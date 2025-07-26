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В ОАЭ заявили о беспрецедентном ухудшении гуманитарной ситуации в Газе - РИА Новости, 26.07.2025
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22:24 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/gaza-2031668539.html
В ОАЭ заявили о беспрецедентном ухудшении гуманитарной ситуации в Газе
В ОАЭ заявили о беспрецедентном ухудшении гуманитарной ситуации в Газе - РИА Новости, 26.07.2025
В ОАЭ заявили о беспрецедентном ухудшении гуманитарной ситуации в Газе
Министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бен Зейд Аль Нахайян заявил, что гуманитарная ситуация в секторе Газа ухудшилась до беспрецедентного уровня. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T22:24:00+03:00
2025-07-26T22:24:00+03:00
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ДУБАЙ, 26 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бен Зейд Аль Нахайян заявил, что гуманитарная ситуация в секторе Газа ухудшилась до беспрецедентного уровня. "Гуманитарная ситуация в секторе Газа достигла критического и беспрецедентного уровня. Объединенные Арабские Эмираты остаются в авангарде усилий по оказанию жизненно важной помощи палестинскому народу. Мы обеспечим доставку необходимой помощи тем, кто больше всего в ней нуждается, будь то по суше, по воздуху или по морю. Сбрасывание (помощи - ред.) с воздуха возобновляется немедленно", - написал Абдалла бен Зейд Аль Нахайян в соцсети Х В конце мая МИД ОАЭ сообщил, что эмиратский министр иностранных дел договорился с главой МИД Израиля Гидеоном Сааром о возобновлении срочных поставок гуманитарной помощи из ОАЭ в сектор Газа. Армия обороны Израиля 18 мая приступила к широкомасштабным наземным действиям в секторе Газа в рамках операции "Колесницы Гидеона" по окончательному разгрому палестинского движения ХАМАС. Международные организации и ряд стран ЕС предупреждают о гуманитарной катастрофе и голоде в анклаве из-за отказа израильских властей пропускать гуманитарную помощь в нужных объемах.
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в мире, оаэ, израиль, хамас, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, ОАЭ, Израиль, ХАМАС, Евросоюз, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В ОАЭ заявили о беспрецедентном ухудшении гуманитарной ситуации в Газе

МИД ОАЭ: гуманитарная ситуация в Газе ухудшилась до беспрецедентного уровня

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия обстрелов Сектора Газа
Последствия обстрелов Сектора Газа - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия обстрелов Сектора Газа. Архивное фото
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ДУБАЙ, 26 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бен Зейд Аль Нахайян заявил, что гуманитарная ситуация в секторе Газа ухудшилась до беспрецедентного уровня.
«
"Гуманитарная ситуация в секторе Газа достигла критического и беспрецедентного уровня. Объединенные Арабские Эмираты остаются в авангарде усилий по оказанию жизненно важной помощи палестинскому народу. Мы обеспечим доставку необходимой помощи тем, кто больше всего в ней нуждается, будь то по суше, по воздуху или по морю. Сбрасывание (помощи - ред.) с воздуха возобновляется немедленно", - написал Абдалла бен Зейд Аль Нахайян в соцсети Х
В конце мая МИД ОАЭ сообщил, что эмиратский министр иностранных дел договорился с главой МИД Израиля Гидеоном Сааром о возобновлении срочных поставок гуманитарной помощи из ОАЭ в сектор Газа.
Армия обороны Израиля 18 мая приступила к широкомасштабным наземным действиям в секторе Газа в рамках операции "Колесницы Гидеона" по окончательному разгрому палестинского движения ХАМАС. Международные организации и ряд стран ЕС предупреждают о гуманитарной катастрофе и голоде в анклаве из-за отказа израильских властей пропускать гуманитарную помощь в нужных объемах.
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
В секторе Газа за минувшие сутки не менее девяти человек умерли от голода
25 июля, 16:12
 
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