https://ria.ru/20250726/bespilotniki-2031562951.html

ПВО ночью уничтожила 54 украинских беспилотника

ПВО ночью уничтожила 54 украинских беспилотника - РИА Новости, 26.07.2025

ПВО ночью уничтожила 54 украинских беспилотника

Средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили 54 дрона ВСУ над регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T07:12:00+03:00

2025-07-26T07:12:00+03:00

2025-07-26T08:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

черное море

брянская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949856491_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_ff2124c74a03ab9f4bd0da0459eb57b1.jpg

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили 54 дрона ВСУ над регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сообщении.В частности, российские бойцы сбили:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российские военные используют эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

https://ria.ru/20250725/sily-2031368139.html

https://ria.ru/20250724/zapad-2031139938.html

россия

черное море

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, безопасность, черное море, брянская область