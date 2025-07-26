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Во Франции гонщик ралли устроил смертельную аварию - РИА Новости, 26.07.2025
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15:51 26.07.2025 (обновлено: 17:30 26.07.2025)
https://ria.ru/20250726/frantsija-2031624270.html
Во Франции гонщик ралли устроил смертельную аварию
Во Франции гонщик ралли устроил смертельную аварию - РИА Новости, 26.07.2025
Во Франции гонщик ралли устроил смертельную аварию
Смертельная авария с участием гонщика ралли произошла во французском департаменте Пюи-де-Дом в центральной части Франции, два человека погибли, сообщает в... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T15:51:00+03:00
2025-07-26T17:30:00+03:00
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ПАРИЖ, 26 июл - РИА Новости. Смертельная авария с участием гонщика ралли произошла во французском департаменте Пюи-де-Дом в центральной части Франции, два человека погибли, сообщает в субботу региональное издание Montagne. "Очень серьезная авария произошла утром в субботу, 26 июля, на Ралли-де-ла-Фурм вблизи (города - ред.) Арланк в Пюи-де-Дом. Один из автомобилей участников сошел с дороги и въехал в зрителей. Два зрителя погибли", - сообщает издание. Кроме того, согласно данным префектуры, один человек серьезно ранен и нуждается в госпитализации. По информации газеты, еще один зритель незначительно пострадал. На место направились жандармы и спасатели, был задействован вертолет, уточняется в статье.
https://rsport.ria.ru/20250329/motogonki-2008185036.html
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авто, франция, в мире
Авто, Франция, В мире
Во Франции гонщик ралли устроил смертельную аварию

Montagne: два человека погибли в ДТП с участием гонщика ралли во Франции

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во Франции
Сотрудник полиции во Франции - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
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ПАРИЖ, 26 июл - РИА Новости. Смертельная авария с участием гонщика ралли произошла во французском департаменте Пюи-де-Дом в центральной части Франции, два человека погибли, сообщает в субботу региональное издание Montagne.
«
"Очень серьезная авария произошла утром в субботу, 26 июля, на Ралли-де-ла-Фурм вблизи (города - ред.) Арланк в Пюи-де-Дом. Один из автомобилей участников сошел с дороги и въехал в зрителей. Два зрителя погибли", - сообщает издание.
Кроме того, согласно данным префектуры, один человек серьезно ранен и нуждается в госпитализации. По информации газеты, еще один зритель незначительно пострадал. На место направились жандармы и спасатели, был задействован вертолет, уточняется в статье.
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