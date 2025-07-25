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Защита обжаловала арест главреда Baza - РИА Новости, 25.07.2025
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10:08 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/zaschita-2031334919.html
Защита обжаловала арест главреда Baza
Защита обжаловала арест главреда Baza - РИА Новости, 25.07.2025
Защита обжаловала арест главреда Baza
Защита обжаловала арест главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова по делу о даче взятки, сообщил его адвокат Алексей Михальчик. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T10:08:00+03:00
2025-07-25T10:08:00+03:00
происшествия
москва
красноярский край
белгородская область
алексей михальчик
глеб трифонов
telegram-канал baza
обыски в офисе telegram-канала baza
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Защита обжаловала арест главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова по делу о даче взятки, сообщил его адвокат Алексей Михальчик. "Замоскворецкий районный суд города Москвы зарегистрировал апелляционную жалобу адвоката Михальчика на постановление о заключении под стражу Глеба Трифонова", - говорится в Telegram-канале "Михальчик и партнеры ЮК". Замоскворецкий суд Москвы арестовал Трифонова в среду. Такую же меру пресечения избрали сотруднице Baza Татьяне Лукьяновой. Свою вину они не признают. В четверг Замоскворецкий суд Москвы арестовал троих полицейских из Краснодарского и Красноярского краев и Белгородской области, которые, по версии следствия, передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza на протяжении двух лет. Им вменяют превышение должностных полномочий (статья 286 УК РФ).
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происшествия, москва, красноярский край, белгородская область, алексей михальчик, глеб трифонов, telegram-канал baza, обыски в офисе telegram-канала baza
Происшествия, Москва, Красноярский край, Белгородская область, Алексей Михальчик, Глеб Трифонов, Telegram-канал Baza, Обыски в офисе Telegram-канала Baza
Защита обжаловала арест главреда Baza

Защита обжаловала арест главреда Baza Трифонова по делу о даче взятки

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГлавный редактор телеграм-канала Baza Глеб Трифонов, задержанный по обвинению в даче взятки, во время избрания ему меры пресечения в Замоскворецком суде
Главный редактор телеграм-канала Baza Глеб Трифонов, задержанный по обвинению в даче взятки, во время избрания ему меры пресечения в Замоскворецком суде - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Главный редактор телеграм-канала Baza Глеб Трифонов, задержанный по обвинению в даче взятки, во время избрания ему меры пресечения в Замоскворецком суде
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Защита обжаловала арест главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова по делу о даче взятки, сообщил его адвокат Алексей Михальчик.
"Замоскворецкий районный суд города Москвы зарегистрировал апелляционную жалобу адвоката Михальчика на постановление о заключении под стражу Глеба Трифонова", - говорится в Telegram-канале "Михальчик и партнеры ЮК".
Замоскворецкий суд Москвы арестовал Трифонова в среду. Такую же меру пресечения избрали сотруднице Baza Татьяне Лукьяновой. Свою вину они не признают.
В четверг Замоскворецкий суд Москвы арестовал троих полицейских из Краснодарского и Красноярского краев и Белгородской области, которые, по версии следствия, передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza на протяжении двух лет. Им вменяют превышение должностных полномочий (статья 286 УК РФ).
Медиаменеджер, журналист Арам Габрелянов в Замоскворецком районном суде Москвы во время избрания меры пресечения главному редактору телеграм-канала Baza Глебу Трифонову. 23 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Габрелянов высказался о ситуации с главредом Baza
23 июля, 18:14
 
ПроисшествияМоскваКрасноярский крайБелгородская областьАлексей МихальчикГлеб ТрифоновTelegram-канал BazaОбыски в офисе Telegram-канала Baza
 
 
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