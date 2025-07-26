https://ria.ru/20250726/ekaterinburg-2031636350.html
На Урале водители перекрыли трассу, чтобы потанцевать
На Урале водители перекрыли трассу, чтобы потанцевать - РИА Новости, 26.07.2025
На Урале водители перекрыли трассу, чтобы потанцевать
Проводится проверка после того, как водители перекрыли трассу в Екатеринбурге, чтобы там потанцевать, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T17:30:00+03:00
2025-07-26T17:30:00+03:00
2025-07-26T17:31:00+03:00
происшествия
екатеринбург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1a/2031635852_0:0:1118:629_1920x0_80_0_0_c34424e60cf7909d7b575fae8a7b0d77.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл – РИА Новости. Проводится проверка после того, как водители перекрыли трассу в Екатеринбурге, чтобы там потанцевать, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной Госавтоинспекции. "Госавтоинспекция Екатеринбурга проводит проверку по данному факту", – сказала собеседница агентства, отвечая на соответствующий вопрос. Судя по распространенному в прессе видео, водители и пассажиры потанцевали на дороге под музыку и сигналы других автомобилистов. Станцевав, они сели в машину и уехали. Остальные участники движения, стоявшие позади, терпеливо ждали, пока пляска закончится. По заявлениям местных СМИ, танцевавшие отмечали свадьбу.
https://ria.ru/20250725/shtraf-2031531628.html
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1a/2031635852_0:0:840:629_1920x0_80_0_0_6a63d3c044a51c04c5156bf87d632281.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург
Происшествия, Екатеринбург
На Урале водители перекрыли трассу, чтобы потанцевать
В Екатеринбурге водители перекрыли трассу, чтобы потанцевать