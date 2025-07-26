https://ria.ru/20250726/ekaterinburg-2031636350.html

На Урале водители перекрыли трассу, чтобы потанцевать

На Урале водители перекрыли трассу, чтобы потанцевать - РИА Новости, 26.07.2025

На Урале водители перекрыли трассу, чтобы потанцевать

Проводится проверка после того, как водители перекрыли трассу в Екатеринбурге, чтобы там потанцевать, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T17:30:00+03:00

2025-07-26T17:30:00+03:00

2025-07-26T17:31:00+03:00

происшествия

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл – РИА Новости. Проводится проверка после того, как водители перекрыли трассу в Екатеринбурге, чтобы там потанцевать, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной Госавтоинспекции. "Госавтоинспекция Екатеринбурга проводит проверку по данному факту", – сказала собеседница агентства, отвечая на соответствующий вопрос. Судя по распространенному в прессе видео, водители и пассажиры потанцевали на дороге под музыку и сигналы других автомобилистов. Станцевав, они сели в машину и уехали. Остальные участники движения, стоявшие позади, терпеливо ждали, пока пляска закончится. По заявлениям местных СМИ, танцевавшие отмечали свадьбу.

https://ria.ru/20250725/shtraf-2031531628.html

екатеринбург

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, екатеринбург