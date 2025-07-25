https://ria.ru/20250725/zakon-2031355547.html
Совфед одобрил закон о штрафах за поиск экстремистских материалов
Совфед одобрил закон о штрафах за поиск экстремистских материалов - РИА Новости, 25.07.2025
Совфед одобрил закон о штрафах за поиск экстремистских материалов
Совет Федерации одобрил закон о штрафах за поиск в Сети экстремистских материалов, распространение рекламы VPN и другие нарушения. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T11:23:00+03:00
2025-07-25T11:23:00+03:00
2025-07-25T13:00:00+03:00
совет федерации рф
общество
россия
максут шадаев
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон о штрафах за поиск в Сети экстремистских материалов, распространение рекламы VPN и другие нарушения.Основные положения — в материале РИА Новости.Умышленный поиск в интернете экстремистских материалов, в том числе с использованием VPN:Реклама VPN и аналогичных средств:Незаконная передача абонентского номера:Передача данных для входа на интернет-ресурсы другим лицам:Использование виртуальных АТС или оборудования для пропуска трафика с нарушением закона:Нарушения в работе с оборудованием, дающим доступ к запрещенным ресурсам:Так, за неисполнение предписаний Роскомнадзора владельцам VPN-устройств грозит штраф:Нарушения обязанностей организаторов распространения информации в Сети, в том числе при отказе взаимодействовать с силовыми органами:Неисполнение предписаний силовых ведомств о доступе к базам данных:* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250722/zakon-2029755493.html
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совет федерации рф, общество, россия, максут шадаев, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Совет Федерации РФ, Общество, Россия, Максут Шадаев, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Совфед одобрил закон о штрафах за поиск экстремистских материалов
СФ одобрил закон о штрафах за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон о штрафах за поиск в Сети экстремистских материалов, распространение рекламы VPN и другие нарушения.
Основные положения — в материале РИА Новости.
Умышленный поиск в интернете экстремистских материалов, в том числе с использованием VPN:
- вводится штраф от трех до пяти тысяч рублей.
Как пояснил один из авторов закона, сенатор Артем Шейкин, открытие страницы с экстремистскими материалами не станет нарушением. Наказание грозит только при наличии умысла: то есть когда человек намеренно ищет экстремистский контент, чтобы его сохранить и распространить или совершить еще какое-либо правонарушение.
Реклама VPN и аналогичных средств:
- для граждан — от 50 до 80 тысяч рублей;
- для должностных лиц — от 80 до 150 тысяч;
- для юрлиц — от 200 до 500 тысяч.
По словам Шейкина, россиян не станут наказывать за доступ к запрещенным ресурсам при помощи VPN, в этом случае ответственность грозит владельцам таких сервисов. Не будут штрафовать и за вход в Instagram* и на другие заблокированные ресурсы.
Незаконная передача абонентского номера:
- для физлиц — от 30 до 50 тысяч;
- для юрлиц — от 100 до 200 тысяч;
- для ИП — от 50 до 100 тысяч.
Передача данных для входа на интернет-ресурсы другим лицам:
- для граждан — от 30 до 50 тысяч;
- для ИП — от 50 до 100 тысяч;
- для юрлиц — от 100 до 200 тысяч.
Использование виртуальных АТС или оборудования для пропуска трафика с нарушением закона:
- для граждан — от 50 до 80 тысяч;
- для должностных лиц — от 80 до 150 тысяч;
- для юрлиц— от 200 до 500 тысяч.
Нарушения в работе с оборудованием, дающим доступ к запрещенным ресурсам:
Так, за неисполнение предписаний Роскомнадзора
владельцам VPN-устройств грозит штраф:
- гражданам — от 50 до 80 тысяч рублей;
- должностным лицам — от 80 до 150 тысяч;
- юрлицам — от 200 до 500 тысяч, а при повторном нарушении — до миллиона рублей.
Нарушения обязанностей организаторов распространения информации в Сети, в том числе при отказе взаимодействовать с силовыми органами:
- для граждан — до 30 тысяч;
- для должностных лиц — до 500 тысяч;
- для юрлиц — до пяти миллионов, а за повторное нарушение — до десяти миллионов.
Неисполнение предписаний силовых ведомств о доступе к базам данных:
- для физлиц — от 50 до 70 тысяч;
- для ИП — от 70 до 100 тысяч;
- для юрлиц — от 300 до 500 тысяч.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.