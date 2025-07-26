https://ria.ru/20250726/delo-2031552498.html

Бенифициара Zaira Invest&Trade заочно арестовали по делу "Интеркоммерц"

Бенифициара Zaira Invest&Trade заочно арестовали по делу "Интеркоммерц" - РИА Новости, 26.07.2025

Бенифициара Zaira Invest&Trade заочно арестовали по делу "Интеркоммерц"

Бенифициар Zaira Invest&Trade Inc Андрей Захаров объявлен в международный розыск и заочно арестован по делу о растрате и присвоение денег лопнувшего банка... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T02:36:00+03:00

2025-07-26T02:36:00+03:00

2025-07-26T02:36:00+03:00

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149796/26/1497962675_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3d27131050baba859da21d07743f7dfb.jpg

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Бенифициар Zaira Invest&Trade Inc Андрей Захаров объявлен в международный розыск и заочно арестован по делу о растрате и присвоение денег лопнувшего банка "Интеркоммерц", следует из документов в распоряжении РИА Новости. "В связи с объявлением обвиняемого Захарова А.Ю. в международный розыск и принимая во внимание, что местонахождение его неизвестно, ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого фио на основании ч. 5 ст. 108 УПК РФ рассмотрено судом в его отсутствие", - говорится в судебных материалах в распоряжении РИА Новости. Суд постановил арестовать его заочно. Из документов следует, что дело в отношении председателя лопнувшего банка" Интеркоммерц" Александра Бугаевского, председателя совета директоров Крыжановского и директора и бенефициара иностранных компаний "Zaira Invest&Trade Inc" (ФИО и Трайд Инк) и "Saga Handels GmbH" (Сага Хандалс ГмбХ) Андрея Захарова возбуждено по факту присвоения денежных средств под видом погашения за счёт этого кредита, полученного в иностранном банке компанией "Saga Handels GmbH" (Сага Хандалс ГмбХ) кредита, ( ч. 4 ст. 160 УК РФ.)

https://ria.ru/20250725/ivanov-2031313505.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия