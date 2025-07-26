https://ria.ru/20250726/frantsija-2031624270.html

Во Франции гонщик ралли устроил смертельную аварию

Во Франции гонщик ралли устроил смертельную аварию - РИА Новости, 26.07.2025

Во Франции гонщик ралли устроил смертельную аварию

Смертельная авария с участием гонщика ралли произошла во французском департаменте Пюи-де-Дом в центральной части Франции, два человека погибли, сообщает в... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T15:51:00+03:00

2025-07-26T15:51:00+03:00

2025-07-26T17:30:00+03:00

авто

франция

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785829319_0:169:3071:1896_1920x0_80_0_0_c2dcb0303ef326cfba8ae42d2ccfbf31.jpg

ПАРИЖ, 26 июл - РИА Новости. Смертельная авария с участием гонщика ралли произошла во французском департаменте Пюи-де-Дом в центральной части Франции, два человека погибли, сообщает в субботу региональное издание Montagne. "Очень серьезная авария произошла утром в субботу, 26 июля, на Ралли-де-ла-Фурм вблизи (города - ред.) Арланк в Пюи-де-Дом. Один из автомобилей участников сошел с дороги и въехал в зрителей. Два зрителя погибли", - сообщает издание. Кроме того, согласно данным префектуры, один человек серьезно ранен и нуждается в госпитализации. По информации газеты, еще один зритель незначительно пострадал. На место направились жандармы и спасатели, был задействован вертолет, уточняется в статье.

https://rsport.ria.ru/20250329/motogonki-2008185036.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

авто, франция, в мире