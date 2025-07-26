Россия продолжит выстраивать партнерские отношения с Африкой, завили в МИД
Замглавы МИД Панкин: Россия продолжит выстраивать партнерство с Африкой
Министерство иностранных дел РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Россия продолжить выстраивать партнерские отношения с Африкой и продвигаться к интеграционному контуру на базе большого Евразийского партнерства, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.
"Продолжим выстраивать партнерство России с Африкой, продвигаться к интеграционному контуру на базе Большого Евразийского партнерства. Для решения проблем развития пригодятся наработки прошлогоднего Казанского саммита БРИКС и саммита этого года в Бразилии по запуску расчетных, биржевых и перестраховочных механизмов, а также платформенной инфраструктуры для содействия росту и привлечению инвестиций", - сказал он, выступая в ЮАР для участия в заседаниях Группы двадцати по вопросам развития.
Западу не до мира, заявили в МИД России
Вчера, 11:40
Он отметил, что сейчас очевидно перераспределение экономических сил в мире.
"Страны с формирующимися рынками, представляющие Глобальный Юг, утверждаются в качестве ключевых источников роста, промышленного развития и инноваций. Эти процессы наталкиваются на намеренно создаваемые преграды, включая недобросовестную конкуренцию, подавление национального суверенитета, политически мотивированные санкции, угрожающие целостности мировой экономики и рынков", - сказал дипломат, слова которого приводятся на сайте МИД РФ.
24-25 июля в Скукузе (ЮАР) состоялась министерская встреча "Группы двадцати" по развитию, которая открыла серию мероприятий подобного уровня в рамках текущего председательства ЮАР в данном форуме. Российскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин. По итогам встречи приняты министерская декларация и два призыва к действиям – в области борьбы с незаконными финансовыми потоками и в сфере обеспечения социальной защиты.