https://ria.ru/20250726/gay-2031598829.html
Минобороны рассказало о значении освобождения Зеленого Гая в ДНР
Минобороны рассказало о значении освобождения Зеленого Гая в ДНР - РИА Новости, 26.07.2025
Минобороны рассказало о значении освобождения Зеленого Гая в ДНР
Населенный пункт Зеленый Гай в ДНР был превращен в крупный опорный пункт украинских формирований на данном участке фронта и прикрывал подступы к... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T12:38:00+03:00
2025-07-26T12:38:00+03:00
2025-07-26T12:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Населенный пункт Зеленый Гай в ДНР был превращен в крупный опорный пункт украинских формирований на данном участке фронта и прикрывал подступы к административной границе с Днепропетровской областью, сообщило Минобороны РФ.Ранее ведомство сообщило, что военнослужащие группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Зеленый Гай в ДНР."Зеленый Гай был превращен в крупный опорный пункт украинских формирований на данном участке фронта и прикрывал подступы к административной границе с Днепропетровской областью", - говорится в сообщении.Отмечается, что активную огневую поддержку штурмовикам оказывали расчеты артиллерии и операторы ударных БПЛА."В ходе боя украинские формирования понесли потери и были вынуждены отступить", - уточнили в Минобороны РФ.Там же подчеркнули, что проведя зачистку зданий и сооружений военнослужащие развернули российские флаги, а инженерные группы приступили к разминированию местности и прилегающей территории.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Кадры боев за Зеленый Гай в ДНР
Освобожденный в ДНР Зеленый Гай был превращен ВСУ в крупный опорник и прикрывал подступы к границе с Днепропетровской областью, сообщили в Минобороны России. Ведомство показало кадры боев за населенный пункт, об освобождении которого сообщили сегодня.
2025-07-26T12:38
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия
Минобороны рассказало о значении освобождения Зеленого Гая в ДНР
Минобороны: ВСУ превратили освобожденный Зеленый Гай в крупный опорный пункт