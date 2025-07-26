https://ria.ru/20250726/britanija-2031643218.html

Британия планирует сбрасывать с воздуха гуманитарную помощь жителям Газы

Британия планирует сбрасывать с воздуха гуманитарную помощь жителям Газы - РИА Новости, 26.07.2025

Британия планирует сбрасывать с воздуха гуманитарную помощь жителям Газы

Великобритания планирует осуществлять воздушную доставку гуманитарной помощи в сектор Газа, а также проводить эвакуацию нуждающихся в медпомощи детей, говорится РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T18:32:00+03:00

2025-07-26T18:32:00+03:00

2025-07-26T18:32:00+03:00

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ЛОНДОН, 26 июл - РИА Новости. Великобритания планирует осуществлять воздушную доставку гуманитарной помощи в сектор Газа, а также проводить эвакуацию нуждающихся в медпомощи детей, говорится в опубликованном в субботу заявлении британского правительства по итогам разговора между премьером Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. "Премьер-министр изложил то, как Великобритания будет реализовывать планы по сотрудничеству с такими партнерами, как Иордания, по доставке помощи с воздуха и эвакуации детей, нуждающихся в медицинской помощи", - говорится в заявлении. Накануне страны "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция) призвали к немедленному прекращению огня в секторе Газа, возобновлению полноценных гуманитарных поставок в анклав и началу процесса политического урегулирования В мае израильские власти на фоне существенного расширения боевых действий объявили о новом плане по доставке гуманитарной помощи жителям сектора Газа. В соответствии с планом, помощь распределяется в зонах, зачищенных от какого-либо присутствия палестинского движения ХАМАС, члены которого ранее обвинялись в разграблении гуманитарных поставок. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Лаззарини подчеркивал, что план Израиля по возобновлению поставок гуманитарной помощи в сектор преследует цель насильственного выселения его жителей с этой территории. В Дохе 6 июля возобновились непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа. По данным СМИ, первые раунды закончились безрезультатно. Как ранее утверждал глава МИД Египта Бадр Абдель Аты, арабская республика вместе с другими посредниками - Катаром и США - работает над 60-дневным прекращением огня в секторе, в ходе которого предполагается освобождение израильских заложников. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 59 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен.

https://ria.ru/20250726/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20250725/gaza-2031541538.html

https://ria.ru/20250725/gaza-2031452724.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, великобритания, франция, кир стармер, эммануэль макрон, фридрих мерц, хамас, оон