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Россия продолжит выстраивать партнерские отношения с Африкой, завили в МИД - РИА Новости, 26.07.2025
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13:40 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/afrika-2031606654.html
Россия продолжит выстраивать партнерские отношения с Африкой, завили в МИД
Россия продолжит выстраивать партнерские отношения с Африкой, завили в МИД - РИА Новости, 26.07.2025
Россия продолжит выстраивать партнерские отношения с Африкой, завили в МИД
Россия продолжить выстраивать партнерские отношения с Африкой и продвигаться к интеграционному контуру на базе большого Евразийского партнерства, заявил... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T13:40:00+03:00
2025-07-26T13:40:00+03:00
россия
юар
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Россия продолжить выстраивать партнерские отношения с Африкой и продвигаться к интеграционному контуру на базе большого Евразийского партнерства, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. "Продолжим выстраивать партнерство России с Африкой, продвигаться к интеграционному контуру на базе Большого Евразийского партнерства. Для решения проблем развития пригодятся наработки прошлогоднего Казанского саммита БРИКС и саммита этого года в Бразилии по запуску расчетных, биржевых и перестраховочных механизмов, а также платформенной инфраструктуры для содействия росту и привлечению инвестиций", - сказал он, выступая в ЮАР для участия в заседаниях Группы двадцати по вопросам развития. Он отметил, что сейчас очевидно перераспределение экономических сил в мире. "Страны с формирующимися рынками, представляющие Глобальный Юг, утверждаются в качестве ключевых источников роста, промышленного развития и инноваций. Эти процессы наталкиваются на намеренно создаваемые преграды, включая недобросовестную конкуренцию, подавление национального суверенитета, политически мотивированные санкции, угрожающие целостности мировой экономики и рынков", - сказал дипломат, слова которого приводятся на сайте МИД РФ. 24-25 июля в Скукузе (ЮАР) состоялась министерская встреча "Группы двадцати" по развитию, которая открыла серию мероприятий подобного уровня в рамках текущего председательства ЮАР в данном форуме. Российскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин. По итогам встречи приняты министерская декларация и два призыва к действиям – в области борьбы с незаконными финансовыми потоками и в сфере обеспечения социальной защиты.
https://ria.ru/20250726/zapad-2031588852.html
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россия, юар, африка, александр панкин, брикс
Россия, ЮАР, Африка, Александр Панкин, БРИКС
Россия продолжит выстраивать партнерские отношения с Африкой, завили в МИД

Замглавы МИД Панкин: Россия продолжит выстраивать партнерство с Африкой

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел РФ
Министерство иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Министерство иностранных дел РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Россия продолжить выстраивать партнерские отношения с Африкой и продвигаться к интеграционному контуру на базе большого Евразийского партнерства, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.
"Продолжим выстраивать партнерство России с Африкой, продвигаться к интеграционному контуру на базе Большого Евразийского партнерства. Для решения проблем развития пригодятся наработки прошлогоднего Казанского саммита БРИКС и саммита этого года в Бразилии по запуску расчетных, биржевых и перестраховочных механизмов, а также платформенной инфраструктуры для содействия росту и привлечению инвестиций", - сказал он, выступая в ЮАР для участия в заседаниях Группы двадцати по вопросам развития.
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Он отметил, что сейчас очевидно перераспределение экономических сил в мире.
"Страны с формирующимися рынками, представляющие Глобальный Юг, утверждаются в качестве ключевых источников роста, промышленного развития и инноваций. Эти процессы наталкиваются на намеренно создаваемые преграды, включая недобросовестную конкуренцию, подавление национального суверенитета, политически мотивированные санкции, угрожающие целостности мировой экономики и рынков", - сказал дипломат, слова которого приводятся на сайте МИД РФ.
24-25 июля в Скукузе (ЮАР) состоялась министерская встреча "Группы двадцати" по развитию, которая открыла серию мероприятий подобного уровня в рамках текущего председательства ЮАР в данном форуме. Российскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин. По итогам встречи приняты министерская декларация и два призыва к действиям – в области борьбы с незаконными финансовыми потоками и в сфере обеспечения социальной защиты.
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