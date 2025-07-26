https://ria.ru/20250726/aeroporty-2031584803.html

В аэропортах Владикавказа и Грозного сняли ограничения

В аэропортах Владикавказа и Грозного сняли ограничения - РИА Новости, 26.07.2025

В аэропортах Владикавказа и Грозного сняли ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Владикавказа и Грозного, сообщил официальный представитель Росавиации. РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T11:04:00+03:00

2025-07-26T11:04:00+03:00

2025-07-26T11:19:00+03:00

владикавказ

грозный

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Владикавказа и Грозного, сообщил официальный представитель Росавиации."Владикавказ (Беслан) и Грозный (Северный) сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.Кореняко подчеркнул, что ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20250726/kaluga-2031579465.html

владикавказ

грозный

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владикавказ, грозный, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность