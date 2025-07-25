https://ria.ru/20250725/zatseping-2031454612.html

Дело основоположника "зацепинга" в России направят в суд

Дело основоположника "зацепинга" в России направят в суд - РИА Новости, 25.07.2025

Дело основоположника "зацепинга" в России направят в суд

Дело основоположника и идеолога "зацепинга" в России будет направлено в суд, ему грозит до трех лет лишения свободы, сообщается в Telegram-канале Московской... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T16:19:00+03:00

2025-07-25T16:19:00+03:00

2025-07-25T16:22:00+03:00

происшествия

россия

москва

московская область (подмосковье)

московская межрегиональная транспортная прокуратура

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031455422_0:30:851:508_1920x0_80_0_0_5de361168da717d8f5fd92ea2dc195a9.jpg

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Дело основоположника и идеолога "зацепинга" в России будет направлено в суд, ему грозит до трех лет лишения свободы, сообщается в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. В январе первый замруководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Виктор Козлов сообщил РИА Новости, что против мужчины, который в Москве и Подмосковье в течение нескольких лет вовлекал детей в "зацепинг", возбудили новое уголовное дело после смерти одной из несовершеннолетних. "Основатель "русского зацепинга" предстанет перед судом. Северная транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Романа Громова... После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу. За совершение инкриминируемых преступлений ему грозит до трех лет лишения свободы", - говорится в сообщении. Он обвиняется по статьям о вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо для виновного представляющих опасность для жизни. По данным следствия, 34-летний основоположник и идеолог "зацепинга" в России, осознавая опасность проезда на внешних частях железнодорожного подвижного состава, неоднократно склонял несовершеннолетних к занятию этим опасным увлечением. Кроме того, как полагают правоохранители, он являлся администратором нескольких групп о "зацепинге" в соцсетях, которые сейчас заблокированы.

https://ria.ru/20250410/moskva-2010523106.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, москва, московская область (подмосковье), московская межрегиональная транспортная прокуратура, следственный комитет россии (ск рф)