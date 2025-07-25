https://ria.ru/20250725/zelenskiy-2031404237.html

Зеленский подписал законы о продлении военного положения на Украине

Зеленский подписал законы о продлении военного положения на Украине - РИА Новости, 25.07.2025

Зеленский подписал законы о продлении военного положения на Украине

Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на Украине на 90 дней, до 5 ноября, указано в карточке законопроекта на сайте... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T13:49:00+03:00

2025-07-25T13:49:00+03:00

2025-07-25T13:49:00+03:00

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на Украине на 90 дней, до 5 ноября, указано в карточке законопроекта на сайте Рады. В середине июля парламент на Украине принял законы, предусматривающие продление срока военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней, до 5 ноября. По данным сайта Верховной рады, в пятницу, 25 июля, соответствующие документы были подписаны Зеленским. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

https://ria.ru/20250725/zelenskiy-2031403259.html

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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины