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Защита экс-командующего 58-й армией обжалует приговор по делу о хищениях - РИА Новости, 25.07.2025
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16:28 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/zaschita-2031457762.html
Защита экс-командующего 58-й армией обжалует приговор по делу о хищениях
Защита экс-командующего 58-й армией обжалует приговор по делу о хищениях - РИА Новости, 25.07.2025
Защита экс-командующего 58-й армией обжалует приговор по делу о хищениях
Защита бывшего командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова продолжит обжалование приговора по делу о хищениях, заявил РИА Новости его адвокат Сергей Буйновский. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T16:28:00+03:00
2025-07-25T16:28:00+03:00
происшествия
россия
иван попов (генерал)
сергей моисеев
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Защита бывшего командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова продолжит обжалование приговора по делу о хищениях, заявил РИА Новости его адвокат Сергей Буйновский. В пятницу 2-й Западный окружной военный суд утвердил приговор нижестоящей инстанции, назначившей Попову 5 лет колонии общего режима и лишившей его звания генерала. "Мы обжалуем. Это промежуточное решение, есть кассация, есть Верховный суд. Мы надеемся, что нас услышат и невиновный человек не будет сидеть", - сказал адвокат. В апреле Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил Попова к пяти годам колонии общего режима, лишил воинского звания "генерал-майор" и оштрафовал на 800 тысяч рублей. Бизнесмен Сергей Моисеев, который, по версии следствия, реализовывал похищенный металлопрокат, получил четыре года колонии общего режима. Как установило следствие, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом за свои "услуги", считает СК, Попов получил чуть более миллиона рублей. Попову предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (часть 4 статьи 159 УК РФ), и служебном подлоге (часть 2 статьи 292 УК РФ). Вину он не признает. Моисеев признал вину в полном объеме. Также в хищениях, по версии следствия, участвовал впоследствии погибший генерал-лейтенант Олег Цоков.
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происшествия, россия, иван попов (генерал), сергей моисеев, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Иван Попов (генерал), Сергей Моисеев, Следственный комитет России (СК РФ)
Защита экс-командующего 58-й армией обжалует приговор по делу о хищениях

Защита экс-командующего 58-й армией Попова продолжит обжалование приговора

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкИван Попов
Иван Попов - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Защита бывшего командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова продолжит обжалование приговора по делу о хищениях, заявил РИА Новости его адвокат Сергей Буйновский.
В пятницу 2-й Западный окружной военный суд утвердил приговор нижестоящей инстанции, назначившей Попову 5 лет колонии общего режима и лишившей его звания генерала.
"Мы обжалуем. Это промежуточное решение, есть кассация, есть Верховный суд. Мы надеемся, что нас услышат и невиновный человек не будет сидеть", - сказал адвокат.
В апреле Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил Попова к пяти годам колонии общего режима, лишил воинского звания "генерал-майор" и оштрафовал на 800 тысяч рублей. Бизнесмен Сергей Моисеев, который, по версии следствия, реализовывал похищенный металлопрокат, получил четыре года колонии общего режима.
Как установило следствие, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом за свои "услуги", считает СК, Попов получил чуть более миллиона рублей.
Попову предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (часть 4 статьи 159 УК РФ), и служебном подлоге (часть 2 статьи 292 УК РФ). Вину он не признает. Моисеев признал вину в полном объеме. Также в хищениях, по версии следствия, участвовал впоследствии погибший генерал-лейтенант Олег Цоков.
Иван Попов - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Суд рассмотрит жалобу экс-командующего 58-й армией Попова
04:29
 
ПроисшествияРоссияИван Попов (генерал)Сергей МоисеевСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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