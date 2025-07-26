https://ria.ru/20250726/dnepropetrovskaya-2031566888.html
В Днепропетровской области повреждены промышленные предприятия
В Днепропетровской области повреждены промышленные предприятия - РИА Новости, 26.07.2025
В Днепропетровской области повреждены промышленные предприятия
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак утверждает, что в ночь на субботу ряд промышленных предприятий в Днепропетровской области... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T08:03:00+03:00
2025-07-26T08:03:00+03:00
2025-07-26T08:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
днепропетровск
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак утверждает, что в ночь на субботу ряд промышленных предприятий в Днепропетровской области получили повреждения в результате взрывов. "Повреждены промышленные предприятия. Возникли пожары", - написал Лысак в Telegram-канале, не уточнив, о каких объектах идет речь. Ранее украинский телеканал "Общественное" сообщал о серии взрывов в Днепропетровске.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Днепропетровск
В Днепропетровской области повреждены промышленные предприятия
В Днепропетровской области после взрывов повреждены промышленные предприятия