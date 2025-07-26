https://ria.ru/20250726/altaj-2031561086.html

Томенко рассказал о строительстве хирургического корпуса на Алтае

Томенко рассказал о строительстве хирургического корпуса на Алтае - РИА Новости, 26.07.2025

Томенко рассказал о строительстве хирургического корпуса на Алтае

Строительство хирургического корпуса краевого Центра охраны материнства и детства выполнено на Алтае почти на 50%, работы идут по графику, сообщил глава края... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T06:37:00+03:00

2025-07-26T06:37:00+03:00

2025-07-26T06:37:00+03:00

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ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 июл - РИА Новости. Строительство хирургического корпуса краевого Центра охраны материнства и детства выполнено на Алтае почти на 50%, работы идут по графику, сообщил глава края Виктор Томенко. "Из более чем 5 миллиардов рублей стоимости объекта 3,8 миллиарда – это финансирование из федерального бюджета. Срок завершения строительства у нас - конец 2026 года. На сегодняшний день… на практически 50% строительные работы выполнены. Все идет по плану, все идет по графику", - сообщил Томенко на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Губернатор рассказал, что краевой Центр охраны материнства и детства - это консультативно-диагностические службы с самым современным оборудованием и еще 13 отделений, среди которых онкология, инфекционное и хирургическое отделения. "Сегодня это 17 тысяч маленьких наших пациентов, которые проходят там лечение… В результате… тех работ, которые будут проведены по строительству хирургического корпуса, будет увеличен объем помощи нашим ребятишкам с 17 сегодняшних тысяч до 21 (тысячи - ред.), а возможность делать операции - с 5 тысяч до 8 (тысяч - ред.)... Будет возможность оказывать помощь эту на самом высоком технологичном уровне", - отметил Томенко. Губернатор подчеркнул, что в новом корпусе планируется открыть детское нейрохирургическое отделение. "Сегодня для такого рода операций наши дети должны отправляться в другие регионы, а это даст нам хорошую возможность", - заявил глава региона.

https://ria.ru/20250726/mishustin-2031560923.html

https://ria.ru/20250726/tomenko-2031560788.html

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республика алтай, россия, виктор томенко, михаил мишустин