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В Самаре открылся фестиваль "Россия – Моя история. Херсонес" - РИА Новости, 26.07.2025
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Религия
 
14:59 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/festival-2031617749.html
В Самаре открылся фестиваль "Россия – Моя история. Херсонес"
В Самаре открылся фестиваль "Россия – Моя история. Херсонес" - РИА Новости, 26.07.2025
В Самаре открылся фестиваль "Россия – Моя история. Херсонес"
Всероссийский фестиваль "Россия – Моя история. Херсонес" открыли лекцией и сериалом о крещении Руси в самарском историческом парке "Россия - моя история",... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T14:59:00+03:00
2025-07-26T14:59:00+03:00
религия
общество
херсонес
русская православная церковь
самара
день крещения руси
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САМАРА, 26 июл - РИА Новости. Всероссийский фестиваль "Россия – Моя история. Херсонес" открыли лекцией и сериалом о крещении Руси в самарском историческом парке "Россия - моя история", передает корреспондент РИА Новости. Мероприятия фестиваля, приуроченного ко Дню крещения Руси, проходят 26-27 июля в сети исторических парков по всей стране при поддержке Минпросвещения России. Фестиваль приурочен к открытию музея христианства в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" в Севастополе. В самарском парке фестиваль начали с премьеры сериала "Россия - моя история. Херсонес" и лекции "Крещение Руси. Неизвестные страницы", которую провел замруководителя Самарского епархиального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ иеромонах Герасим (Вертей), передает корреспондент РИА Новости. Сериал об истории Древнего Херсонеса создали с использованием искусственного интеллекта на основе исторических и археологических данных. В пяти коротких сериях осветили события до и после крещения Руси: зарождение христианства в первой половине I века в Римской Империи, расцвет в Великой Византии, взаимоотношения с Русью, включая осаду Херсонеса и крещение князя Владимира. После лекции отца Герасима самарцы смогли задать ему интересующие вопросы о событиях эпохи крещения Руси. Среди гостей также провели викторину по этой теме. Затем гостям фестиваля представили планшетную выставку "Церковь и образование", экскурсию по ней провел отец Герасим. На планшетах представили данные о первых школах на Руси, о берестяных грамотах, монастырском просвещении, книгопечатании и других интересных фактах. Проект подготовили Самарский политех и Самарская епархия РПЦ.
https://ria.ru/20250725/religiya-2031412417.html
https://ria.ru/20250725/hersones-2031530085.html
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общество, херсонес, русская православная церковь, самара, день крещения руси
Религия, Общество, Херсонес, Русская православная церковь, Самара, День крещения Руси
В Самаре открылся фестиваль "Россия – Моя история. Херсонес"

Фестиваль "Россия – Моя история" в Самаре открылся лекцией о крещении Руси

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкГорода России. Самара
Города России. Самара - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
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САМАРА, 26 июл - РИА Новости. Всероссийский фестиваль "Россия – Моя история. Херсонес" открыли лекцией и сериалом о крещении Руси в самарском историческом парке "Россия - моя история", передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятия фестиваля, приуроченного ко Дню крещения Руси, проходят 26-27 июля в сети исторических парков по всей стране при поддержке Минпросвещения России. Фестиваль приурочен к открытию музея христианства в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" в Севастополе.
Храм - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
В День крещения Руси соборы и монастыри всей страны будут бить в колокола
25 июля, 14:11
В самарском парке фестиваль начали с премьеры сериала "Россия - моя история. Херсонес" и лекции "Крещение Руси. Неизвестные страницы", которую провел замруководителя Самарского епархиального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ иеромонах Герасим (Вертей), передает корреспондент РИА Новости. Сериал об истории Древнего Херсонеса создали с использованием искусственного интеллекта на основе исторических и археологических данных. В пяти коротких сериях осветили события до и после крещения Руси: зарождение христианства в первой половине I века в Римской Империи, расцвет в Великой Византии, взаимоотношения с Русью, включая осаду Херсонеса и крещение князя Владимира.
После лекции отца Герасима самарцы смогли задать ему интересующие вопросы о событиях эпохи крещения Руси. Среди гостей также провели викторину по этой теме.
Затем гостям фестиваля представили планшетную выставку "Церковь и образование", экскурсию по ней провел отец Герасим. На планшетах представили данные о первых школах на Руси, о берестяных грамотах, монастырском просвещении, книгопечатании и других интересных фактах. Проект подготовили Самарский политех и Самарская епархия РПЦ.
Музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Центром празднования Дня крещения Руси станет Херсонес
25 июля, 20:35
 
РелигияОбществоХерсонесРусская православная церковьСамараДень крещения Руси
 
 
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