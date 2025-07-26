В Самаре открылся фестиваль "Россия – Моя история. Херсонес"
Фестиваль "Россия – Моя история" в Самаре открылся лекцией о крещении Руси
Города России. Самара. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 26 июл - РИА Новости. Всероссийский фестиваль "Россия – Моя история. Херсонес" открыли лекцией и сериалом о крещении Руси в самарском историческом парке "Россия - моя история", передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятия фестиваля, приуроченного ко Дню крещения Руси, проходят 26-27 июля в сети исторических парков по всей стране при поддержке Минпросвещения России. Фестиваль приурочен к открытию музея христианства в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" в Севастополе.
В самарском парке фестиваль начали с премьеры сериала "Россия - моя история. Херсонес" и лекции "Крещение Руси. Неизвестные страницы", которую провел замруководителя Самарского епархиального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ иеромонах Герасим (Вертей), передает корреспондент РИА Новости. Сериал об истории Древнего Херсонеса создали с использованием искусственного интеллекта на основе исторических и археологических данных. В пяти коротких сериях осветили события до и после крещения Руси: зарождение христианства в первой половине I века в Римской Империи, расцвет в Великой Византии, взаимоотношения с Русью, включая осаду Херсонеса и крещение князя Владимира.
После лекции отца Герасима самарцы смогли задать ему интересующие вопросы о событиях эпохи крещения Руси. Среди гостей также провели викторину по этой теме.
Затем гостям фестиваля представили планшетную выставку "Церковь и образование", экскурсию по ней провел отец Герасим. На планшетах представили данные о первых школах на Руси, о берестяных грамотах, монастырском просвещении, книгопечатании и других интересных фактах. Проект подготовили Самарский политех и Самарская епархия РПЦ.
Центром празднования Дня крещения Руси станет Херсонес
25 июля, 20:35