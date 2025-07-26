https://ria.ru/20250726/delo-2031552375.html

Срок следствия по делу банка "Интеркоммерц" продлили

Срок следствия по делу банка "Интеркоммерц" продлили - РИА Новости, 26.07.2025

Срок следствия по делу банка "Интеркоммерц" продлили

Срок следствия по уголовному делу о растрате и присвоении денег лопнувшего банка "Интеркоммерц", по которому уже осужден бывший замминистра обороны Тимур... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T02:32:00+03:00

2025-07-26T02:32:00+03:00

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россия

происшествия

тимур иванов

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Срок следствия по уголовному делу о растрате и присвоении денег лопнувшего банка "Интеркоммерц", по которому уже осужден бывший замминистра обороны Тимур Иванов, продлен до 30 сентября, следует из документов в распоряжении РИА Новости."Срок предварительного следствия по уголовному делу неоднократно продлевался, последний раз первым заместителем председателя СК России до 114 месяцев 00 суток, то есть до 30 сентября 2025 года", - говорится в судебных материалах.Ранее по делу был осужден на 13 лет бывший замминистра обороны Тимур Иванов и глава" Оборонлогистики" Антон Филатов.

https://ria.ru/20250726/delo-2031552498.html

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россия, происшествия, тимур иванов, следственный комитет россии (ск рф)