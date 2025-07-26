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Альпаке Шоколадке с Городской фермы ВДНХ подарили торт из моркови и клюквы - РИА Новости, 26.07.2025
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16:55 26.07.2025 (обновлено: 17:38 26.07.2025)
https://ria.ru/20250726/alpaka-2031631820.html
Альпаке Шоколадке с Городской фермы ВДНХ подарили торт из моркови и клюквы
Альпаке Шоколадке с Городской фермы ВДНХ подарили торт из моркови и клюквы - РИА Новости, 26.07.2025
Альпаке Шоколадке с Городской фермы ВДНХ подарили торт из моркови и клюквы
Альпаке Шоколадке с Городской фермы ВДНХ в Москве подарили торт из моркови и клюквы в честь дня рождения, рассказали РИА Новости в пресс-службе учреждения. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T16:55:00+03:00
2025-07-26T17:38:00+03:00
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Альпаке Шоколадке с Городской фермы ВДНХ в Москве подарили торт из моркови и клюквы в честь дня рождения, рассказали РИА Новости в пресс-службе учреждения. Животному исполнилось три года. По этому поводу ферма организовала праздник, на котором можно было принять участие в мастер-классах. Для альпаки изготовили торт из моркови, клюквы, мюсли и комбикорма."Шоколадка — это "плод альпачьей любви" Доси и Педро. Все они живут на Городской ферме дружной семьей. Также в воспитании Шоколадки принимала участие ослица Глаша, ставшая ей за это время доброй тетей", — отметили в пресс-службе.По словам ветврача учреждения Ирины Буренковой, у альпаки своеобразный характер: она очень ласковая и добродушная, но бывает вредной. "Просто ложится и никуда не хочет идти. Тогда одному из наших сотрудников буквально приходится нести ее с прогулки до домика на руках", — поделилась она.
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Альпаке Шоколадке с Городской фермы ВДНХ подарили торт из моркови и клюквы

Торт из моркови и клюквы подарили альпаке Шоколадке с Городской фермы ВДНХ

Альпака Шоколадка с Городской фермы ВДНХ
Альпака Шоколадка с Городской фермы ВДНХ - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
Альпака Шоколадка с Городской фермы ВДНХ. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Альпаке Шоколадке с Городской фермы ВДНХ в Москве подарили торт из моркови и клюквы в честь дня рождения, рассказали РИА Новости в пресс-службе учреждения.
Животному исполнилось три года. По этому поводу ферма организовала праздник, на котором можно было принять участие в мастер-классах. Для альпаки изготовили торт из моркови, клюквы, мюсли и комбикорма.
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"Шоколадка — это "плод альпачьей любви" Доси и Педро. Все они живут на Городской ферме дружной семьей. Также в воспитании Шоколадки принимала участие ослица Глаша, ставшая ей за это время доброй тетей", — отметили в пресс-службе.
По словам ветврача учреждения Ирины Буренковой, у альпаки своеобразный характер: она очень ласковая и добродушная, но бывает вредной.
"Просто ложится и никуда не хочет идти. Тогда одному из наших сотрудников буквально приходится нести ее с прогулки до домика на руках", — поделилась она.
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