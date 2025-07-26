Рейтинг@Mail.ru
Цивилев высказался о мерах поддержки для угольных компаний - РИА Новости, 26.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:03 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/ekonomika-2031654975.html
Цивилев высказался о мерах поддержки для угольных компаний
Цивилев высказался о мерах поддержки для угольных компаний - РИА Новости, 26.07.2025
Цивилев высказался о мерах поддержки для угольных компаний
Утвержденная правительством отсрочка по налогам и страховым взносам для угольных компаний поможет им с проблемой ликвидности и пополнением оборотного капитала,... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T20:03:00+03:00
2025-07-26T20:03:00+03:00
экономика
россия
сергей цивилев
александр новак
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975019979_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_86e6c6320b399f53177330010b84d7c4.jpg
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Утвержденная правительством отсрочка по налогам и страховым взносам для угольных компаний поможет им с проблемой ликвидности и пополнением оборотного капитала, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев. "Решение правительства об отсрочке уплаты налогов и страховых взносов для угольных предприятий позволит компаниям справиться с проблемой ликвидности и пополнить оборотный капитал", - сказал он. Министр добавил, что это решение - одна из ключевых общесистемных мер, принятых в рамках программы повышения эффективности угольной отрасли, разработанной Минэнерго и вице-премьером Александром Новаком. Программа также включает адресные меры поддержки угольных предприятий, в том числе предоставление отсрочки по кредитам и реструктуризацию задолженности. Решение об их предоставлении утверждается подкомиссией под руководством главы Минфина Антона Германовича Силуанова. Ранее в субботу пресс-служба кабмина сообщила, что сроки уплаты налога на добычу полезных ископаемых для предприятий и компаний угольной отрасли будут продлены по 30 ноября 2025 года включительно. Согласно документу, по 30 ноября 2025 года включительно для предприятий отрасли также продлен срок уплаты страховых взносов. Кроме того, до указанной даты к угольным компаниям не будут применяться взыскания по налоговым задолженностям и задолженностям по страховым взносам, сформировавшимся на 1 июня 2025 года, при условии, что против организаций-должников не возбуждена процедура банкротства. Перечень организаций, имеющих право на такие меры поддержки, будет сформирован Минэнерго на основании заявлений от компаний и предприятий. После формирования он будет представлен в Федеральную налоговую службу.
https://ria.ru/20250530/mishustin-2019963047.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975019979_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_28bddad84592cf89fd873d24828bd5dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, сергей цивилев, александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Сергей Цивилев, Александр Новак, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Цивилев высказался о мерах поддержки для угольных компаний

Цивилев: отсрочка по налогам поможет угольным компаниям с проблемой ликвидности

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр энергетики РФ Сергей Цивилев
Министр энергетики РФ Сергей Цивилев - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Министр энергетики РФ Сергей Цивилев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Утвержденная правительством отсрочка по налогам и страховым взносам для угольных компаний поможет им с проблемой ликвидности и пополнением оборотного капитала, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев.
"Решение правительства об отсрочке уплаты налогов и страховых взносов для угольных предприятий позволит компаниям справиться с проблемой ликвидности и пополнить оборотный капитал", - сказал он.
Министр добавил, что это решение - одна из ключевых общесистемных мер, принятых в рамках программы повышения эффективности угольной отрасли, разработанной Минэнерго и вице-премьером Александром Новаком. Программа также включает адресные меры поддержки угольных предприятий, в том числе предоставление отсрочки по кредитам и реструктуризацию задолженности. Решение об их предоставлении утверждается подкомиссией под руководством главы Минфина Антона Германовича Силуанова.
Ранее в субботу пресс-служба кабмина сообщила, что сроки уплаты налога на добычу полезных ископаемых для предприятий и компаний угольной отрасли будут продлены по 30 ноября 2025 года включительно. Согласно документу, по 30 ноября 2025 года включительно для предприятий отрасли также продлен срок уплаты страховых взносов.
Кроме того, до указанной даты к угольным компаниям не будут применяться взыскания по налоговым задолженностям и задолженностям по страховым взносам, сформировавшимся на 1 июня 2025 года, при условии, что против организаций-должников не возбуждена процедура банкротства.
Перечень организаций, имеющих право на такие меры поддержки, будет сформирован Минэнерго на основании заявлений от компаний и предприятий. После формирования он будет представлен в Федеральную налоговую службу.
Карьерный экскаватор на каменноугольном разрезе компании Кузбассразрезуголь - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Минэнерго и Минфину утвердят критерии господдержки угольных компаний
30 мая, 13:40
 
ЭкономикаРоссияСергей ЦивилевАлександр НовакМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала