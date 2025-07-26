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Армянские филологи-русисты примут участие в проекте Минобрнауки - РИА Новости, 26.07.2025
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23:56 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/filologi-rusisty-2031675621.html
Армянские филологи-русисты примут участие в проекте Минобрнауки
Армянские филологи-русисты примут участие в проекте Минобрнауки - РИА Новости, 26.07.2025
Армянские филологи-русисты примут участие в проекте Минобрнауки
Армянские филологи-русисты примут участие в международном проекте "Летний институт для преподавателей и исследователей" в России, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T23:56:00+03:00
2025-07-26T23:56:00+03:00
россия
ереван
псков
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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ЕРЕВАН, 26 июл – РИА Новости. Армянские филологи-русисты примут участие в международном проекте "Летний институт для преподавателей и исследователей" в России, сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в Ереване. Отмечается, что масштабная инициатива Минобрнауки РФ - международный проект "Летний институт для преподавателей и исследователей" пройдет с 28 июля по 10 августа. Научный марафон стартует в Пскове и охватит Москву, Санкт-Петербург и Пушкинские Горы. &quot;В центре внимания — русский язык, литература, преподавание и наука без границ. Армению в проекте при поддержке Россотрудничества представляют настоящие энтузиастки русского слова: лаборант кафедры зарубежной литературы Армянского государственного педагогического университета имени Х. Абовяна, магистр по специальности &quot;Русский язык и литература&quot; Сара Сергеева и сотрудница деканата факультета русской филологии Ереванского госуниверситета, магистр по той же специальности Марине Тарвердян&quot;, - говорится в сообщении.Проект предусматривает лекции, семинары, дискуссии в аудиториях ведущих университетов, добавили в пресс-службе.
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россия, ереван, псков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
Россия, Ереван, Псков, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
Армянские филологи-русисты примут участие в проекте Минобрнауки

Армянские филологи-русисты приедут в Россию в международный "Летний институт"

© РИА Новости / Яков Берлинер | Перейти в медиабанкВ Ереване
В Ереване - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / Яков Берлинер
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В Ереване. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 26 июл – РИА Новости. Армянские филологи-русисты примут участие в международном проекте "Летний институт для преподавателей и исследователей" в России, сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в Ереване.
Отмечается, что масштабная инициатива Минобрнауки РФ - международный проект "Летний институт для преподавателей и исследователей" пройдет с 28 июля по 10 августа. Научный марафон стартует в Пскове и охватит Москву, Санкт-Петербург и Пушкинские Горы.
«

"В центре внимания — русский язык, литература, преподавание и наука без границ. Армению в проекте при поддержке Россотрудничества представляют настоящие энтузиастки русского слова: лаборант кафедры зарубежной литературы Армянского государственного педагогического университета имени Х. Абовяна, магистр по специальности "Русский язык и литература" Сара Сергеева и сотрудница деканата факультета русской филологии Ереванского госуниверситета, магистр по той же специальности Марине Тарвердян", - говорится в сообщении.

Проект предусматривает лекции, семинары, дискуссии в аудиториях ведущих университетов, добавили в пресс-службе.
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