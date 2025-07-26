https://ria.ru/20250726/bespilotniki-2031576636.html
ПВО сбила два беспилотника, летевших на Москву
ПВО сбила два беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 26.07.2025
ПВО сбила два беспилотника, летевших на Москву
Средства ПВО уничтожили два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T09:46:00+03:00
2025-07-26T09:46:00+03:00
2025-07-26T10:18:00+03:00
москва
сергей собянин
безопасность
вооруженные силы украины
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале."ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал он.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
https://ria.ru/20250726/bespilotniki-2031564317.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин, безопасность, вооруженные силы украины, дмитрий песков
Москва, Сергей Собянин, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков
ПВО сбила два беспилотника, летевших на Москву
Собянин: ПВО сбила 2 летевших на Москву дрона