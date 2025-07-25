https://ria.ru/20250725/zavarin-2031467230.html

Заварин узнал, насколько эффективны меры поддержки для медиков Вологодчины

Заварин узнал, насколько эффективны меры поддержки для медиков Вологодчины - РИА Новости, 25.07.2025

Заварин узнал, насколько эффективны меры поддержки для медиков Вологодчины

Молодые специалисты Вологодской городской поликлиники №3 считают условия труда достойными, уровень заработной платы — высоким, а коллектив — дружным и хорошим,... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T17:23:00+03:00

2025-07-25T17:23:00+03:00

2025-07-25T17:23:00+03:00

вологодская область

вологодская область

георгий филимонов

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Молодые специалисты Вологодской городской поликлиники №3 считают условия труда достойными, уровень заработной платы — высоким, а коллектив — дружным и хорошим, сообщил и. о. председателя Заксобрания Вологодской области Роман Заварин, обсудив с ними меры поддержки для медработников, введенные в регионе по инициативе губернатора региона Георгия Филимонова. В прошлом году в поликлинику пришли трудиться 10 врачей и шесть специалистов среднего звена. Они учились по целевым договорам в разных вузах страны. Сейчас некоторые специалисты совмещают работу с учебой в ординатуре. Заварин указал, что наряду с другими медработниками молодые врачи, фельдшеры и медсестры воспользовались различными мерами поддержки. Шесть врачей получили единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей, четыре медработника среднего звена — 500 тысяч, 26 медиков среднего и высшего звена получают ежемесячные надбавки к должностному окладу (по 8 и 10 тысяч рублей, соответственно). Помимо этого, 83 врача и 184 среднего медицинского персонала получают ежемесячные выплаты в размере 14,5 и 6,5 тысячи рублей, двум приезжим специалистам выплачивается компенсация на аренду жилья (до 9 тысяч рублей), еще восемь человек с 2021 по 2025 годы получили единовременную соцвыплату для компенсации первоначального взноса по ипотеке. По словам и. о. председателя Заксобрания, благодаря весомой поддержке, кадровая проблема в поликлинике решается. Но пока в учреждении не хватает узкопрофильных специалистов. Главный врач учреждения Александр Кудряков отметил, что к 2030 году планируется полностью закрыть кадровую потребность. В следующем году ожидается трудоустройство еще 13 специалистов. "Спросил у ребят, довольны ли они местом работы. Рассказали, что общаются с коллегами из других регионов, и условия труда в Вологодской области более привлекательны. Рад, что наши меры поддержки работают. Это существенная помощь молодым специалистам, которые только начинают строить карьеру. Пожелал им удачи и профессиональных успехов", — написал Заварин в соцсети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20250722/zavarin-2030567801.html

https://ria.ru/20250722/filimonov-2030568166.html

вологодская область

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вологодская область, георгий филимонов