии значит, что тебе будут "вставлять палки в колеса" в профессиональной и повседневной жизни. Страх начинает распространяться", - приводятся в материале выдержки из письма, датированного 16 июля. По словам политиков, быть членом "Зеленой" партии за пределами крупных городов Тюрингии становится просто опасно: если раньше они сталкивались с пренебрежением, то теперь встречаются с ненавистью. Во время последних федеральных и местных избирательных кампаний "Зеленые" привыкли к тому, что прохожие на улице могут их оскорбить или даже плюнуть в них, говорится в статье. На офисах партии в Тюрингии появлялись призывы повесить или убить ее членов, пишет издание. При этом становится все труднее найти специалистов, готовых, например, заменить стекла, испорченные такими надписями, потому что никто не хочет связываться с "Зелеными", жалуются политики. Они сообщают и о случаях нападения на членов партии. Авторы письма обвиняют в бездействии региональные власти. Расследования полиции, по их словам ни к чему не приводят, а руководство федеральной земли лишь советует им, например, проверять автомобиль перед поездкой и избегать темных улиц. В обращении политики просят федеральное руководство партии о помощи и поддержке, а в противном случае грозят отказаться от присутствия партии на востоке ФРГ, сообщает Spiegel. "Зеленые" в Германии выступают за жесткие меры по защите окружающей среды и крайне негативно настроены по отношению к России, что проявлялось, например, в высказываниях бывшего министра иностранных дел ФРГ от "Зеленых" Анналены Бербок. В последнее время популярность партии среди избирателей снижается: если на федеральных парламентских выборах 2021 года она заняла третье место и вошла в правящую коалицию, то в феврале 2025 года партия расположилась уже на четвертой строчке и перешла в оппозицию.

https://ria.ru/20250726/armeniya-2031556094.html

https://ria.ru/20250724/nato-2031253767.html

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в мире, тюрингия, германия, россия, анналена бербок