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Под завалами многоэтажки в Саратове могут находиться люди - РИА Новости, 25.07.2025
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13:25 25.07.2025 (обновлено: 14:42 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/vzryv-2031398062.html
Под завалами многоэтажки в Саратове могут находиться люди
Под завалами многоэтажки в Саратове могут находиться люди - РИА Новости, 25.07.2025
Под завалами многоэтажки в Саратове могут находиться люди
Под завалами многоэтажки в Саратове, где прогремел взрыв, могут находиться люди, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 25.07.2025
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саратов
происшествия
россия
роман бусаргин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв газа в многоэтажке в саратове
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САРАТОВ, 25 июл — РИА Новости. Под завалами многоэтажки в Саратове, где прогремел взрыв, могут находиться люди, сообщили в пресс-службе МЧС России."Спасатели продолжают разбирать обрушенные конструкции жилого дома. По предварительной информации, под завалами могут находиться люди. Все жильцы дома по улице Блинова, 2, эвакуированы. Взрывной волной повреждено остекление соседнего дома, люди также эвакуированы в безопасную зону", — говорится в заявлении.Телефоны горячей линии: 8 (937) 225-57-12 и 8 (8452) 63-33-73.Основные подробности
саратов
россия
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Момент взрыва газа в саратовской многоэтажке
В сети появилось видео взрыва газа в саратовской многоэтажке
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Кадры с места взрыва в жилом доме в Саратове
Кадры с места взрыва в жилом доме в Саратове
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Обстановка около многоэтажки в Саратове после взрыва
Разобрать завалы после взрыва газа в многоэтажке в Саратове планируется за сегодня, обследование дома начнется в субботу утром, сообщил губернатор Бусаргин. Кроме того, по его словам, на месте развернут оперативный круглосуточный штаб, в ближайшее время начнет работу специальная горячая линия. За помощью можно обратиться по следующим номерам телефонов: 8 937 225 57 12; 8 (8452) 63 33 73.
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саратов, происшествия, россия, роман бусаргин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), взрыв газа в многоэтажке в саратове
Саратов, Происшествия, Россия, Роман Бусаргин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв газа в многоэтажке в Саратове

Под завалами многоэтажки в Саратове могут находиться люди

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САРАТОВ, 25 июл — РИА Новости. Под завалами многоэтажки в Саратове, где прогремел взрыв, могут находиться люди, сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Спасатели продолжают разбирать обрушенные конструкции жилого дома. По предварительной информации, под завалами могут находиться люди. Все жильцы дома по улице Блинова, 2, эвакуированы. Взрывной волной повреждено остекление соседнего дома, люди также эвакуированы в безопасную зону", — говорится в заявлении.
Телефоны горячей линии: 8 (937) 225-57-12 и 8 (8452) 63-33-73.

Основные подробности

  • Погибли четыре человека, среди них есть ребенок.
  • Предварительная причина ЧП — взрыв газа.
  • Информация о точном числе пострадавших уточняется.
  • На месте происшествия работают более 100 человек и 34 единицы техники.
  • Туда выехал губернатор Роман Бусаргин, прокуратура начала проверку.
  • Региональный главк СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
  • Дом построили и ввели в эксплуатацию в 2009 году, в нем пять подъездов и 195 квартир.
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Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове. Произошло разрушение углового подъезда с 7-го по 10-й этаж. По данным МЧС РФ, при взрыве газа погибли четыре человека.

Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове

Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове. Произошло разрушение углового подъезда с 7-го по 10-й этаж. По данным МЧС РФ, при взрыве газа погибли четыре человека.

© РИА Новости
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1 из 3
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове. Произошло разрушение углового подъезда с 7-го по 10-й этаж. По данным МЧС РФ, при взрыве газа погибли четыре человека.

Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове

Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове. Произошло разрушение углового подъезда с 7-го по 10-й этаж. По данным МЧС РФ, при взрыве газа погибли четыре человека.

© РИА Новости
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2 из 3
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове. Произошло разрушение углового подъезда с 7-го по 10-й этаж. По данным МЧС РФ, при взрыве газа погибли четыре человека.

Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове

Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове. Произошло разрушение углового подъезда с 7-го по 10-й этаж. По данным МЧС РФ, при взрыве газа погибли четыре человека.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 3

Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове. Произошло разрушение углового подъезда с 7-го по 10-й этаж. По данным МЧС РФ, при взрыве газа погибли четыре человека.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 3

Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове. Произошло разрушение углового подъезда с 7-го по 10-й этаж. По данным МЧС РФ, при взрыве газа погибли четыре человека.

© РИА Новости
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2 из 3

Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове. Произошло разрушение углового подъезда с 7-го по 10-й этаж. По данным МЧС РФ, при взрыве газа погибли четыре человека.

© РИА Новости
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3 из 3
 
СаратовПроисшествияРоссияРоман БусаргинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)Взрыв газа в многоэтажке в Саратове
 
 
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