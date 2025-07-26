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Срок следствия по делу банка "Интеркоммерц" продлили
Срок следствия по делу банка "Интеркоммерц" продлили - РИА Новости, 26.07.2025
Срок следствия по делу банка "Интеркоммерц" продлили
Срок следствия по уголовному делу о растрате и присвоении денег лопнувшего банка "Интеркоммерц", по которому уже осужден бывший замминистра обороны Тимур... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T02:32:00+03:00
2025-07-26T02:32:00+03:00
2025-07-26T02:39:00+03:00
россия
происшествия
тимур иванов
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Срок следствия по уголовному делу о растрате и присвоении денег лопнувшего банка "Интеркоммерц", по которому уже осужден бывший замминистра обороны Тимур Иванов, продлен до 30 сентября, следует из документов в распоряжении РИА Новости."Срок предварительного следствия по уголовному делу неоднократно продлевался, последний раз первым заместителем председателя СК России до 114 месяцев 00 суток, то есть до 30 сентября 2025 года", - говорится в судебных материалах.Ранее по делу был осужден на 13 лет бывший замминистра обороны Тимур Иванов и глава" Оборонлогистики" Антон Филатов.
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россия, происшествия, тимур иванов, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Происшествия, Тимур Иванов, Следственный комитет России (СК РФ)
Срок следствия по делу банка "Интеркоммерц" продлили
Срок следствия по делу банка "Интеркоммерц" продлили до 30 сентября