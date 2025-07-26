ПВО ночью уничтожила 54 украинских беспилотника
Минобороны: ПВО ночью уничтожила 54 украинских БПЛА над российскими регионами
Работа ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили 54 дрона ВСУ над регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей, сообщили в Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сообщении.
В частности, российские бойцы сбили:
- 24 беспилотника – над территорией Брянской области;
- 12 – над Ростовской областью;
- шесть – над территорией Республики Крым;
- четыре дрона – над акваторией Азовского моря;
- три – над акваторией Черного моря;
- два БПЛА – над Орловской областью;
- два беспилотника – над Тульской областью;
- один дрон – над территорией Белгородской области.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российские военные используют эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.