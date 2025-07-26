https://ria.ru/20250726/gaza-2031675277.html

СМИ: Египет и Катар работают над увеличением гумпомощи в сектор Газа

СМИ: Египет и Катар работают над увеличением гумпомощи в сектор Газа - РИА Новости, 26.07.2025

СМИ: Египет и Катар работают над увеличением гумпомощи в сектор Газа

Египет и Катар работают над увеличением потока гуманитарной помощи в сектор Газа, сообщает египетский телеканал Al Qahera News со ссылкой на источники. РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T23:50:00+03:00

2025-07-26T23:50:00+03:00

2025-07-26T23:50:00+03:00

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КАИР, 26 июл - РИА Новости. Египет и Катар работают над увеличением потока гуманитарной помощи в сектор Газа, сообщает египетский телеканал Al Qahera News со ссылкой на источники. "Египет и Катар предпринимают усилия для увеличения объема помощи для сектора Газа и утверждения более чем одного контрольно-пропускного пункта для увеличения потока помощи", - заявили источники телеканала. Ранее губернатор граничащей с палестинским полуэксклавом египетской провинции Северный Синай Халед Мугавер заявил РИА Новости, что большое число грузовиков с гуманитарной помощью въехало в четверг в сектор Газа. Он отметил, что это стало возможным в результате политических усилий египетской стороны. Al Qahera News сообщал, что в пятницу в Газу въехали 117 грузовиков. В четверг США и Израиль отозвали свои делегации из Дохи, где проходил раунд переговоров о прекращении огня в секторе Газа, после получения ответа ХАМАС по предложенному соглашению о перемирии и освобождении заложников. По словам спецпосланника США Стива Уиткоффа, ответ ХАМАС "не свидетельствует" о стремлении к достижению сделки о прекращении огня в полуэксклаве. ХАМАС заявило, что удивлено негативными заявлениями американского эмиссара о позиции движения, подчеркнув свое стремление преодолеть все препятствия. Египет и Катар в совместном заявлении сообщили, что некоторый прогресс был достигнут в ходе последнего раунда переговоров о прекращении огня в секторе Газа между ХАМАС и Израилем. Согласно информации Al Qahera News, переговоры могут возобновиться на следующей неделе.

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в мире, катар, египет, сша, стив уиткофф, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году