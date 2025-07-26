https://ria.ru/20250726/frantsiya-2031637617.html

МИД Франции потребовал объяснений от Испании из-за высадки евреев с рейса

МИД Франции потребовал объяснений от Испании из-за высадки евреев с рейса - РИА Новости, 26.07.2025

МИД Франции потребовал объяснений от Испании из-за высадки евреев с рейса

Французский МИД потребовал разъяснений от Испании в связи со снятием с рейса испанской авиакомпании Vueling группы подростков-евреев с французским гражданством, РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T17:41:00+03:00

2025-07-26T17:41:00+03:00

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ПАРИЖ, 26 июл — РИА Новости. Французский МИД потребовал разъяснений от Испании в связи со снятием с рейса испанской авиакомпании Vueling группы подростков-евреев с французским гражданством, следует из опубликованного в субботу коммюнике МИД Франции.Ранее в СМИ появилась информация о том, что в среду примерно 50 человек, в основном несовершеннолетних, которые возвращались с каникул, были при содействии Гражданской гвардии Испании высажены из самолета, летевшего из аэропорта Валенсии в Париж. Эти действия стали причиной обвинений в антисемитизме в адрес испанской компании Vueling, выполнявшей рейс."Министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро в телефонном разговоре с Каролиной Мартиноли, генеральным директором авиакомпании Vueling, сообщил ей о сильном волнении, вызванном высадкой группы молодых французских евреев из самолета компании", — сказано в коммюнике МИД Франции.Отмечается, что министр потребовал объяснений, в частности, чтобы выяснить, не подвергались ли подростки дискриминации из-за своей религии. По тому же вопросу он обратился к послу Испании во Франции."Каролина Мартиноли заверила его, что в настоящее время проводится тщательное внутреннее расследование и что его результаты будут доведены до сведения французских и испанских властей", — сказано в тексте.Компания ранее опубликовала заявление, в котором отрицается наличие религиозных мотивов в высадке подростков. Vueling утверждает, что около 50 человек, в числе которых группа еврейских подростков из Франции и их сопровождающие, были высажены из самолета из-за "конфликтного поведения". Согласно заявлению компании, подростки создали угрозу безопасному осуществлению полета.

https://ria.ru/20250725/sud-2031456543.html

https://ria.ru/20250724/palestina-2031274397.html

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в мире, франция, испания, валенсия (область), жан-ноэль барро, vueling