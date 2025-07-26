Рейтинг@Mail.ru
Срок следствия по делу банка "Интеркоммерц" продлили - РИА Новости, 26.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:32 26.07.2025 (обновлено: 02:39 26.07.2025)
https://ria.ru/20250726/delo-2031552375.html
Срок следствия по делу банка "Интеркоммерц" продлили
Срок следствия по делу банка "Интеркоммерц" продлили - РИА Новости, 26.07.2025
Срок следствия по делу банка "Интеркоммерц" продлили
Срок следствия по уголовному делу о растрате и присвоении денег лопнувшего банка "Интеркоммерц", по которому уже осужден бывший замминистра обороны Тимур... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T02:32:00+03:00
2025-07-26T02:39:00+03:00
россия
происшествия
тимур иванов
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030912848_0:234:3084:1968_1920x0_80_0_0_7ebda6d058ed010d6d7bf5edc5a58db3.jpg
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Срок следствия по уголовному делу о растрате и присвоении денег лопнувшего банка "Интеркоммерц", по которому уже осужден бывший замминистра обороны Тимур Иванов, продлен до 30 сентября, следует из документов в распоряжении РИА Новости."Срок предварительного следствия по уголовному делу неоднократно продлевался, последний раз первым заместителем председателя СК России до 114 месяцев 00 суток, то есть до 30 сентября 2025 года", - говорится в судебных материалах.Ранее по делу был осужден на 13 лет бывший замминистра обороны Тимур Иванов и глава" Оборонлогистики" Антон Филатов.
https://ria.ru/20250726/delo-2031552498.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030912848_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_453e63489f37e3bc9612a1048aca1ad8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, происшествия, тимур иванов, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Происшествия, Тимур Иванов, Следственный комитет России (СК РФ)
Срок следствия по делу банка "Интеркоммерц" продлили

Срок следствия по делу банка "Интеркоммерц" продлили до 30 сентября

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкТабличка отделения ООО КБ "Интеркоммерц" в Москве
Табличка отделения ООО КБ Интеркоммерц в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Табличка отделения ООО КБ "Интеркоммерц" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Срок следствия по уголовному делу о растрате и присвоении денег лопнувшего банка "Интеркоммерц", по которому уже осужден бывший замминистра обороны Тимур Иванов, продлен до 30 сентября, следует из документов в распоряжении РИА Новости.
"Срок предварительного следствия по уголовному делу неоднократно продлевался, последний раз первым заместителем председателя СК России до 114 месяцев 00 суток, то есть до 30 сентября 2025 года", - говорится в судебных материалах.
Ранее по делу был осужден на 13 лет бывший замминистра обороны Тимур Иванов и глава" Оборонлогистики" Антон Филатов.
Задержание - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
Бенифициара Zaira Invest&Trade заочно арестовали по делу "Интеркоммерц"
02:36
 
РоссияПроисшествияТимур ИвановСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала