https://ria.ru/20250726/germanija-2031616164.html

Мерц пообещал предпринять шаги в ближневосточной политике в ближайшие дни

Мерц пообещал предпринять шаги в ближневосточной политике в ближайшие дни - РИА Новости, 26.07.2025

Мерц пообещал предпринять шаги в ближневосточной политике в ближайшие дни

Германия, Франция и Великобритания в "очень тесной координации" предпримут "шаги" в ближневосточной политике в течение следующих дней, пообещал в субботу... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T14:53:00+03:00

2025-07-26T14:53:00+03:00

2025-07-26T14:54:00+03:00

в мире

германия

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эммануэль макрон

фридрих мерц

кир стармер

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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Германия, Франция и Великобритания в "очень тесной координации" предпримут "шаги" в ближневосточной политике в течение следующих дней, пообещал в субботу канцлер Германии Фридрих Мерц. "Полная согласованность с (президентом Франции – ред.) Эммануэлем Макроном и (британским премьером – ред.) Киром Стармером. Сегодня утром мы согласовали наш курс в ближневосточной политике в совместном телефонном разговоре. В следующие дни мы в очень тесной координации предпримем следующие шаги", - написал канцлер в социальной сети X. В четверг Макрон заявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре. После этого пресс-секретарь правительства ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что правительство Германии не планирует в краткосрочной перспективе признать Государство Палестина. В свою очередь, Стармер сообщил, что работает с ближайшими союзниками над "путем" по установлению мира на Ближнем Востоке, одним из шагов которого должно быть признание Государства Палестина.

https://ria.ru/20250415/palestina-2011365672.html

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в мире, германия, франция, великобритания, эммануэль макрон, фридрих мерц, кир стармер, оон