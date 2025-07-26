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ПВО сбила два беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 26.07.2025
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09:46 26.07.2025 (обновлено: 10:18 26.07.2025)
https://ria.ru/20250726/bespilotniki-2031576636.html
ПВО сбила два беспилотника, летевших на Москву
ПВО сбила два беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 26.07.2025
ПВО сбила два беспилотника, летевших на Москву
Средства ПВО уничтожили два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T09:46:00+03:00
2025-07-26T10:18:00+03:00
москва
сергей собянин
безопасность
вооруженные силы украины
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале."ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал он.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
https://ria.ru/20250726/bespilotniki-2031564317.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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москва, сергей собянин, безопасность, вооруженные силы украины, дмитрий песков
Москва, Сергей Собянин, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков
ПВО сбила два беспилотника, летевших на Москву

Собянин: ПВО сбила 2 летевших на Москву дрона

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор-2М"
Зенитный ракетный комплекс Тор-2М - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный комплекс "Тор-2М". Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале.
"ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал он.
Работа зенитно-ракетной системы ПВО - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
ПВО за ночь сбила 54 украинских беспилотника
07:28
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
МоскваСергей СобянинБезопасностьВооруженные силы УкраиныДмитрий Песков
 
 
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