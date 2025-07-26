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Над Белгородской и Курской областями уничтожили украинские беспилотники
Над Белгородской и Курской областями уничтожили украинские беспилотники - РИА Новости, 26.07.2025
Над Белгородской и Курской областями уничтожили украинские беспилотники
Средства ПВО уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T16:51:00+03:00
2025-07-26T16:51:00+03:00
2025-07-26T16:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
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вооруженные силы украины
украина
белгородская область
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ. "Около 15.05 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: по одному над территориями Белгородской и Курской областей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Над Белгородской и Курской областями уничтожили украинские беспилотники
МО: силы ПВО сбили по одному дрону ВСУ над Белгородской и Курской областями