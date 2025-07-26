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Мерц пообещал предпринять шаги в ближневосточной политике в ближайшие дни - РИА Новости, 26.07.2025
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14:53 26.07.2025 (обновлено: 14:54 26.07.2025)
https://ria.ru/20250726/germanija-2031616164.html
Мерц пообещал предпринять шаги в ближневосточной политике в ближайшие дни
Мерц пообещал предпринять шаги в ближневосточной политике в ближайшие дни - РИА Новости, 26.07.2025
Мерц пообещал предпринять шаги в ближневосточной политике в ближайшие дни
Германия, Франция и Великобритания в "очень тесной координации" предпримут "шаги" в ближневосточной политике в течение следующих дней, пообещал в субботу... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T14:53:00+03:00
2025-07-26T14:54:00+03:00
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Германия, Франция и Великобритания в "очень тесной координации" предпримут "шаги" в ближневосточной политике в течение следующих дней, пообещал в субботу канцлер Германии Фридрих Мерц. "Полная согласованность с (президентом Франции – ред.) Эммануэлем Макроном и (британским премьером – ред.) Киром Стармером. Сегодня утром мы согласовали наш курс в ближневосточной политике в совместном телефонном разговоре. В следующие дни мы в очень тесной координации предпримем следующие шаги", - написал канцлер в социальной сети X. В четверг Макрон заявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре. После этого пресс-секретарь правительства ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что правительство Германии не планирует в краткосрочной перспективе признать Государство Палестина. В свою очередь, Стармер сообщил, что работает с ближайшими союзниками над "путем" по установлению мира на Ближнем Востоке, одним из шагов которого должно быть признание Государства Палестина.
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в мире, германия, франция, великобритания, эммануэль макрон, фридрих мерц, кир стармер, оон
В мире, Германия, Франция, Великобритания, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Кир Стармер, ООН
Мерц пообещал предпринять шаги в ближневосточной политике в ближайшие дни

Мерц: Германия, Франция и Британия предпримут шаги в ближневосточной политике

© AP Photo / Michael SohnФридрих Мерц на партийном съезде Христианско-демократического союза в Гамбурге, Германия
Фридрих Мерц на партийном съезде Христианско-демократического союза в Гамбурге, Германия - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© AP Photo / Michael Sohn
Фридрих Мерц на партийном съезде Христианско-демократического союза в Гамбурге, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Германия, Франция и Великобритания в "очень тесной координации" предпримут "шаги" в ближневосточной политике в течение следующих дней, пообещал в субботу канцлер Германии Фридрих Мерц.
"Полная согласованность с (президентом Франции – ред.) Эммануэлем Макроном и (британским премьером – ред.) Киром Стармером. Сегодня утром мы согласовали наш курс в ближневосточной политике в совместном телефонном разговоре. В следующие дни мы в очень тесной координации предпримем следующие шаги", - написал канцлер в социальной сети X.
В четверг Макрон заявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре. После этого пресс-секретарь правительства ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что правительство Германии не планирует в краткосрочной перспективе признать Государство Палестина. В свою очередь, Стармер сообщил, что работает с ближайшими союзниками над "путем" по установлению мира на Ближнем Востоке, одним из шагов которого должно быть признание Государства Палестина.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Нетаньяху отверг идею создания палестинского государства
15 апреля, 14:40
 
В миреГерманияФранцияВеликобританияЭммануэль МакронФридрих МерцКир СтармерООН
 
 
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