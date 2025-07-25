https://ria.ru/20250725/zakon-2031387201.html
Совфед одобрил закон о требованиях к операторам цифровых платформ
Совфед одобрил закон о требованиях к операторам цифровых платформ - РИА Новости, 25.07.2025
Совфед одобрил закон о требованиях к операторам цифровых платформ
Сенаторы одобрили закон-спутник к принятому Совфедом закону о платформенной экономике в РФ. Документ устанавливает требования к операторам посреднических... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T13:05:00+03:00
2025-07-25T13:05:00+03:00
2025-07-25T13:05:00+03:00
экономика
россия
общество
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029464861_0:112:3003:1801_1920x0_80_0_0_173a26b76d834bb2a13fa2c1f4b6422a.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон-спутник к принятому Совфедом закону о платформенной экономике в РФ. Документ устанавливает требования к операторам посреднических цифровых платформ (ПЦП) и продавцам на них. Закон приравнивает операторов посреднических цифровых платформ к владельцам агрегаторов и распространяет на них ответственность за нарушения прав потребителей. В свою очередь, продавцам на ПЦП запрещается размещать в публичном доступе, в том числе на такой платформе, предложения о продаже: товаров, изъятых из оборота; товаров без маркировки, без действующих сертификатов соответствия, деклараций о соответствии или свидетельств о регистрации (когда они обязательны); незарегистрированных в РФ пестицидов и агрохимикатов, биологически активных добавок, лекарственных препаратов, медицинских изделий. В случае обнаружения недостатков в товаре (выполненной работе, оказанной услуге), приобретенном (заказанном) на цифровой платформе, потребитель будет вправе предъявить требования к продавцу (исполнителю). При этом оператор платформы обязан обеспечить техническую возможность предъявления таких требований на платформе. Также оператор должен обеспечить возможность возврата через платформу денежных средств, уплаченных покупателем, а если товар был доставлен с использованием логистической инфраструктуры оператора - то и возможность возврата товара продавцу. Если потребитель потребует возврата денег или возмещения убытков из-за недостатков выполненной работы или оказанной услуги, оператор также должен обеспечить техническую возможность удовлетворить такое требование через платформу. Закон вступает в силу с 1 октября 2026 года.
https://ria.ru/20250724/sovfed-2031110119.html
https://ria.ru/20250709/ekonomika-2028241723.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029464861_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_584b98ea48dc5c318d5a8ffa1d05168f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, общество, совет федерации рф
Экономика, Россия, Общество, Совет Федерации РФ
Совфед одобрил закон о требованиях к операторам цифровых платформ
Сенаторы одобрили закон-спутник к закону о платформенной экономике в РФ
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон-спутник к принятому Совфедом закону о платформенной экономике в РФ. Документ устанавливает требования к операторам посреднических цифровых платформ (ПЦП) и продавцам на них.
Закон приравнивает операторов посреднических цифровых платформ к владельцам агрегаторов и распространяет на них ответственность за нарушения прав потребителей.
В свою очередь, продавцам на ПЦП запрещается размещать в публичном доступе, в том числе на такой платформе, предложения о продаже: товаров, изъятых из оборота; товаров без маркировки, без действующих сертификатов соответствия, деклараций о соответствии или свидетельств о регистрации (когда они обязательны); незарегистрированных в РФ
пестицидов и агрохимикатов, биологически активных добавок, лекарственных препаратов, медицинских изделий.
В случае обнаружения недостатков в товаре (выполненной работе, оказанной услуге), приобретенном (заказанном) на цифровой платформе, потребитель будет вправе предъявить требования к продавцу (исполнителю). При этом оператор платформы обязан обеспечить техническую возможность предъявления таких требований на платформе.
Также оператор должен обеспечить возможность возврата через платформу денежных средств, уплаченных покупателем, а если товар был доставлен с использованием логистической инфраструктуры оператора - то и возможность возврата товара продавцу.
Если потребитель потребует возврата денег или возмещения убытков из-за недостатков выполненной работы или оказанной услуги, оператор также должен обеспечить техническую возможность удовлетворить такое требование через платформу.
Закон вступает в силу с 1 октября 2026 года.