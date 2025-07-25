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Дело основоположника "зацепинга" в России направят в суд - РИА Новости, 25.07.2025
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16:19 25.07.2025 (обновлено: 16:22 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/zatseping-2031454612.html
Дело основоположника "зацепинга" в России направят в суд
Дело основоположника "зацепинга" в России направят в суд - РИА Новости, 25.07.2025
Дело основоположника "зацепинга" в России направят в суд
Дело основоположника и идеолога "зацепинга" в России будет направлено в суд, ему грозит до трех лет лишения свободы, сообщается в Telegram-канале Московской... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T16:19:00+03:00
2025-07-25T16:22:00+03:00
происшествия
россия
москва
московская область (подмосковье)
московская межрегиональная транспортная прокуратура
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Дело основоположника и идеолога "зацепинга" в России будет направлено в суд, ему грозит до трех лет лишения свободы, сообщается в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. В январе первый замруководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Виктор Козлов сообщил РИА Новости, что против мужчины, который в Москве и Подмосковье в течение нескольких лет вовлекал детей в "зацепинг", возбудили новое уголовное дело после смерти одной из несовершеннолетних. "Основатель "русского зацепинга" предстанет перед судом. Северная транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Романа Громова... После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу. За совершение инкриминируемых преступлений ему грозит до трех лет лишения свободы", - говорится в сообщении. Он обвиняется по статьям о вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо для виновного представляющих опасность для жизни. По данным следствия, 34-летний основоположник и идеолог "зацепинга" в России, осознавая опасность проезда на внешних частях железнодорожного подвижного состава, неоднократно склонял несовершеннолетних к занятию этим опасным увлечением. Кроме того, как полагают правоохранители, он являлся администратором нескольких групп о "зацепинге" в соцсетях, которые сейчас заблокированы.
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россия
москва
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происшествия, россия, москва, московская область (подмосковье), московская межрегиональная транспортная прокуратура, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Московская межрегиональная транспортная прокуратура, Следственный комитет России (СК РФ)
Дело основоположника "зацепинга" в России направят в суд

Прокуратура: идеологу зацепинга в России грозит до трех лет тюрьмы

© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города МосквыЗацепер Роман Громов в Дорогомиловском районном суде города Москвы
Зацепер Роман Громов в Дорогомиловском районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Зацепер Роман Громов в Дорогомиловском районном суде города Москвы
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Дело основоположника и идеолога "зацепинга" в России будет направлено в суд, ему грозит до трех лет лишения свободы, сообщается в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
В январе первый замруководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Виктор Козлов сообщил РИА Новости, что против мужчины, который в Москве и Подмосковье в течение нескольких лет вовлекал детей в "зацепинг", возбудили новое уголовное дело после смерти одной из несовершеннолетних.
"Основатель "русского зацепинга" предстанет перед судом. Северная транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Романа Громова... После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу. За совершение инкриминируемых преступлений ему грозит до трех лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
Он обвиняется по статьям о вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо для виновного представляющих опасность для жизни.
По данным следствия, 34-летний основоположник и идеолог "зацепинга" в России, осознавая опасность проезда на внешних частях железнодорожного подвижного состава, неоднократно склонял несовершеннолетних к занятию этим опасным увлечением. Кроме того, как полагают правоохранители, он являлся администратором нескольких групп о "зацепинге" в соцсетях, которые сейчас заблокированы.
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ПроисшествияРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Московская межрегиональная транспортная прокуратураСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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