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Британия планирует сбрасывать с воздуха гуманитарную помощь жителям Газы - РИА Новости, 26.07.2025
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18:32 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/britanija-2031643218.html
Британия планирует сбрасывать с воздуха гуманитарную помощь жителям Газы
Британия планирует сбрасывать с воздуха гуманитарную помощь жителям Газы - РИА Новости, 26.07.2025
Британия планирует сбрасывать с воздуха гуманитарную помощь жителям Газы
Великобритания планирует осуществлять воздушную доставку гуманитарной помощи в сектор Газа, а также проводить эвакуацию нуждающихся в медпомощи детей, говорится РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T18:32:00+03:00
2025-07-26T18:32:00+03:00
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ЛОНДОН, 26 июл - РИА Новости. Великобритания планирует осуществлять воздушную доставку гуманитарной помощи в сектор Газа, а также проводить эвакуацию нуждающихся в медпомощи детей, говорится в опубликованном в субботу заявлении британского правительства по итогам разговора между премьером Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. "Премьер-министр изложил то, как Великобритания будет реализовывать планы по сотрудничеству с такими партнерами, как Иордания, по доставке помощи с воздуха и эвакуации детей, нуждающихся в медицинской помощи", - говорится в заявлении. Накануне страны "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция) призвали к немедленному прекращению огня в секторе Газа, возобновлению полноценных гуманитарных поставок в анклав и началу процесса политического урегулирования В мае израильские власти на фоне существенного расширения боевых действий объявили о новом плане по доставке гуманитарной помощи жителям сектора Газа. В соответствии с планом, помощь распределяется в зонах, зачищенных от какого-либо присутствия палестинского движения ХАМАС, члены которого ранее обвинялись в разграблении гуманитарных поставок. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Лаззарини подчеркивал, что план Израиля по возобновлению поставок гуманитарной помощи в сектор преследует цель насильственного выселения его жителей с этой территории. В Дохе 6 июля возобновились непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа. По данным СМИ, первые раунды закончились безрезультатно. Как ранее утверждал глава МИД Египта Бадр Абдель Аты, арабская республика вместе с другими посредниками - Катаром и США - работает над 60-дневным прекращением огня в секторе, в ходе которого предполагается освобождение израильских заложников. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 59 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен.
https://ria.ru/20250726/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20250725/gaza-2031541538.html
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в мире, израиль, великобритания, франция, кир стармер, эммануэль макрон, фридрих мерц, хамас, оон
В мире, Израиль, Великобритания, Франция, Кир Стармер, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, ХАМАС, ООН
Британия планирует сбрасывать с воздуха гуманитарную помощь жителям Газы

Британия планирует воздушную доставку гумпомощи в Газу и эвакуацию детей

© AP Photo / Ariel SchalitВид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля. Архивное фото
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ЛОНДОН, 26 июл - РИА Новости. Великобритания планирует осуществлять воздушную доставку гуманитарной помощи в сектор Газа, а также проводить эвакуацию нуждающихся в медпомощи детей, говорится в опубликованном в субботу заявлении британского правительства по итогам разговора между премьером Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.
"Премьер-министр изложил то, как Великобритания будет реализовывать планы по сотрудничеству с такими партнерами, как Иордания, по доставке помощи с воздуха и эвакуации детей, нуждающихся в медицинской помощи", - говорится в заявлении.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Накануне страны "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция) призвали к немедленному прекращению огня в секторе Газа, возобновлению полноценных гуманитарных поставок в анклав и началу процесса политического урегулирования
В мае израильские власти на фоне существенного расширения боевых действий объявили о новом плане по доставке гуманитарной помощи жителям сектора Газа. В соответствии с планом, помощь распределяется в зонах, зачищенных от какого-либо присутствия палестинского движения ХАМАС, члены которого ранее обвинялись в разграблении гуманитарных поставок. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Лаззарини подчеркивал, что план Израиля по возобновлению поставок гуманитарной помощи в сектор преследует цель насильственного выселения его жителей с этой территории.
В Дохе 6 июля возобновились непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа. По данным СМИ, первые раунды закончились безрезультатно. Как ранее утверждал глава МИД Египта Бадр Абдель Аты, арабская республика вместе с другими посредниками - Катаром и США - работает над 60-дневным прекращением огня в секторе, в ходе которого предполагается освобождение израильских заложников.
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Израиль хочет опустошить Газу, заявил глава МИД Турции
25 июля, 22:57
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 59 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен.
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
В секторе Газа за минувшие сутки не менее девяти человек умерли от голода
25 июля, 16:12
 
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