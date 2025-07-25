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"На исходе". На Западе раскрыли причину протестов против Зеленского
"На исходе". На Западе раскрыли причину протестов против Зеленского - РИА Новости, 25.07.2025
"На исходе". На Западе раскрыли причину протестов против Зеленского
Прошедшие на Украине протесты в защиту НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины) говорят о том, что терпению людей приходит конец, пишет британская... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T12:45:00+03:00
2025-07-25T12:45:00+03:00
2025-07-25T16:27:00+03:00
верховная рада украины
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Прошедшие на Украине протесты в защиту НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины) говорят о том, что терпению людей приходит конец, пишет британская газета Telegraph."Масштабные протесты против Владимира Зеленского на этой неделе свидетельствуют о том, что терпение (Украинцев. — Прим. ред.) на исходе", — говорится в материале.По словам автора статьи, у них становится все меньше надежды на победу в конфликте с Россией.Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух ведомств: НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал законопроект. Часть парламентариев расценила его как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах.Митинг в столице проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позже депутат Ярослав Железняк заявил, что в Раде намерены оспорить документ в Конституционном суде.
https://ria.ru/20250725/ukraina-2031322174.html
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верховная рада украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), владимир зеленский, украина, в мире, россия, киев
Верховная Рада Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Владимир Зеленский, Украина, В мире, Россия, Киев
"На исходе". На Западе раскрыли причину протестов против Зеленского
Telegraph: протесты против Зеленского показали, что терпение людей на исходе