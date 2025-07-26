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Гаджиев: Баку ждет от Москвы признания ответственности за крушение AZAL - РИА Новости, 26.07.2025
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16:38 26.07.2025 (обновлено: 17:43 26.07.2025)
https://ria.ru/20250726/baku-2031629259.html
Гаджиев: Баку ждет от Москвы признания ответственности за крушение AZAL
Гаджиев: Баку ждет от Москвы признания ответственности за крушение AZAL - РИА Новости, 26.07.2025
Гаджиев: Баку ждет от Москвы признания ответственности за крушение AZAL
Баку ждет от Москвы признания ответственности за крушение самолета AZAL вблизи Актау в Казахстане, при том, что расследование причин катастрофы по-прежнему не... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T16:38:00+03:00
2025-07-26T17:43:00+03:00
в мире
россия
азербайджан
актау
хикмет гаджиев
ильхам алиев
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БАКУ, 26 июл – РИА Новости. Баку ждет от Москвы признания ответственности за крушение самолета AZAL вблизи Актау в Казахстане, при том, что расследование причин катастрофы по-прежнему не завершено, соответствующее заявление о таких ожиданиях в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung сделал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев. "Эта ситуация (напряжённость – ред.) в отношениях между Азербайджаном и Россией возникла после крушения самолета AZAL. Инцидент произошел на территории России, в воздушном пространстве России, и мы знаем, как это произошло. Это не секрет. Азербайджан как соседнее государство и государство-партнер ждет от России, что она возьмет на себя ответственность и обеспечит справедливость в этом вопросе", - сказал он. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку готовит документы для подачи в международные судебные инстанции исков к России в связи с крушением самолёта авиакомпании AZAL в Актау. Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании "Азербайджанские авиалинии" потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан. Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что самолет подвергся вмешательству извне. По его словам, пострадавшие пассажиры и выжившие бортпроводники сообщили, что услышали звук взрыва во время пролета над Грозным. Президент России Владимир Путин принес президенту Азербайджана свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент с азербайджанским самолетом произошел в воздушном пространстве РФ, сообщала пресс-служба Кремля. Расследование причин крушения самолета пока не завершено. В феврале минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет о крушении самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) вблизи Актау. В документе говорится, что первоначальный осмотр сохранившихся фрагментов выявил множество сквозных и несквозных повреждений разной величины и формы в хвостовой части фюзеляжа, киля и стабилизатора, рулей высоты и направления. Что стало причиной их появления и кто ответственен за крушение самолета, в отчёте не сообщается. Авторы документа отмечают, что для определения характера и происхождения сквозных повреждений будут проведены соответствующие исследования и экспертизы. Окончательный отчет будет представлен до конца 2025 года, сообщил вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев.В конце июня отношения Москвы и Баку осложнились после задержаний, проведенных правоохранительными органами.Следственное управление СК РФ по Свердловской области 28 июня сообщило о задержании в Екатеринбурге участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. В ответ МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах России в стране Петра Волоковых. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что российский дипломат дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем правоохранителей. По ее словам, подозреваемые являются "гражданами России, выходцами из Азербайджана".Со своей стороны, власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца.Медиагруппа "Россия сегодня" назвала действия азербайджанских силовиков необоснованными, а обвинения - надуманными. По данным пресс-службы медиагруппы, состояние здоровья Картавых вызывает тревогу, ему требуются лекарства, включая инсулин. "Россия сегодня" потребовала беспрекословного соблюдения законодательства со стороны правоохранительных органов Азербайджана и немедленного освобождения людей, которые исполняли свой профессиональный долг. Гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселёв заявил, что происходящее воспринимается как несправедливость и выглядит как намеренный шаг с целью ухудшить межгосударственные отношения России и Азербайджана.Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль внимательно относится к информации о задержании сотрудников медиагруппы "Россия сегодня". Москва рассчитывает, что в ходе прямых контактов с Баку удастся добиться освобождения задержанных журналистов, отметил он.Как заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ответ на вопрос РИА Новости об аресте в Баку журналистов Sputnik, в организации надеются, что свобода работы представителей СМИ будет гарантирована.
https://ria.ru/20250721/peskov-2030399540.html
https://ria.ru/20250726/baku-2031622510.html
https://ria.ru/20250724/normalizatsiya-2031124793.html
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азербайджан
актау
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в мире, россия, азербайджан, актау, хикмет гаджиев, ильхам алиев, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), баку, оон, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Россия, Азербайджан, Актау, Хикмет Гаджиев, Ильхам Алиев, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Баку, ООН, Следственный комитет России (СК РФ)
Гаджиев: Баку ждет от Москвы признания ответственности за крушение AZAL

Гаджиев: Баку ждет от Москвы признания ответственности за крушение самолета AZAL

© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан | Перейти в медиабанкКрушение самолета в Актау
Крушение самолета в Актау - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан
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Крушение самолета в Актау. Архивное фото
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БАКУ, 26 июл – РИА Новости. Баку ждет от Москвы признания ответственности за крушение самолета AZAL вблизи Актау в Казахстане, при том, что расследование причин катастрофы по-прежнему не завершено, соответствующее заявление о таких ожиданиях в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung сделал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.
"Эта ситуация (напряжённость – ред.) в отношениях между Азербайджаном и Россией возникла после крушения самолета AZAL. Инцидент произошел на территории России, в воздушном пространстве России, и мы знаем, как это произошло. Это не секрет. Азербайджан как соседнее государство и государство-партнер ждет от России, что она возьмет на себя ответственность и обеспечит справедливость в этом вопросе", - сказал он.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Песков прокомментировал расследование крушения самолета AZAL
21 июля, 13:25
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку готовит документы для подачи в международные судебные инстанции исков к России в связи с крушением самолёта авиакомпании AZAL в Актау.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании "Азербайджанские авиалинии" потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что самолет подвергся вмешательству извне. По его словам, пострадавшие пассажиры и выжившие бортпроводники сообщили, что услышали звук взрыва во время пролета над Грозным.
Президент России Владимир Путин принес президенту Азербайджана свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент с азербайджанским самолетом произошел в воздушном пространстве РФ, сообщала пресс-служба Кремля.
Расследование причин крушения самолета пока не завершено. В феврале минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет о крушении самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) вблизи Актау. В документе говорится, что первоначальный осмотр сохранившихся фрагментов выявил множество сквозных и несквозных повреждений разной величины и формы в хвостовой части фюзеляжа, киля и стабилизатора, рулей высоты и направления. Что стало причиной их появления и кто ответственен за крушение самолета, в отчёте не сообщается. Авторы документа отмечают, что для определения характера и происхождения сквозных повреждений будут проведены соответствующие исследования и экспертизы. Окончательный отчет будет представлен до конца 2025 года, сообщил вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев.
В конце июня отношения Москвы и Баку осложнились после задержаний, проведенных правоохранительными органами.
Баку - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
Баку готов предоставить условия для переговоров России и Украины
Вчера, 15:36
Следственное управление СК РФ по Свердловской области 28 июня сообщило о задержании в Екатеринбурге участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. В ответ МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах России в стране Петра Волоковых. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что российский дипломат дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем правоохранителей. По ее словам, подозреваемые являются "гражданами России, выходцами из Азербайджана".
Со своей стороны, власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца.
Медиагруппа "Россия сегодня" назвала действия азербайджанских силовиков необоснованными, а обвинения - надуманными. По данным пресс-службы медиагруппы, состояние здоровья Картавых вызывает тревогу, ему требуются лекарства, включая инсулин. "Россия сегодня" потребовала беспрекословного соблюдения законодательства со стороны правоохранительных органов Азербайджана и немедленного освобождения людей, которые исполняли свой профессиональный долг. Гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселёв заявил, что происходящее воспринимается как несправедливость и выглядит как намеренный шаг с целью ухудшить межгосударственные отношения России и Азербайджана.
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль внимательно относится к информации о задержании сотрудников медиагруппы "Россия сегодня". Москва рассчитывает, что в ходе прямых контактов с Баку удастся добиться освобождения задержанных журналистов, отметил он.
Как заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ответ на вопрос РИА Новости об аресте в Баку журналистов Sputnik, в организации надеются, что свобода работы представителей СМИ будет гарантирована.
Флаг Азербайджана в Баку - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
МИД призвал Азербайджан освободить россиян, задержанных в Баку
24 июля, 13:11
 
В миреРоссияАзербайджанАктауХикмет ГаджиевИльхам АлиевВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)БакуООНСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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