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В ААЦ ФРГ разочарованы молчанием правозащитников о ситуации в Армении - РИА Новости, 26.07.2025
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04:25 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/armeniya-2031556094.html
В ААЦ ФРГ разочарованы молчанием правозащитников о ситуации в Армении
В ААЦ ФРГ разочарованы молчанием правозащитников о ситуации в Армении - РИА Новости, 26.07.2025
В ААЦ ФРГ разочарованы молчанием правозащитников о ситуации в Армении
В Епархии Армянской Апостольской Церкви в Германии заявили РИА Новости, что разочарованы молчанием международных правозащитных организаций о ситуации в Армении, РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T04:25:00+03:00
2025-07-26T04:25:00+03:00
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армения
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никол пашинян
самвел карапетян
армянская апостольская церковь
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. В Епархии Армянской Апостольской Церкви в Германии заявили РИА Новости, что разочарованы молчанием международных правозащитных организаций о ситуации в Армении, где происходят нападки на церковь. "Церковь разочарована тем, что международные организации, занимающиеся защитой прав человека, до сих пор не приняли решительных мер в ответ на эти нарушения. Международное сообщество должно не только внимательно следить за событиями в Армении, но и предпринять соответствующие шаги для защиты свободы вероисповедания, презумпции невиновности и прав церкви, а также человеческого достоинства, прав человека и демократии в Армении", - заявил духовный пастырь армянской общины Баден-Вюртемберга Тиратур Сардарян. По его словам, возможной причиной молчания международных игроков может быть нежелание вмешиваться во внутренние дела государства. "Но нападки на церковь выходят далеко за рамки национальных границ, поскольку затрагивают армянскую общину во всем мире. Кроме того, все более авторитарные тенденции правительства Армении, такие как использование правительственными чиновниками постов в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская - ред.) для подстрекательства к арестам, национализации или ядовитым кампаниям ненависти против церкви и ее сторонников, вызывают обеспокоенность в связи с постепенным возникновением диктатуры", - добавил иерей, отметив, что подобные события угрожают основополагающим принципам демократии и верховенства закона. Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250725/tserkov-2031449036.html
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в мире, армения, германия, россия, никол пашинян, самвел карапетян, армянская апостольская церковь, facebook
В мире, Армения, Германия, Россия, Никол Пашинян, Самвел Карапетян, Армянская апостольская церковь, Facebook
В ААЦ ФРГ разочарованы молчанием правозащитников о ситуации в Армении

В ААЦ ФРГ заявили, что разочарованы молчанием о ситуации в Армении

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЕреван
Ереван - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. В Епархии Армянской Апостольской Церкви в Германии заявили РИА Новости, что разочарованы молчанием международных правозащитных организаций о ситуации в Армении, где происходят нападки на церковь.
"Церковь разочарована тем, что международные организации, занимающиеся защитой прав человека, до сих пор не приняли решительных мер в ответ на эти нарушения. Международное сообщество должно не только внимательно следить за событиями в Армении, но и предпринять соответствующие шаги для защиты свободы вероисповедания, презумпции невиновности и прав церкви, а также человеческого достоинства, прав человека и демократии в Армении", - заявил духовный пастырь армянской общины Баден-Вюртемберга Тиратур Сардарян.
Флаги Армении - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Ситуация с ААЦ напоминает нападки Киева на УПЦ, считает эксперт
Вчера, 15:58
По его словам, возможной причиной молчания международных игроков может быть нежелание вмешиваться во внутренние дела государства.
"Но нападки на церковь выходят далеко за рамки национальных границ, поскольку затрагивают армянскую общину во всем мире. Кроме того, все более авторитарные тенденции правительства Армении, такие как использование правительственными чиновниками постов в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская - ред.) для подстрекательства к арестам, национализации или ядовитым кампаниям ненависти против церкви и ее сторонников, вызывают обеспокоенность в связи с постепенным возникновением диктатуры", - добавил иерей, отметив, что подобные события угрожают основополагающим принципам демократии и верховенства закона.
Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Пашинян предложил принять упрощенный устав ААЦ для смещения католикоса
23 июля, 16:38
 
В миреАрменияГерманияРоссияНикол ПашинянСамвел КарапетянАрмянская апостольская церковьFacebook
 
 
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