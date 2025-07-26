https://ria.ru/20250726/filologi-rusisty-2031675621.html
Армянские филологи-русисты примут участие в проекте Минобрнауки
Армянские филологи-русисты примут участие в проекте Минобрнауки - РИА Новости, 26.07.2025
Армянские филологи-русисты примут участие в проекте Минобрнауки
Армянские филологи-русисты примут участие в международном проекте "Летний институт для преподавателей и исследователей" в России, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T23:56:00+03:00
2025-07-26T23:56:00+03:00
2025-07-26T23:56:00+03:00
россия
ереван
псков
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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ЕРЕВАН, 26 июл – РИА Новости. Армянские филологи-русисты примут участие в международном проекте "Летний институт для преподавателей и исследователей" в России, сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в Ереване. Отмечается, что масштабная инициатива Минобрнауки РФ - международный проект "Летний институт для преподавателей и исследователей" пройдет с 28 июля по 10 августа. Научный марафон стартует в Пскове и охватит Москву, Санкт-Петербург и Пушкинские Горы. "В центре внимания — русский язык, литература, преподавание и наука без границ. Армению в проекте при поддержке Россотрудничества представляют настоящие энтузиастки русского слова: лаборант кафедры зарубежной литературы Армянского государственного педагогического университета имени Х. Абовяна, магистр по специальности "Русский язык и литература" Сара Сергеева и сотрудница деканата факультета русской филологии Ереванского госуниверситета, магистр по той же специальности Марине Тарвердян", - говорится в сообщении.Проект предусматривает лекции, семинары, дискуссии в аудиториях ведущих университетов, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240910/polsha-1971931819.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ереван, псков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
Россия, Ереван, Псков, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
Армянские филологи-русисты примут участие в проекте Минобрнауки
Армянские филологи-русисты приедут в Россию в международный "Летний институт"