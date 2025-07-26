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На Урале водители перекрыли трассу, чтобы потанцевать - РИА Новости, 26.07.2025
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17:30 26.07.2025 (обновлено: 17:31 26.07.2025)
https://ria.ru/20250726/ekaterinburg-2031636350.html
На Урале водители перекрыли трассу, чтобы потанцевать
На Урале водители перекрыли трассу, чтобы потанцевать - РИА Новости, 26.07.2025
На Урале водители перекрыли трассу, чтобы потанцевать
Проводится проверка после того, как водители перекрыли трассу в Екатеринбурге, чтобы там потанцевать, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T17:30:00+03:00
2025-07-26T17:31:00+03:00
происшествия
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл – РИА Новости. Проводится проверка после того, как водители перекрыли трассу в Екатеринбурге, чтобы там потанцевать, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной Госавтоинспекции. "Госавтоинспекция Екатеринбурга проводит проверку по данному факту", – сказала собеседница агентства, отвечая на соответствующий вопрос. Судя по распространенному в прессе видео, водители и пассажиры потанцевали на дороге под музыку и сигналы других автомобилистов. Станцевав, они сели в машину и уехали. Остальные участники движения, стоявшие позади, терпеливо ждали, пока пляска закончится. По заявлениям местных СМИ, танцевавшие отмечали свадьбу.
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екатеринбург
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Новости
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происшествия, екатеринбург
Происшествия, Екатеринбург
На Урале водители перекрыли трассу, чтобы потанцевать

В Екатеринбурге водители перекрыли трассу, чтобы потанцевать

© СоцсетиВодители перекрыли трассу в Екатеринбурге, чтобы потанцевать
Водители перекрыли трассу в Екатеринбурге, чтобы потанцевать - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© Соцсети
Водители перекрыли трассу в Екатеринбурге, чтобы потанцевать
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл – РИА Новости. Проводится проверка после того, как водители перекрыли трассу в Екатеринбурге, чтобы там потанцевать, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной Госавтоинспекции.
"Госавтоинспекция Екатеринбурга проводит проверку по данному факту", – сказала собеседница агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
Судя по распространенному в прессе видео, водители и пассажиры потанцевали на дороге под музыку и сигналы других автомобилистов. Станцевав, они сели в машину и уехали. Остальные участники движения, стоявшие позади, терпеливо ждали, пока пляска закончится. По заявлениям местных СМИ, танцевавшие отмечали свадьбу.
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