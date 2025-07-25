https://ria.ru/20250725/zakon-2031355547.html

Совфед одобрил закон о штрафах за поиск экстремистских материалов

Совфед одобрил закон о штрафах за поиск экстремистских материалов - РИА Новости, 25.07.2025

Совфед одобрил закон о штрафах за поиск экстремистских материалов

Совет Федерации одобрил закон о штрафах за поиск в Сети экстремистских материалов, распространение рекламы VPN и другие нарушения. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T11:23:00+03:00

2025-07-25T11:23:00+03:00

2025-07-25T13:00:00+03:00

совет федерации рф

общество

россия

максут шадаев

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон о штрафах за поиск в Сети экстремистских материалов, распространение рекламы VPN и другие нарушения.Основные положения — в материале РИА Новости.Умышленный поиск в интернете экстремистских материалов, в том числе с использованием VPN:Реклама VPN и аналогичных средств:Незаконная передача абонентского номера:Передача данных для входа на интернет-ресурсы другим лицам:Использование виртуальных АТС или оборудования для пропуска трафика с нарушением закона:Нарушения в работе с оборудованием, дающим доступ к запрещенным ресурсам:Так, за неисполнение предписаний Роскомнадзора владельцам VPN-устройств грозит штраф:Нарушения обязанностей организаторов распространения информации в Сети, в том числе при отказе взаимодействовать с силовыми органами:Неисполнение предписаний силовых ведомств о доступе к базам данных:* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250722/zakon-2029755493.html

https://ria.ru/20250724/gosduma-2031145438.html

https://ria.ru/20250723/shadaev-2030888500.html

https://ria.ru/20250722/ekspert-2030696386.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

совет федерации рф, общество, россия, максут шадаев, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)