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В Днепропетровской области повреждены промышленные предприятия - РИА Новости, 26.07.2025
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08:03 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/dnepropetrovskaya-2031566888.html
В Днепропетровской области повреждены промышленные предприятия
В Днепропетровской области повреждены промышленные предприятия - РИА Новости, 26.07.2025
В Днепропетровской области повреждены промышленные предприятия
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак утверждает, что в ночь на субботу ряд промышленных предприятий в Днепропетровской области... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T08:03:00+03:00
2025-07-26T08:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
днепропетровск
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак утверждает, что в ночь на субботу ряд промышленных предприятий в Днепропетровской области получили повреждения в результате взрывов. "Повреждены промышленные предприятия. Возникли пожары", - написал Лысак в Telegram-канале, не уточнив, о каких объектах идет речь. Ранее украинский телеканал "Общественное" сообщал о серии взрывов в Днепропетровске.
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днепропетровская область
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днепропетровская область, днепропетровск
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Днепропетровск
В Днепропетровской области повреждены промышленные предприятия

В Днепропетровской области после взрывов повреждены промышленные предприятия

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак утверждает, что в ночь на субботу ряд промышленных предприятий в Днепропетровской области получили повреждения в результате взрывов.
"Повреждены промышленные предприятия. Возникли пожары", - написал Лысак в Telegram-канале, не уточнив, о каких объектах идет речь.
Ранее украинский телеканал "Общественное" сообщал о серии взрывов в Днепропетровске.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьДнепропетровск
 
 
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