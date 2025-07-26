https://ria.ru/20250726/aeroport-2031616317.html
Временные ограничения сняли в аэропорту Грозного
Временные ограничения сняли в аэропорту Грозного - РИА Новости, 26.07.2025
Временные ограничения сняли в аэропорту Грозного
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Грозного, сообщила Росавиация. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T14:54:00+03:00
2025-07-26T14:54:00+03:00
2025-07-26T14:54:00+03:00
грозный
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Грозного, сообщила Росавиация. "Грозный (Северный). Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - сообщили в Росавиации. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. В период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, выполнявший рейс в Грозный.
https://ria.ru/20250723/aeroport-2030795733.html
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грозный, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия
Грозный, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия
Временные ограничения сняли в аэропорту Грозного
Временные ограничения на прием и выпуск судов сняли в аэропорту Грозного