https://ria.ru/20250726/aeroport-2031616317.html

Временные ограничения сняли в аэропорту Грозного

Временные ограничения сняли в аэропорту Грозного - РИА Новости, 26.07.2025

Временные ограничения сняли в аэропорту Грозного

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Грозного, сообщила Росавиация. РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T14:54:00+03:00

2025-07-26T14:54:00+03:00

2025-07-26T14:54:00+03:00

грозный

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

россия

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Грозного, сообщила Росавиация. "Грозный (Северный). Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - сообщили в Росавиации. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. В период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, выполнявший рейс в Грозный.

https://ria.ru/20250723/aeroport-2030795733.html

грозный

россия

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2025

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грозный, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия