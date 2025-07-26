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Бразилия рассчитывает на российский дизель, заявил офицер ВМС - РИА Новости, 26.07.2025
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09:03 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/dizel-2031571657.html
Бразилия рассчитывает на российский дизель, заявил офицер ВМС
Бразилия рассчитывает на российский дизель, заявил офицер ВМС - РИА Новости, 26.07.2025
Бразилия рассчитывает на российский дизель, заявил офицер ВМС
Дизель, который Бразилия импортирует из России, важен для бразильской экономики, и сложно однозначно оценить, заставит ли угроза пошлин США отказаться от этого... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T09:03:00+03:00
2025-07-26T09:03:00+03:00
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Дизель, который Бразилия импортирует из России, важен для бразильской экономики, и сложно однозначно оценить, заставит ли угроза пошлин США отказаться от этого импорта, заявил в разговоре с РИА Новости офицер в запасе ВМС Бразилии и аналитик Робинсон Фариназу. "Бразилия полагается на российский дизель. Что было бы без него? Не знаю. Дизель важен для сельского хозяйства, для транспортной сферы, для разной экономической активности... Возможен ли (отказ Бразилии от импорта дизеля из РФ под угрозой пошлин - ред.)? Да, пожалуй, но в определённый момент страна все же "отсоединится" от США", - сказал собеседник. В мире в целом однажды наступит час, когда люди устанут от санкций и давления Вашингтона, подчеркнул также Фариназу. Ранее в июле президент США Дональд Трамп заявил, что США введут пошлины на товары из РФ в размере 100% и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. После этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу Fox News предположил, что торговые партнеры Москвы в Китае, Индии и Бразилии после заявлений Трампа захотят позвонить российскому лидеру с призывами к заключению мирного соглашения для урегулирования конфликта на Украине. Позже американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) пригрозил Китаю, Индии и Бразилии обрушением их экономик, если они продолжат покупать российскую нефть. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250725/neft-2031161299.html
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в мире, россия, бразилия, сша, дональд трамп, марк рютте, владимир путин, нато
В мире, Россия, Бразилия, США, Дональд Трамп, Марк Рютте, Владимир Путин, НАТО
Бразилия рассчитывает на российский дизель, заявил офицер ВМС

Офицер Фариназу: импорт дизеля из России важен для экономики Бразилии

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРабота нефтяных станков-качалок
Работа нефтяных станков-качалок - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Дизель, который Бразилия импортирует из России, важен для бразильской экономики, и сложно однозначно оценить, заставит ли угроза пошлин США отказаться от этого импорта, заявил в разговоре с РИА Новости офицер в запасе ВМС Бразилии и аналитик Робинсон Фариназу.
"Бразилия полагается на российский дизель. Что было бы без него? Не знаю. Дизель важен для сельского хозяйства, для транспортной сферы, для разной экономической активности... Возможен ли (отказ Бразилии от импорта дизеля из РФ под угрозой пошлин - ред.)? Да, пожалуй, но в определённый момент страна все же "отсоединится" от США", - сказал собеседник.
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В мире в целом однажды наступит час, когда люди устанут от санкций и давления Вашингтона, подчеркнул также Фариназу.
Ранее в июле президент США Дональд Трамп заявил, что США введут пошлины на товары из РФ в размере 100% и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. После этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу Fox News предположил, что торговые партнеры Москвы в Китае, Индии и Бразилии после заявлений Трампа захотят позвонить российскому лидеру с призывами к заключению мирного соглашения для урегулирования конфликта на Украине.
Позже американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) пригрозил Китаю, Индии и Бразилии обрушением их экономик, если они продолжат покупать российскую нефть.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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