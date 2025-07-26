https://ria.ru/20250726/ekonomika-2031654975.html
Цивилев высказался о мерах поддержки для угольных компаний
Цивилев высказался о мерах поддержки для угольных компаний - РИА Новости, 26.07.2025
Цивилев высказался о мерах поддержки для угольных компаний
Утвержденная правительством отсрочка по налогам и страховым взносам для угольных компаний поможет им с проблемой ликвидности и пополнением оборотного капитала,... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T20:03:00+03:00
2025-07-26T20:03:00+03:00
2025-07-26T20:03:00+03:00
экономика
россия
сергей цивилев
александр новак
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Утвержденная правительством отсрочка по налогам и страховым взносам для угольных компаний поможет им с проблемой ликвидности и пополнением оборотного капитала, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев. "Решение правительства об отсрочке уплаты налогов и страховых взносов для угольных предприятий позволит компаниям справиться с проблемой ликвидности и пополнить оборотный капитал", - сказал он. Министр добавил, что это решение - одна из ключевых общесистемных мер, принятых в рамках программы повышения эффективности угольной отрасли, разработанной Минэнерго и вице-премьером Александром Новаком. Программа также включает адресные меры поддержки угольных предприятий, в том числе предоставление отсрочки по кредитам и реструктуризацию задолженности. Решение об их предоставлении утверждается подкомиссией под руководством главы Минфина Антона Германовича Силуанова. Ранее в субботу пресс-служба кабмина сообщила, что сроки уплаты налога на добычу полезных ископаемых для предприятий и компаний угольной отрасли будут продлены по 30 ноября 2025 года включительно. Согласно документу, по 30 ноября 2025 года включительно для предприятий отрасли также продлен срок уплаты страховых взносов. Кроме того, до указанной даты к угольным компаниям не будут применяться взыскания по налоговым задолженностям и задолженностям по страховым взносам, сформировавшимся на 1 июня 2025 года, при условии, что против организаций-должников не возбуждена процедура банкротства. Перечень организаций, имеющих право на такие меры поддержки, будет сформирован Минэнерго на основании заявлений от компаний и предприятий. После формирования он будет представлен в Федеральную налоговую службу.
https://ria.ru/20250530/mishustin-2019963047.html
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экономика, россия, сергей цивилев, александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Сергей Цивилев, Александр Новак, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Цивилев высказался о мерах поддержки для угольных компаний
Цивилев: отсрочка по налогам поможет угольным компаниям с проблемой ликвидности
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Утвержденная правительством отсрочка по налогам и страховым взносам для угольных компаний поможет им с проблемой ликвидности и пополнением оборотного капитала, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев.
"Решение правительства об отсрочке уплаты налогов и страховых взносов для угольных предприятий позволит компаниям справиться с проблемой ликвидности и пополнить оборотный капитал", - сказал он.
Министр добавил, что это решение - одна из ключевых общесистемных мер, принятых в рамках программы повышения эффективности угольной отрасли, разработанной Минэнерго
и вице-премьером Александром Новаком
. Программа также включает адресные меры поддержки угольных предприятий, в том числе предоставление отсрочки по кредитам и реструктуризацию задолженности. Решение об их предоставлении утверждается подкомиссией под руководством главы Минфина Антона Германовича Силуанова.
Ранее в субботу пресс-служба кабмина сообщила, что сроки уплаты налога на добычу полезных ископаемых для предприятий и компаний угольной отрасли будут продлены по 30 ноября 2025 года включительно. Согласно документу, по 30 ноября 2025 года включительно для предприятий отрасли также продлен срок уплаты страховых взносов.
Кроме того, до указанной даты к угольным компаниям не будут применяться взыскания по налоговым задолженностям и задолженностям по страховым взносам, сформировавшимся на 1 июня 2025 года, при условии, что против организаций-должников не возбуждена процедура банкротства.
Перечень организаций, имеющих право на такие меры поддержки, будет сформирован Минэнерго на основании заявлений от компаний и предприятий. После формирования он будет представлен в Федеральную налоговую службу.