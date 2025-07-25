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Запивал водкой таблетку и становился на ворота: секреты Льва Яшина

Запивал водкой таблетку и становился на ворота: секреты Льва Яшина - РИА Новости, 25.07.2025

Запивал водкой таблетку и становился на ворота: секреты Льва Яшина

Имя великого советского голкипера Льва Яшина известно даже людям, далеким от футбола. Выдающийся спортсмен СССР изменил представление о роли вратаря на поле. В... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T18:50:00+03:00

2025-07-25T18:50:00+03:00

2025-07-25T18:50:00+03:00

ссср

лев яшин

спорт

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости, Вадим Минеев. Имя великого советского голкипера Льва Яшина известно даже людям, далеким от футбола. Выдающийся спортсмен СССР изменил представление о роли вратаря на поле. В его жизни было три составляющих: футбол, московское "Динамо" и Советский Союз. В сегодняшних реалиях кажется необычным тот факт, что все свои матчи он провел в футболке только одного клуба.Однако при жизни знаменитого вратаря не все знали, как тяжело давался ему каждый выход на поле…Подрабатывал грузчиком и помощником слесаряЯшин родился в Москве в конце 1929 года в обычной рабочей семье, родители трудились на заводе, а он, как и многие мальчишки того времени, свободное время проводил во дворе, играя в футбол со своими друзьями.После начала войны 12-летний Лева с родителями эвакуировался в Ульяновск, где не только учился в школе, но и подрабатывал грузчиком, чтобы материально помочь родителям, потом устроился на завод помощником слесаря.После Победы семья Яшиных вернулась в столицу, Лева пошел работать на оружейный завод, поселился в общежитие, где рядом было футбольное поле, на котором он играл всё свободное время.Профессионально играть в футбол Лев стал во время службы в армии. Там, в воинской части, его и увидел известный хоккейный тренер Аркадий Чернышев и предложил познакомить с тренером футбольной команды "Динамо".Льву показалось это фантастикой, но вскоре он уже начал тренироваться и через год вышел на поле в юношеском составе "Динамо".Мог играть как в хоккей, так и в футболУже в начале своей спортивной карьеры Яшин изобрел несколько приемов защиты ворот, которые позднее стали обычной практикой в футболе, а в то время считались новаторскими.К примеру, он начал отбивать мяч, летящий в ворота, а не ловить его, как это делали все вратари. Еще он научился предвидеть действия нападающего и всегда неожиданно, но точно совершал прыжок навстречу летящему мячу, чтобы лучше организовать оборону.Не всем это было понятно, и Яшина посадили на скамью запасных. Чтобы не терять форму, он начал тренироваться у Аркадия Чернышова и играть в хоккейной команде "Динамо", стал мастером спорта.У него получилось войти в сборную по хоккею, и Яшин уже должен был поехать на чемпионат мира, но незадолго до этого из "Динамо" ушел основной вратарь Алексей Хомич, и у Яшина появился шанс вернуться на футбольное поле.Поступает предложение стать основным вратарем сборной страны. Настал момент выбора между хоккеем и футболом, и Яшин выбирает футбол.Черный паук на футбольном полеНеизвестно, каких бы результатов достиг Яшин в хоккее, но в футболе его карьера сложилась просто прекрасно.Международная федерация футбольной истории и статистики (МФФИИС) признает Яшина лучшим голкипером XX века. Кроме того, он единственный вратарь в истории, который получил "Золотой мяч". Этой награды его удостоили в 1963 году."Футбольные фанаты звали Льва Яшина "Черный Паук" за невероятную реакцию. Он брал недосягаемые мячи поистине акробатическими прыжками, словно у него восемь рук, как у паука. А дополнительную ассоциацию с пауком еще создавала темно-вратарская форма, которая на монохромных экранах телевизоров тех лет зрителями воспринималась как черная, хотя на самом деле она часто была темно-синей", – рассказывал спортивный эксперт Павел Болоянгов.Лечил язву водкойНо великолепная игра на футбольном поле давалась ему очень нелегко, голкипер страдал язвой желудка, и каждый выход Яшина на поле заставляет его превозмогать боль.Вратарь постоянно возил с собой соду, которой снимал желудочные спазмы, а когда сода не помогала, выпивал обезболивающую таблетку, запивал ее водкой и следом выкуривал сигарету. Говорил, что такой радикальный метод помогает ему не чувствовать боли во время игры.В 1971 году Лев Яшин завершил свою карьеру, сыграв свой последний прощальный матч в "Лужниках" под оглушительные аплодисменты болельщиков. Так закончилась в советском футболе "эпоха Яшина".Жизнь после футболаПосле завершения карьеры Яшин несколько лет работал начальником команды "Динамо", а потом трудился в Управлении футбола Спорткомитета СССР и Федерации футбола СССР. Но бывший голкипер тосковал по полю, не находил себе применения в кабинете, при решении административных вопросов не шел ни на какие компромиссы. Отношения с высшим руководством складывались тяжело.Плюс появились серьезные проблемы со здоровьем. У Яшина случился инсульт, а потом заболевание ног обострились до такой степени, что дело дошло до ампутации левой ноги.Весной 1990 года вышел приказ о награждении Льва Яшина орденом Ленина и званием "Героя Социалистического Труда". Награды легендарный футболист получал дома, потому что к тому времени он уже был болен раком желудка и практически не поднимался с постели. Великого голкипера не стало через неделю после вручения ему высоких наград.Есть какой-то печальный символизм в том, что Лев Яшин ушел из жизни в тот момент, когда советский футбол, который он так высоко поднял на международной арене, доживал последние месяцы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ссср, лев яшин, спорт