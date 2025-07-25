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Зеленского поставили на место на переговорах в Стамбуле, считают на Западе - РИА Новости, 25.07.2025
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03:11 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/zelenskiy-2031292091.html
Зеленского поставили на место на переговорах в Стамбуле, считают на Западе
Зеленского поставили на место на переговорах в Стамбуле, считают на Западе - РИА Новости, 25.07.2025
Зеленского поставили на место на переговорах в Стамбуле, считают на Западе
Владимир Зеленский надеялся, что ультиматум президента США Дональда Трампа вынудит Россию пойти на уступки, но его жестоко поставили на место, заявил британский РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T03:11:00+03:00
2025-07-25T03:11:00+03:00
в мире
россия
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сша
владимир зеленский
дональд трамп
владимир мединский
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский надеялся, что ультиматум президента США Дональда Трампа вынудит Россию пойти на уступки, но его жестоко поставили на место, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube."Зеленский попытался воспользоваться угрозой Трампа. Он надеялся, что после всего этого российская делегация начнет делать уступки. Ну, в таком случае его постигло большое разочарование, потому что глава делегации из России Владимир Мединский еще больше доминировал на полях переговоров &lt;…&gt; он не дали даже повода усомниться в твердости намерений России", — сказал он.Аналитик отметил, что никакое санкционное или тарифное давление не изменит позиции России по переговорам. По его словам, знающему человеку это давно очевидно."С 2014 года наблюдается постоянный тренд в переоценке возможностей Запада повлиять на Россию с помощью санкционного давления. Они полностью независимы в плане продовольствия и энергии. Кроме того, важный момент состоит в том, что ближайшие союзники уже заявили, что не прогнутся под диктат Трампа &lt;…&gt; Посмотрим, что Зеленский будет делать дальше", — заключил Меркурис.Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле завершился в среду вечером, он продлился около одного часа.На конференции по итогам встречи глава российской делегации Владимир Мединский заявил о новых договоренностях по обмену военнопленными и телами погибших и предложениях о коротких перемириях по 24 или 48 часов, чтобы забрать раненых и тела бойцов.Мединский также выразил надежду на продолжение контактов с украинской стороной не только на уровне делегаций. Москва во время переговоров предложила Киеву создать три рабочие группы по урегулированию конфликта, украинская сторона обещала рассмотреть эту инициативу.
https://ria.ru/20250725/stambul-2031284850.html
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в мире, россия, стамбул, сша, владимир зеленский, дональд трамп, владимир мединский, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле, украина
В мире, Россия, Стамбул, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Мединский, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Украина
Зеленского поставили на место на переговорах в Стамбуле, считают на Западе

Аналитик Меркурис: Зеленский пытался продавить Россию угрозами Трампа

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский надеялся, что ультиматум президента США Дональда Трампа вынудит Россию пойти на уступки, но его жестоко поставили на место, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube.
"Зеленский попытался воспользоваться угрозой Трампа. Он надеялся, что после всего этого российская делегация начнет делать уступки. Ну, в таком случае его постигло большое разочарование, потому что глава делегации из России Владимир Мединский еще больше доминировал на полях переговоров <…> он не дали даже повода усомниться в твердости намерений России", — сказал он.
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Аналитик отметил, что никакое санкционное или тарифное давление не изменит позиции России по переговорам. По его словам, знающему человеку это давно очевидно.
"С 2014 года наблюдается постоянный тренд в переоценке возможностей Запада повлиять на Россию с помощью санкционного давления. Они полностью независимы в плане продовольствия и энергии. Кроме того, важный момент состоит в том, что ближайшие союзники уже заявили, что не прогнутся под диктат Трампа <…> Посмотрим, что Зеленский будет делать дальше", — заключил Меркурис.
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Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле завершился в среду вечером, он продлился около одного часа.
На конференции по итогам встречи глава российской делегации Владимир Мединский заявил о новых договоренностях по обмену военнопленными и телами погибших и предложениях о коротких перемириях по 24 или 48 часов, чтобы забрать раненых и тела бойцов.
Мединский также выразил надежду на продолжение контактов с украинской стороной не только на уровне делегаций. Москва во время переговоров предложила Киеву создать три рабочие группы по урегулированию конфликта, украинская сторона обещала рассмотреть эту инициативу.
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В миреРоссияСтамбулСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир МединскийТретий раунд переговоров России и Украины в СтамбулеУкраина
 
 
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