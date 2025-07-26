https://ria.ru/20250726/bespilotniki-2031576636.html

ПВО сбила два беспилотника, летевших на Москву

ПВО сбила два беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 26.07.2025

ПВО сбила два беспилотника, летевших на Москву

Средства ПВО уничтожили два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T09:46:00+03:00

2025-07-26T09:46:00+03:00

2025-07-26T10:18:00+03:00

москва

сергей собянин

безопасность

вооруженные силы украины

дмитрий песков

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале."ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал он.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.

https://ria.ru/20250726/bespilotniki-2031564317.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

москва

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2025

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, сергей собянин, безопасность, вооруженные силы украины, дмитрий песков