https://ria.ru/20250726/filologi-rusisty-2031675621.html

Армянские филологи-русисты примут участие в проекте Минобрнауки

Армянские филологи-русисты примут участие в проекте Минобрнауки - РИА Новости, 26.07.2025

Армянские филологи-русисты примут участие в проекте Минобрнауки

Армянские филологи-русисты примут участие в международном проекте "Летний институт для преподавателей и исследователей" в России, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T23:56:00+03:00

2025-07-26T23:56:00+03:00

2025-07-26T23:56:00+03:00

россия

ереван

псков

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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ЕРЕВАН, 26 июл – РИА Новости. Армянские филологи-русисты примут участие в международном проекте "Летний институт для преподавателей и исследователей" в России, сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в Ереване. Отмечается, что масштабная инициатива Минобрнауки РФ - международный проект "Летний институт для преподавателей и исследователей" пройдет с 28 июля по 10 августа. Научный марафон стартует в Пскове и охватит Москву, Санкт-Петербург и Пушкинские Горы. "В центре внимания — русский язык, литература, преподавание и наука без границ. Армению в проекте при поддержке Россотрудничества представляют настоящие энтузиастки русского слова: лаборант кафедры зарубежной литературы Армянского государственного педагогического университета имени Х. Абовяна, магистр по специальности "Русский язык и литература" Сара Сергеева и сотрудница деканата факультета русской филологии Ереванского госуниверситета, магистр по той же специальности Марине Тарвердян", - говорится в сообщении.Проект предусматривает лекции, семинары, дискуссии в аудиториях ведущих университетов, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240910/polsha-1971931819.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, ереван, псков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)