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Бенифициара Zaira Invest&Trade заочно арестовали по делу "Интеркоммерц" - РИА Новости, 26.07.2025
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02:36 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/delo-2031552498.html
Бенифициара Zaira Invest&Trade заочно арестовали по делу "Интеркоммерц"
Бенифициара Zaira Invest&Trade заочно арестовали по делу "Интеркоммерц" - РИА Новости, 26.07.2025
Бенифициара Zaira Invest&Trade заочно арестовали по делу "Интеркоммерц"
Бенифициар Zaira Invest&Trade Inc Андрей Захаров объявлен в международный розыск и заочно арестован по делу о растрате и присвоение денег лопнувшего банка... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T02:36:00+03:00
2025-07-26T02:36:00+03:00
россия
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Бенифициар Zaira Invest&amp;Trade Inc Андрей Захаров объявлен в международный розыск и заочно арестован по делу о растрате и присвоение денег лопнувшего банка "Интеркоммерц", следует из документов в распоряжении РИА Новости. "В связи с объявлением обвиняемого Захарова А.Ю. в международный розыск и принимая во внимание, что местонахождение его неизвестно, ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого фио на основании ч. 5 ст. 108 УПК РФ рассмотрено судом в его отсутствие", - говорится в судебных материалах в распоряжении РИА Новости. Суд постановил арестовать его заочно. Из документов следует, что дело в отношении председателя лопнувшего банка" Интеркоммерц" Александра Бугаевского, председателя совета директоров Крыжановского и директора и бенефициара иностранных компаний "Zaira Invest&amp;Trade Inc" (ФИО и Трайд Инк) и "Saga Handels GmbH" (Сага Хандалс ГмбХ) Андрея Захарова возбуждено по факту присвоения денежных средств под видом погашения за счёт этого кредита, полученного в иностранном банке компанией "Saga Handels GmbH" (Сага Хандалс ГмбХ) кредита, ( ч. 4 ст. 160 УК РФ.)
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россия
Россия
Бенифициара Zaira Invest&Trade заочно арестовали по делу "Интеркоммерц"

Бенифициара Zaira Invest&Trade Захарова заочно арестовали по делу "Интеркоммерц"

© PixabayЗадержание
Задержание - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© Pixabay
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Бенифициар Zaira Invest&Trade Inc Андрей Захаров объявлен в международный розыск и заочно арестован по делу о растрате и присвоение денег лопнувшего банка "Интеркоммерц", следует из документов в распоряжении РИА Новости.
"В связи с объявлением обвиняемого Захарова А.Ю. в международный розыск и принимая во внимание, что местонахождение его неизвестно, ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого фио на основании ч. 5 ст. 108 УПК РФ рассмотрено судом в его отсутствие", - говорится в судебных материалах в распоряжении РИА Новости.
Суд постановил арестовать его заочно.
Из документов следует, что дело в отношении председателя лопнувшего банка" Интеркоммерц" Александра Бугаевского, председателя совета директоров Крыжановского и директора и бенефициара иностранных компаний "Zaira Invest&Trade Inc" (ФИО и Трайд Инк) и "Saga Handels GmbH" (Сага Хандалс ГмбХ) Андрея Захарова возбуждено по факту присвоения денежных средств под видом погашения за счёт этого кредита, полученного в иностранном банке компанией "Saga Handels GmbH" (Сага Хандалс ГмбХ) кредита, ( ч. 4 ст. 160 УК РФ.)
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