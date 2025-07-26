https://ria.ru/20250726/drony-2031630989.html

Над Белгородской и Курской областями уничтожили украинские беспилотники

Над Белгородской и Курской областями уничтожили украинские беспилотники - РИА Новости, 26.07.2025

Над Белгородской и Курской областями уничтожили украинские беспилотники

Средства ПВО уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T16:51:00+03:00

2025-07-26T16:51:00+03:00

2025-07-26T16:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

украина

белгородская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025278963_0:28:3123:1785_1920x0_80_0_0_f4ac9bd228cb642ee9d94d36a66ca71d.jpg

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ. "Около 15.05 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: по одному над территориями Белгородской и Курской областей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

украина

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина, белгородская область