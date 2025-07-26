Рейтинг@Mail.ru
ПВО ночью уничтожила 54 украинских беспилотника - РИА Новости, 26.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:12 26.07.2025 (обновлено: 08:28 26.07.2025)
https://ria.ru/20250726/bespilotniki-2031562951.html
ПВО ночью уничтожила 54 украинских беспилотника
ПВО ночью уничтожила 54 украинских беспилотника - РИА Новости, 26.07.2025
ПВО ночью уничтожила 54 украинских беспилотника
Средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили 54 дрона ВСУ над регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T07:12:00+03:00
2025-07-26T08:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
черное море
брянская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949856491_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_ff2124c74a03ab9f4bd0da0459eb57b1.jpg
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили 54 дрона ВСУ над регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сообщении.В частности, российские бойцы сбили:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российские военные используют эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20250725/sily-2031368139.html
https://ria.ru/20250724/zapad-2031139938.html
россия
черное море
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949856491_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_0ad5adda400c919d5c37cf454048e8fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность, черное море, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Черное море, Брянская область
ПВО ночью уничтожила 54 украинских беспилотника

Минобороны: ПВО ночью уничтожила 54 украинских БПЛА над российскими регионами

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Работа ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили 54 дрона ВСУ над регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей, сообщили в Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сообщении.
В частности, российские бойцы сбили:
Российский военный - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
ВС России за неделю уничтожили четыре системы Patriot
Вчера, 12:07
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российские военные используют эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Дрон-автоматчик и робот-огнеметчик, разработанные российскими военными - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Бойцы "Запада" показали работу дрона-автоматчика и робота-огнеметчика
24 июля, 13:47
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьЧерное мореБрянская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала