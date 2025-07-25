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Запивал водкой таблетку и становился на ворота: секреты Льва Яшина - РИА Новости, 25.07.2025
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18:50 25.07.2025
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Запивал водкой таблетку и становился на ворота: секреты Льва Яшина
Запивал водкой таблетку и становился на ворота: секреты Льва Яшина - РИА Новости, 25.07.2025
Запивал водкой таблетку и становился на ворота: секреты Льва Яшина
Имя великого советского голкипера Льва Яшина известно даже людям, далеким от футбола. Выдающийся спортсмен СССР изменил представление о роли вратаря на поле. В... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T18:50:00+03:00
2025-07-25T18:50:00+03:00
ссср
лев яшин
спорт
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости, Вадим Минеев. Имя великого советского голкипера Льва Яшина известно даже людям, далеким от футбола. Выдающийся спортсмен СССР изменил представление о роли вратаря на поле. В его жизни было три составляющих: футбол, московское "Динамо" и Советский Союз. В сегодняшних реалиях кажется необычным тот факт, что все свои матчи он провел в футболке только одного клуба.Однако при жизни знаменитого вратаря не все знали, как тяжело давался ему каждый выход на поле…Подрабатывал грузчиком и помощником слесаряЯшин родился в Москве в конце 1929 года в обычной рабочей семье, родители трудились на заводе, а он, как и многие мальчишки того времени, свободное время проводил во дворе, играя в футбол со своими друзьями.После начала войны 12-летний Лева с родителями эвакуировался в Ульяновск, где не только учился в школе, но и подрабатывал грузчиком, чтобы материально помочь родителям, потом устроился на завод помощником слесаря.После Победы семья Яшиных вернулась в столицу, Лева пошел работать на оружейный завод, поселился в общежитие, где рядом было футбольное поле, на котором он играл всё свободное время.Профессионально играть в футбол Лев стал во время службы в армии. Там, в воинской части, его и увидел известный хоккейный тренер Аркадий Чернышев и предложил познакомить с тренером футбольной команды "Динамо".Льву показалось это фантастикой, но вскоре он уже начал тренироваться и через год вышел на поле в юношеском составе "Динамо".Мог играть как в хоккей, так и в футболУже в начале своей спортивной карьеры Яшин изобрел несколько приемов защиты ворот, которые позднее стали обычной практикой в футболе, а в то время считались новаторскими.К примеру, он начал отбивать мяч, летящий в ворота, а не ловить его, как это делали все вратари. Еще он научился предвидеть действия нападающего и всегда неожиданно, но точно совершал прыжок навстречу летящему мячу, чтобы лучше организовать оборону.Не всем это было понятно, и Яшина посадили на скамью запасных. Чтобы не терять форму, он начал тренироваться у Аркадия Чернышова и играть в хоккейной команде "Динамо", стал мастером спорта.У него получилось войти в сборную по хоккею, и Яшин уже должен был поехать на чемпионат мира, но незадолго до этого из "Динамо" ушел основной вратарь Алексей Хомич, и у Яшина появился шанс вернуться на футбольное поле.Поступает предложение стать основным вратарем сборной страны. Настал момент выбора между хоккеем и футболом, и Яшин выбирает футбол.Черный паук на футбольном полеНеизвестно, каких бы результатов достиг Яшин в хоккее, но в футболе его карьера сложилась просто прекрасно.Международная федерация футбольной истории и статистики (МФФИИС) признает Яшина лучшим голкипером XX века. Кроме того, он единственный вратарь в истории, который получил "Золотой мяч". Этой награды его удостоили в 1963 году."Футбольные фанаты звали Льва Яшина "Черный Паук" за невероятную реакцию. Он брал недосягаемые мячи поистине акробатическими прыжками, словно у него восемь рук, как у паука. А дополнительную ассоциацию с пауком еще создавала темно-вратарская форма, которая на монохромных экранах телевизоров тех лет зрителями воспринималась как черная, хотя на самом деле она часто была темно-синей", – рассказывал спортивный эксперт Павел Болоянгов.Лечил язву водкойНо великолепная игра на футбольном поле давалась ему очень нелегко, голкипер страдал язвой желудка, и каждый выход Яшина на поле заставляет его превозмогать боль.Вратарь постоянно возил с собой соду, которой снимал желудочные спазмы, а когда сода не помогала, выпивал обезболивающую таблетку, запивал ее водкой и следом выкуривал сигарету. Говорил, что такой радикальный метод помогает ему не чувствовать боли во время игры.В 1971 году Лев Яшин завершил свою карьеру, сыграв свой последний прощальный матч в "Лужниках" под оглушительные аплодисменты болельщиков. Так закончилась в советском футболе "эпоха Яшина".Жизнь после футболаПосле завершения карьеры Яшин несколько лет работал начальником команды "Динамо", а потом трудился в Управлении футбола Спорткомитета СССР и Федерации футбола СССР. Но бывший голкипер тосковал по полю, не находил себе применения в кабинете, при решении административных вопросов не шел ни на какие компромиссы. Отношения с высшим руководством складывались тяжело.Плюс появились серьезные проблемы со здоровьем. У Яшина случился инсульт, а потом заболевание ног обострились до такой степени, что дело дошло до ампутации левой ноги.Весной 1990 года вышел приказ о награждении Льва Яшина орденом Ленина и званием "Героя Социалистического Труда". Награды легендарный футболист получал дома, потому что к тому времени он уже был болен раком желудка и практически не поднимался с постели. Великого голкипера не стало через неделю после вручения ему высоких наград.Есть какой-то печальный символизм в том, что Лев Яшин ушел из жизни в тот момент, когда советский футбол, который он так высоко поднял на международной арене, доживал последние месяцы.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ссср, лев яшин, спорт
СССР, Лев Яшин, Спорт

Запивал водкой таблетку и становился на ворота: секреты Льва Яшина

© РИА Новости / С. Соловьев | Перейти в медиабанкВратарь Лев Яшин.
Вратарь Лев Яшин. - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / С. Соловьев
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости, Вадим Минеев. Имя великого советского голкипера Льва Яшина известно даже людям, далеким от футбола. Выдающийся спортсмен СССР изменил представление о роли вратаря на поле. В его жизни было три составляющих: футбол, московское "Динамо" и Советский Союз. В сегодняшних реалиях кажется необычным тот факт, что все свои матчи он провел в футболке только одного клуба.
Однако при жизни знаменитого вратаря не все знали, как тяжело давался ему каждый выход на поле…

Подрабатывал грузчиком и помощником слесаря

Яшин родился в Москве в конце 1929 года в обычной рабочей семье, родители трудились на заводе, а он, как и многие мальчишки того времени, свободное время проводил во дворе, играя в футбол со своими друзьями.
© РИА Новости / Мстислав Боташев | Перейти в медиабанкОдин из лучших вратарей мирового футбола Лев Иванович Яшин.
Один из лучших вратарей мирового футбола Лев Иванович Яшин. - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Мстислав Боташев
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Один из лучших вратарей мирового футбола Лев Иванович Яшин.
После начала войны 12-летний Лева с родителями эвакуировался в Ульяновск, где не только учился в школе, но и подрабатывал грузчиком, чтобы материально помочь родителям, потом устроился на завод помощником слесаря.
После Победы семья Яшиных вернулась в столицу, Лева пошел работать на оружейный завод, поселился в общежитие, где рядом было футбольное поле, на котором он играл всё свободное время.
Профессионально играть в футбол Лев стал во время службы в армии. Там, в воинской части, его и увидел известный хоккейный тренер Аркадий Чернышев и предложил познакомить с тренером футбольной команды "Динамо".
© РИА Новости / С. Соловьев | Перейти в медиабанкЛев Яшин
Лев Яшин - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / С. Соловьев
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Лев Яшин
Льву показалось это фантастикой, но вскоре он уже начал тренироваться и через год вышел на поле в юношеском составе "Динамо".

Мог играть как в хоккей, так и в футбол

Уже в начале своей спортивной карьеры Яшин изобрел несколько приемов защиты ворот, которые позднее стали обычной практикой в футболе, а в то время считались новаторскими.
К примеру, он начал отбивать мяч, летящий в ворота, а не ловить его, как это делали все вратари. Еще он научился предвидеть действия нападающего и всегда неожиданно, но точно совершал прыжок навстречу летящему мячу, чтобы лучше организовать оборону.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкВыдающийся вратарь сборной команды СССР Лев Яшин защищает свои ворота в мачте группового турнира чемпионата мира между командами Италия - СССР, 1966 год
Выдающийся вратарь сборной команды СССР Лев Яшин защищает свои ворота в мачте группового турнира чемпионата мира между командами Италия - СССР, 1966 год - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости
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Выдающийся вратарь сборной команды СССР Лев Яшин защищает свои ворота в мачте группового турнира чемпионата мира между командами Италия - СССР, 1966 год
Не всем это было понятно, и Яшина посадили на скамью запасных. Чтобы не терять форму, он начал тренироваться у Аркадия Чернышова и играть в хоккейной команде "Динамо", стал мастером спорта.
У него получилось войти в сборную по хоккею, и Яшин уже должен был поехать на чемпионат мира, но незадолго до этого из "Динамо" ушел основной вратарь Алексей Хомич, и у Яшина появился шанс вернуться на футбольное поле.
Поступает предложение стать основным вратарем сборной страны. Настал момент выбора между хоккеем и футболом, и Яшин выбирает футбол.
© РИА Новости / Александр Макаров | Перейти в медиабанкАлексей Хомич и Лев Яшин.
Алексей Хомич и Лев Яшин. - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Александр Макаров
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Алексей Хомич и Лев Яшин.

Черный паук на футбольном поле

Неизвестно, каких бы результатов достиг Яшин в хоккее, но в футболе его карьера сложилась просто прекрасно.
Международная федерация футбольной истории и статистики (МФФИИС) признает Яшина лучшим голкипером XX века. Кроме того, он единственный вратарь в истории, который получил "Золотой мяч". Этой награды его удостоили в 1963 году.
© РИА Новости / Хомич | Перейти в медиабанкЛев Яшин
Лев Яшин - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Хомич
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Лев Яшин
"Футбольные фанаты звали Льва Яшина "Черный Паук" за невероятную реакцию. Он брал недосягаемые мячи поистине акробатическими прыжками, словно у него восемь рук, как у паука. А дополнительную ассоциацию с пауком еще создавала темно-вратарская форма, которая на монохромных экранах телевизоров тех лет зрителями воспринималась как черная, хотя на самом деле она часто была темно-синей", – рассказывал спортивный эксперт Павел Болоянгов.

Лечил язву водкой

Но великолепная игра на футбольном поле давалась ему очень нелегко, голкипер страдал язвой желудка, и каждый выход Яшина на поле заставляет его превозмогать боль.
Вратарь постоянно возил с собой соду, которой снимал желудочные спазмы, а когда сода не помогала, выпивал обезболивающую таблетку, запивал ее водкой и следом выкуривал сигарету. Говорил, что такой радикальный метод помогает ему не чувствовать боли во время игры.
В 1971 году Лев Яшин завершил свою карьеру, сыграв свой последний прощальный матч в "Лужниках" под оглушительные аплодисменты болельщиков. Так закончилась в советском футболе "эпоха Яшина".
© РИА Новости / Дмитрий Донской | Перейти в медиабанкЛев Яшин (в центре)
Лев Яшин (в центре) - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Донской
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Лев Яшин (в центре)

Жизнь после футбола

После завершения карьеры Яшин несколько лет работал начальником команды "Динамо", а потом трудился в Управлении футбола Спорткомитета СССР и Федерации футбола СССР. Но бывший голкипер тосковал по полю, не находил себе применения в кабинете, при решении административных вопросов не шел ни на какие компромиссы. Отношения с высшим руководством складывались тяжело.
Плюс появились серьезные проблемы со здоровьем. У Яшина случился инсульт, а потом заболевание ног обострились до такой степени, что дело дошло до ампутации левой ноги.
© РИА Новости / Дмитрий Донской | Перейти в медиабанкЛев Яшин
Лев Яшин - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Донской
Перейти в медиабанк
Лев Яшин
Весной 1990 года вышел приказ о награждении Льва Яшина орденом Ленина и званием "Героя Социалистического Труда". Награды легендарный футболист получал дома, потому что к тому времени он уже был болен раком желудка и практически не поднимался с постели. Великого голкипера не стало через неделю после вручения ему высоких наград.
Есть какой-то печальный символизм в том, что Лев Яшин ушел из жизни в тот момент, когда советский футбол, который он так высоко поднял на международной арене, доживал последние месяцы.
© Фото : предоставлено пресс-службой РГУФКСМиТЦеремония открытия бюста Льва Яшина
Церемония открытия бюста Льва Яшина - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой РГУФКСМиТ
Церемония открытия бюста Льва Яшина
 
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