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Зеленский заявил, что договорился о передаче Киеву трех систем Patriot - РИА Новости, 25.07.2025
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12:00 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/zelenskiy-2031366654.html
Зеленский заявил, что договорился о передаче Киеву трех систем Patriot
Зеленский заявил, что договорился о передаче Киеву трех систем Patriot - РИА Новости, 25.07.2025
Зеленский заявил, что договорился о передаче Киеву трех систем Patriot
Владимир Зеленский заявил, что получил подтверждение о передаче Киеву трех систем ПВО Patriot из необходимых десяти, сообщает агентство РБК-Украина. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T12:00:00+03:00
2025-07-25T12:00:00+03:00
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что получил подтверждение о передаче Киеву трех систем ПВО Patriot из необходимых десяти, сообщает агентство РБК-Украина. "У нас запрос на 10 "Пэтриотов". Официально я получил подтверждение Германии на две системы, Норвегии - на одну", - приводит агентство тезисы из выступления Зеленского перед украинскими журналистами в своем Telegram-канале. Кроме того Зеленский заявил о начале промышленного производства БПЛА-перехватчиков. По его словам, над производством нового типа дронов работают четыре компании, еще десять предприятий готовят производственные мощности. Министр обороны Германии Борис Писториус ранее заявил, что Германия готова отдать Украине две системы Patriot, но только в случае гарантированного восполнения арсеналов в течение шести или восьми месяцев. В понедельник Писториус объявил, что договоренности с США включают поставку киевскому режиму пяти систем Patriot. В тот же день Минобороны РФ сообщило, что ВС России уничтожили на Украине три пусковые установки одноименного зенитного ракетного комплекса. Президент США Дональд Трамп ранее рассказал, что Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия киевскому режиму, при этом расходы лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. По данным СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германией вдвое больше систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Между тем Франция, Италия, Чехия Венгрия и другие государства отказались от участия в инициативе. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, германия, владимир зеленский, борис писториус, дональд трамп, нато
В мире, Украина, Германия, Владимир Зеленский, Борис Писториус, Дональд Трамп, НАТО
Зеленский заявил, что договорился о передаче Киеву трех систем Patriot

Зеленский заявил, что договорился о передаче Киеву части систем Patriot

© AP Photo / Gregorio BorgiaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© AP Photo / Gregorio Borgia
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что получил подтверждение о передаче Киеву трех систем ПВО Patriot из необходимых десяти, сообщает агентство РБК-Украина.
"У нас запрос на 10 "Пэтриотов". Официально я получил подтверждение Германии на две системы, Норвегии - на одну", - приводит агентство тезисы из выступления Зеленского перед украинскими журналистами в своем Telegram-канале.
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Кроме того Зеленский заявил о начале промышленного производства БПЛА-перехватчиков. По его словам, над производством нового типа дронов работают четыре компании, еще десять предприятий готовят производственные мощности.
Министр обороны Германии Борис Писториус ранее заявил, что Германия готова отдать Украине две системы Patriot, но только в случае гарантированного восполнения арсеналов в течение шести или восьми месяцев. В понедельник Писториус объявил, что договоренности с США включают поставку киевскому режиму пяти систем Patriot. В тот же день Минобороны РФ сообщило, что ВС России уничтожили на Украине три пусковые установки одноименного зенитного ракетного комплекса.
Президент США Дональд Трамп ранее рассказал, что Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия киевскому режиму, при этом расходы лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. По данным СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германией вдвое больше систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Между тем Франция, Италия, Чехия Венгрия и другие государства отказались от участия в инициативе.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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