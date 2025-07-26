https://ria.ru/20250726/dnepropetrovskaya-2031566888.html

В Днепропетровской области повреждены промышленные предприятия

В Днепропетровской области повреждены промышленные предприятия - РИА Новости, 26.07.2025

В Днепропетровской области повреждены промышленные предприятия

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак утверждает, что в ночь на субботу ряд промышленных предприятий в Днепропетровской области... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T08:03:00+03:00

2025-07-26T08:03:00+03:00

2025-07-26T08:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

днепропетровск

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак утверждает, что в ночь на субботу ряд промышленных предприятий в Днепропетровской области получили повреждения в результате взрывов. "Повреждены промышленные предприятия. Возникли пожары", - написал Лысак в Telegram-канале, не уточнив, о каких объектах идет речь. Ранее украинский телеканал "Общественное" сообщал о серии взрывов в Днепропетровске.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

днепропетровск

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Варвара Скокшина

днепропетровская область, днепропетровск