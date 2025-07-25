https://ria.ru/20250725/zakon-2031387201.html

Совфед одобрил закон о требованиях к операторам цифровых платформ

Совфед одобрил закон о требованиях к операторам цифровых платформ - РИА Новости, 25.07.2025

Совфед одобрил закон о требованиях к операторам цифровых платформ

Сенаторы одобрили закон-спутник к принятому Совфедом закону о платформенной экономике в РФ. Документ устанавливает требования к операторам посреднических... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T13:05:00+03:00

2025-07-25T13:05:00+03:00

2025-07-25T13:05:00+03:00

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон-спутник к принятому Совфедом закону о платформенной экономике в РФ. Документ устанавливает требования к операторам посреднических цифровых платформ (ПЦП) и продавцам на них. Закон приравнивает операторов посреднических цифровых платформ к владельцам агрегаторов и распространяет на них ответственность за нарушения прав потребителей. В свою очередь, продавцам на ПЦП запрещается размещать в публичном доступе, в том числе на такой платформе, предложения о продаже: товаров, изъятых из оборота; товаров без маркировки, без действующих сертификатов соответствия, деклараций о соответствии или свидетельств о регистрации (когда они обязательны); незарегистрированных в РФ пестицидов и агрохимикатов, биологически активных добавок, лекарственных препаратов, медицинских изделий. В случае обнаружения недостатков в товаре (выполненной работе, оказанной услуге), приобретенном (заказанном) на цифровой платформе, потребитель будет вправе предъявить требования к продавцу (исполнителю). При этом оператор платформы обязан обеспечить техническую возможность предъявления таких требований на платформе. Также оператор должен обеспечить возможность возврата через платформу денежных средств, уплаченных покупателем, а если товар был доставлен с использованием логистической инфраструктуры оператора - то и возможность возврата товара продавцу. Если потребитель потребует возврата денег или возмещения убытков из-за недостатков выполненной работы или оказанной услуги, оператор также должен обеспечить техническую возможность удовлетворить такое требование через платформу. Закон вступает в силу с 1 октября 2026 года.

https://ria.ru/20250724/sovfed-2031110119.html

https://ria.ru/20250709/ekonomika-2028241723.html

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экономика, россия, общество, совет федерации рф