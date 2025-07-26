https://ria.ru/20250726/avtobusy-2031598057.html

Автобусы впервые вышли на пригородные маршруты из Москвы в Подмосковье

Автобусы впервые вышли на пригородные маршруты из Москвы в Подмосковье - РИА Новости, 26.07.2025

Автобусы впервые вышли на пригородные маршруты из Москвы в Подмосковье

Автобусы московского транспорта впервые вышли на два пригородных маршрута из столицы в ближайшее Подмосковье, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T12:33:00+03:00

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2025-07-26T12:33:00+03:00

московская область (подмосковье)

москва

максим ликсутов

сергей собянин

мосгортранс

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Автобусы московского транспорта впервые вышли на два пригородных маршрута из столицы в ближайшее Подмосковье, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "В соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина мы развиваем сеть маршрутов наземного транспорта. Благодаря этому еще больше пассажиров могут комфортно и безопасно передвигаться по городу. В рамках проекта по передаче пригородных маршрутов московскому транспорту наши автобусы 26 июля выйдут на первые два маршрута в ближайшее Подмосковье, где заменят областного перевозчика. Только за апрель на этих маршрутах совершили около 90 тысяч поездок", - рассказал Ликсутов. Он отметил, что вместо пригородного маршрута 343 заработает маршрут 1343: "Метро "Беломорская" - Новогорск (Стадион)", а вместо пригородного маршрута 434 заработает маршрут 1434: "Метро "Планерная" - Новогорск (Стадион) - ЖК "Эдем". "Новым маршрутам добавим "1" в начало номера, благодаря этому сохранится привычный номер маршрута, а также удастся избежать дублирования номеров с существующими городскими маршрутами. "Тысячные" маршруты сразу дадут понять пассажирам, что автобусы едут в область", - пояснил Ликсутов. В январе в пресс-службе Мосгортранса сообщили РИА Новости, что московский транспорт выйдет на пригородные маршруты из столицы в ближайшее Подмосковье в 2025 году. За два года планируется перевести в московский транспорт около 200 маршрутов.

https://ria.ru/20250725/bilety-2031478059.html

https://ria.ru/20250726/transport-2031579222.html

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московская область (подмосковье), москва, максим ликсутов , сергей собянин, мосгортранс