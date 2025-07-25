https://ria.ru/20250725/zaschita-2031334919.html
Защита обжаловала арест главреда Baza
Защита обжаловала арест главреда Baza - РИА Новости, 25.07.2025
Защита обжаловала арест главреда Baza
Защита обжаловала арест главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова по делу о даче взятки, сообщил его адвокат Алексей Михальчик. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T10:08:00+03:00
2025-07-25T10:08:00+03:00
2025-07-25T10:08:00+03:00
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Защита обжаловала арест главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова по делу о даче взятки, сообщил его адвокат Алексей Михальчик. "Замоскворецкий районный суд города Москвы зарегистрировал апелляционную жалобу адвоката Михальчика на постановление о заключении под стражу Глеба Трифонова", - говорится в Telegram-канале "Михальчик и партнеры ЮК". Замоскворецкий суд Москвы арестовал Трифонова в среду. Такую же меру пресечения избрали сотруднице Baza Татьяне Лукьяновой. Свою вину они не признают. В четверг Замоскворецкий суд Москвы арестовал троих полицейских из Краснодарского и Красноярского краев и Белгородской области, которые, по версии следствия, передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza на протяжении двух лет. Им вменяют превышение должностных полномочий (статья 286 УК РФ).
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происшествия, москва, красноярский край, белгородская область, алексей михальчик, глеб трифонов, telegram-канал baza, обыски в офисе telegram-канала baza
Происшествия, Москва, Красноярский край, Белгородская область, Алексей Михальчик, Глеб Трифонов, Telegram-канал Baza, Обыски в офисе Telegram-канала Baza
Защита обжаловала арест главреда Baza
Защита обжаловала арест главреда Baza Трифонова по делу о даче взятки