Дело основоположника "зацепинга" в России направят в суд
Прокуратура: идеологу зацепинга в России грозит до трех лет тюрьмы
© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города МосквыЗацепер Роман Громов в Дорогомиловском районном суде города Москвы
© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Зацепер Роман Громов в Дорогомиловском районном суде города Москвы
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Дело основоположника и идеолога "зацепинга" в России будет направлено в суд, ему грозит до трех лет лишения свободы, сообщается в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
В январе первый замруководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Виктор Козлов сообщил РИА Новости, что против мужчины, который в Москве и Подмосковье в течение нескольких лет вовлекал детей в "зацепинг", возбудили новое уголовное дело после смерти одной из несовершеннолетних.
"Основатель "русского зацепинга" предстанет перед судом. Северная транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Романа Громова... После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу. За совершение инкриминируемых преступлений ему грозит до трех лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
Он обвиняется по статьям о вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо для виновного представляющих опасность для жизни.
По данным следствия, 34-летний основоположник и идеолог "зацепинга" в России, осознавая опасность проезда на внешних частях железнодорожного подвижного состава, неоднократно склонял несовершеннолетних к занятию этим опасным увлечением. Кроме того, как полагают правоохранители, он являлся администратором нескольких групп о "зацепинге" в соцсетях, которые сейчас заблокированы.
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