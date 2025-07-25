https://ria.ru/20250725/zhile-2031438668.html

В Подмосковье заработал сервис для проверки очереди на получение соцжилья

В Подмосковье заработал сервис для проверки очереди на получение соцжилья - РИА Новости, 25.07.2025

В Подмосковье заработал сервис для проверки очереди на получение соцжилья

Жители Московской области получили возможность контролировать статус своей очереди на получение социального жилья через портал государственных услуг региона... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T15:25:00+03:00

2025-07-25T15:25:00+03:00

2025-07-25T15:25:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Жители Московской области получили возможность контролировать статус своей очереди на получение социального жилья через портал государственных услуг региона. Новая услуга позволяет пользователям получать необходимую информацию без посещения ведомств, написал 360.ru.Доступ к сервису открывается после авторизации через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Пользователям необходимо внести данные из документа о постановке на учет, для того чтобы увидеть свой порядковый номер в очереди.Руководитель профильного ведомства Надежда Куртяник подчеркнула удобство и прозрачность нового механизма."Новый сервис на регпортале позволяет получать актуальную информацию об очереди на социальное жилье всего в несколько кликов – нужно просто ввести свои данные в онлайн-форму. Результат с номером очереди появится сразу", – сообщила она.Право на социальный наем имеют малоимущие граждане, проживающие в регионе не менее пяти лет и не имеющие собственного жилья или проживающие в помещениях, не соответствующих нормативным требованиям по площади и санитарным характеристикам.

московская область (подмосковье)

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2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)