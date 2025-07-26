https://ria.ru/20250726/festival-2031617749.html

В Самаре открылся фестиваль "Россия – Моя история. Херсонес"

В Самаре открылся фестиваль "Россия – Моя история. Херсонес" - РИА Новости, 26.07.2025

В Самаре открылся фестиваль "Россия – Моя история. Херсонес"

Всероссийский фестиваль "Россия – Моя история. Херсонес" открыли лекцией и сериалом о крещении Руси в самарском историческом парке "Россия - моя история",... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T14:59:00+03:00

2025-07-26T14:59:00+03:00

2025-07-26T14:59:00+03:00

религия

общество

херсонес

русская православная церковь

самара

день крещения руси

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САМАРА, 26 июл - РИА Новости. Всероссийский фестиваль "Россия – Моя история. Херсонес" открыли лекцией и сериалом о крещении Руси в самарском историческом парке "Россия - моя история", передает корреспондент РИА Новости. Мероприятия фестиваля, приуроченного ко Дню крещения Руси, проходят 26-27 июля в сети исторических парков по всей стране при поддержке Минпросвещения России. Фестиваль приурочен к открытию музея христианства в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" в Севастополе. В самарском парке фестиваль начали с премьеры сериала "Россия - моя история. Херсонес" и лекции "Крещение Руси. Неизвестные страницы", которую провел замруководителя Самарского епархиального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ иеромонах Герасим (Вертей), передает корреспондент РИА Новости. Сериал об истории Древнего Херсонеса создали с использованием искусственного интеллекта на основе исторических и археологических данных. В пяти коротких сериях осветили события до и после крещения Руси: зарождение христианства в первой половине I века в Римской Империи, расцвет в Великой Византии, взаимоотношения с Русью, включая осаду Херсонеса и крещение князя Владимира. После лекции отца Герасима самарцы смогли задать ему интересующие вопросы о событиях эпохи крещения Руси. Среди гостей также провели викторину по этой теме. Затем гостям фестиваля представили планшетную выставку "Церковь и образование", экскурсию по ней провел отец Герасим. На планшетах представили данные о первых школах на Руси, о берестяных грамотах, монастырском просвещении, книгопечатании и других интересных фактах. Проект подготовили Самарский политех и Самарская епархия РПЦ.

https://ria.ru/20250725/religiya-2031412417.html

https://ria.ru/20250725/hersones-2031530085.html

херсонес

самара

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, херсонес, русская православная церковь, самара, день крещения руси