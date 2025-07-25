https://ria.ru/20250725/zaschita-2031334919.html

Защита обжаловала арест главреда Baza

Защита обжаловала арест главреда Baza - РИА Новости, 25.07.2025

Защита обжаловала арест главреда Baza

Защита обжаловала арест главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова по делу о даче взятки, сообщил его адвокат Алексей Михальчик. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T10:08:00+03:00

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Защита обжаловала арест главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова по делу о даче взятки, сообщил его адвокат Алексей Михальчик. "Замоскворецкий районный суд города Москвы зарегистрировал апелляционную жалобу адвоката Михальчика на постановление о заключении под стражу Глеба Трифонова", - говорится в Telegram-канале "Михальчик и партнеры ЮК". Замоскворецкий суд Москвы арестовал Трифонова в среду. Такую же меру пресечения избрали сотруднице Baza Татьяне Лукьяновой. Свою вину они не признают. В четверг Замоскворецкий суд Москвы арестовал троих полицейских из Краснодарского и Красноярского краев и Белгородской области, которые, по версии следствия, передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza на протяжении двух лет. Им вменяют превышение должностных полномочий (статья 286 УК РФ).

https://ria.ru/20250723/zhurnalist-2030917977.html

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