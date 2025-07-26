https://ria.ru/20250726/anapa-2031607612.html
В Анапе разобрали защитный вал от выбросов мазута
В Анапе разобрали защитный вал от выбросов мазута - РИА Новости, 26.07.2025
В Анапе разобрали защитный вал от выбросов мазута
Основную часть песчаного вала, который создавали для защиты берега Анапы от выбросов мазута, закончили разбирать, сообщили в оперативном штабе Краснодарского... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T13:57:00+03:00
2025-07-26T13:57:00+03:00
2025-07-26T13:57:00+03:00
анапа
краснодарский край
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147285/07/1472850771_0:314:3084:2048_1920x0_80_0_0_318ea527601f351924cc474f29a645ed.jpg
КРАСНОДАР, 26 июл - РИА Новости. Основную часть песчаного вала, который создавали для защиты берега Анапы от выбросов мазута, закончили разбирать, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. "Завершена работа по разбору большей части защитного вала вдоль береговой линии Анапы. Работы проходили с двух сторон – от Лечебного пляжа в Анапе и со стороны села Витязево. Созданный вал условно разделили на три участка. Как и планировалось, конструкцию полностью разобрали на двух из трех этих участках берега", - говорится в сообщении. Как отметили в оперштабе, решение убрать песчаную насыпь было принято в связи с тем, что на этих участках несколько месяцев не было значительных выбросов нефтепродуктов, от которых должен защищать вал. Кроме того, его разобрали, чтобы завершить очистку пляжей, так как сама насыпь сделана из песка, который содержит фрагменты мазута, и без его очистки невозможно завершить работу на берегу. Сообщается, что на одном участке защитный вал сохранили, это береговая линия от пляжа в районе технополиса "Эра" до устья реки Можепсин. В этом районе пока идут водолазные работы, недалеко от берега собирают мазут, осевший на дно. При этом, подчеркнули в оперштабе, в Анапе сохраняется запрет на посещение пляжей и купание в море. Запрещено рекреационное использование территорий пользователями, это касается всех услуг, от аренды лежаков до проката водных аттракционов.
https://ria.ru/20250725/mazut-2031421827.html
https://ria.ru/20250723/kuban-2030862330.html
анапа
краснодарский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147285/07/1472850771_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cf973afb76732274fb002e9a1a0afcdb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анапа, краснодарский край, россия
Анапа, Краснодарский край, Россия
В Анапе разобрали защитный вал от выбросов мазута
Защитный вал для защиты берега Анапы от выбросов мазута разобрали
КРАСНОДАР, 26 июл - РИА Новости. Основную часть песчаного вала, который создавали для защиты берега Анапы от выбросов мазута, закончили разбирать, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
"Завершена работа по разбору большей части защитного вала вдоль береговой линии Анапы
. Работы проходили с двух сторон – от Лечебного пляжа в Анапе и со стороны села Витязево. Созданный вал условно разделили на три участка. Как и планировалось, конструкцию полностью разобрали на двух из трех этих участках берега", - говорится в сообщении.
Как отметили в оперштабе, решение убрать песчаную насыпь было принято в связи с тем, что на этих участках несколько месяцев не было значительных выбросов нефтепродуктов, от которых должен защищать вал. Кроме того, его разобрали, чтобы завершить очистку пляжей, так как сама насыпь сделана из песка, который содержит фрагменты мазута, и без его очистки невозможно завершить работу на берегу.
Сообщается, что на одном участке защитный вал сохранили, это береговая линия от пляжа в районе технополиса "Эра" до устья реки Можепсин. В этом районе пока идут водолазные работы, недалеко от берега собирают мазут, осевший на дно.
При этом, подчеркнули в оперштабе, в Анапе сохраняется запрет на посещение пляжей и купание в море. Запрещено рекреационное использование территорий пользователями, это касается всех услуг, от аренды лежаков до проката водных аттракционов.