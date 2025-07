https://ria.ru/20250725/zelenskiy-2031248357.html

Ну все, Зеленского наконец уберут. Это означает долгую тотальную войну

Ну все, Зеленского наконец уберут. Это означает долгую тотальную войну - РИА Новости, 25.07.2025

Ну все, Зеленского наконец уберут. Это означает долгую тотальную войну

Когда Зеленский в течение 24 часов продавил фактический разгром условно независимых от него Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T08:00:00+03:00

2025-07-25T08:00:00+03:00

2025-07-25T08:01:00+03:00

аналитика

украина

россия

владимир зеленский

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031248335_0:0:1696:954_1920x0_80_0_0_ad5694cd0722b18f903c3cbd33c66b5b.jpg

Когда Зеленский в течение 24 часов продавил фактический разгром условно независимых от него Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), после чего на площади впервые после начала СВО вышло более-менее приличное количество народа с плакатиками, многие российские комментаторы уютно уселись впереди паровоза и начали рисовать благостные картины.Отечественному читателю могло показаться, что на Украине из подвалов выползло ранее не отсвечивавшее гражданское общество: обманутые, обворованные и уставшие от войны украинцы наконец-то расправили свои сгорбленные спины и находятся в одном шаге от погрома на Банковой, в то время как в переулках уже стоят вереницы грузовиков с транспарантами "Нет войне" и бюстами Пушкина. Еще чуть-чуть, и смелая девушка перед цепью спецназовцев заиграет на скрипке "Катюшу", а толпа заскандирует: "Русские и украинцы — один народ, одна судьба".Европейцы же были, конечно, встревожены, но, будучи искушенными в украинских политических перипетиях, предпочли сначала посмотреть, что это там такое и кто за этим всем стоит. Поэтому на всякий случай все без исключения европейские официальные лица и подметающие за ними пол евроСМИ выразили "сожаление", "обеспокоенность" и "тревогу", но при этом твердо заявили, что "в любом случае вся оговоренная помощь Украине в отражении российской агрессии будет продолжена".Европейскую раскоряку отлично описал американский мозговой центр Stratfor: с одной стороны, "восприятие ослабления антикоррупционных усилий Украины даст повод различным политическим партиям и группам по всему блоку (имеется в виду ЕС. — Прим. ред.), выступающим против помощи Украине, использовать это в своих целях, что сделает поддержку Украины для проукраинских европейских правительств более затратной". С другой — шаги Зеленского "увеличивают вероятность роста антиправительственных протестов со стороны уставшего от войны и деморализованного украинского общества и предоставят России больше возможностей ослабить Киев". Иначе говоря, продолжать поддерживать Зеленского — так себе, но приветствовать протесты, которые могут привести к прекращению войны против России, — еще хуже.Но пришли хорошие новости.Оказалось, что просчетом Зеленского воспользовались и на волне "народного возмущения" быстренько организовали показательный "мини-майдан" его давние враги — Порошенко и любимец немцев Кличко. Самое милое: по команде толпа начала прыгать и кричать: "Кто не скачет, тот москаль". Воображаемые самосвалы с Пушкиным тут же испарились, а в европейских столицах выдохнули — "Отбой, это же наши"."Стихийным народным протестом" Порошенко и Кличко послали европейцам толстую депешу крупными буквами: у нас есть силы и ресурсы, мы готовы заменить токсичного и непредсказуемого Зеленского и хотим продолжить и даже усилить войну — если, конечно, вы переключите помогательные евробюджеты на нас, при этом распильные схемы и долю еврочиновников мы оставим как есть. А Путина мы ненавидим не меньше, а может, даже больше, чем Зеленский.Очевидно, что послание попало на плодородную почву, потому что в одночасье тон и посылы европейских СМИ кардинально изменились. Британское издание The Independent заголосило про "угрозу автократии", британский же New Statesman написал, что "Украина ополчилась на Зеленского", а европейское Politico заявило, что "украинский президент Володимир Зеленски концентрирует в своих руках власть, что вызывает страх за будущее страны". В итоге жирную точку поставила The Telegraph: "Ради Украины: Зеленский должен уйти". И это — не просто заголовок, а окончательный приговор.Чтобы было понятно: еще недавно вероятность таких заходов равнялась вероятности того, что евролидеры вдруг напишут Путину, что они — лживые русофобские мерзавцы, а он во всем прав. В пестование Зеленского было вложено столько сил и средств, и его чуть ли не на руках качали по очереди мерцы, стармеры и макроны, что подобные публикации не могли выйти без одобрения "на самом верху".На самом же деле любители ложечек и салфеток ухватились за возможность скинуть Зеленского с радостью.Хотя Мерц, Стармер и Макрон чуть ли не за руку втаскивали Зеленского в кабинет к Трампу для "перезагрузки" и "налаживания отношений", все явно пошло не по плану: Трамп согласился иметь дело с Зеленским, но только при условии, что теперь за помощь Украине будут платить европейцы, и поставил ЕС на жесткий счетчик. Кроме того, "редкоземельным соглашением" Трамп прочно привязал к себе киевскую шайку, причем "по понятиям" — то есть Зеленскому от Трампа дернуться практически нереально. В-третьих, чтобы совсем задобрить американцев, Зеленский назначил на место главы правительства бывшую министершу экономики Свириденко, которую "хорошо знают в Вашингтоне". Понятное дело, что европейцам совершенно не нужен тот, кто в любой момент может получить из Белого дома зеленый свисток и в итоге заключить-таки мирный договор, что обнулит мечты Берлина, Парижа и Лондона о "перемоге" над Россией.Судя по всему, прямо сейчас евролидеры оживленно общаются с заговорщиками и обсуждают будущие расклады. Об этом узнал Зеленский и тут же начал вещать что-то про возможные изменения в законе о переподчинении НАБУ и САП генпрокурору, потому что "власть слышит народ", а потом и вовсе в отчаянии внес в Раду законопроект, который запрещает генеральной прокуратуре контролировать антикоррупционные структуры — но поезд уже скорее всего ушел.Спасут ли Зеленского американцы? Вряд ли. Трамп никогда не забудет Зеленскому унизительного отказа от быстрого мирного соглашения, которое гарантировало ему Нобелевскую премию мира, а теперь до нее как до Луны.Изменится ли что-то для нас в рамках СВО? Однозначно нет.Смена "тоталитарного" и "коррумпированного" лидера (хотя можно без кавычек) на "новые незапятнанные лица, стоящие на страже закона и демократии" (а вот тут кавычки как раз), на фоне некоторого изначального кредита доверия приведет к кратковременному всплеску ура-патриотизма, что будет наверняка использовано для расширения масштабов мобилизации. Некто Сырский обещал европейцам новый мощный "наступ", а для него нужно много свежего мяса.Это значит, что смена погорелых актеров в Киеве для нас ничего не значит. И нужно просто идти вперед.

https://ria.ru/20250724/stabilnost-2031233318.html

https://ria.ru/20250724/kiev-2031049371.html

https://ria.ru/20250724/ukraina-2031100988.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

аналитика, украина, россия, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)