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В Подмосковье заработал сервис для проверки очереди на получение соцжилья - РИА Новости, 25.07.2025
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Новости Подмосковья
 
15:25 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/zhile-2031438668.html
В Подмосковье заработал сервис для проверки очереди на получение соцжилья
В Подмосковье заработал сервис для проверки очереди на получение соцжилья - РИА Новости, 25.07.2025
В Подмосковье заработал сервис для проверки очереди на получение соцжилья
Жители Московской области получили возможность контролировать статус своей очереди на получение социального жилья через портал государственных услуг региона... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T15:25:00+03:00
2025-07-25T15:25:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Жители Московской области получили возможность контролировать статус своей очереди на получение социального жилья через портал государственных услуг региона. Новая услуга позволяет пользователям получать необходимую информацию без посещения ведомств, написал 360.ru.Доступ к сервису открывается после авторизации через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Пользователям необходимо внести данные из документа о постановке на учет, для того чтобы увидеть свой порядковый номер в очереди.Руководитель профильного ведомства Надежда Куртяник подчеркнула удобство и прозрачность нового механизма."Новый сервис на регпортале позволяет получать актуальную информацию об очереди на социальное жилье всего в несколько кликов – нужно просто ввести свои данные в онлайн-форму. Результат с номером очереди появится сразу", – сообщила она.Право на социальный наем имеют малоимущие граждане, проживающие в регионе не менее пяти лет и не имеющие собственного жилья или проживающие в помещениях, не соответствующих нормативным требованиям по площади и санитарным характеристикам.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

В Подмосковье заработал сервис для проверки очереди на получение соцжилья

© РИА Новости / Андрей Дорофеев | Перейти в медиабанкСтроительство жилых домов в Санкт-Петербурге
Строительство жилых домов в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Андрей Дорофеев
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Жители Московской области получили возможность контролировать статус своей очереди на получение социального жилья через портал государственных услуг региона. Новая услуга позволяет пользователям получать необходимую информацию без посещения ведомств, написал 360.ru.
Доступ к сервису открывается после авторизации через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Пользователям необходимо внести данные из документа о постановке на учет, для того чтобы увидеть свой порядковый номер в очереди.
Руководитель профильного ведомства Надежда Куртяник подчеркнула удобство и прозрачность нового механизма.
"Новый сервис на регпортале позволяет получать актуальную информацию об очереди на социальное жилье всего в несколько кликов – нужно просто ввести свои данные в онлайн-форму. Результат с номером очереди появится сразу", – сообщила она.
Право на социальный наем имеют малоимущие граждане, проживающие в регионе не менее пяти лет и не имеющие собственного жилья или проживающие в помещениях, не соответствующих нормативным требованиям по площади и санитарным характеристикам.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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