Под завалами многоэтажки в Саратове могут находиться люди
Основные подробности
- Погибли четыре человека, среди них есть ребенок.
- Предварительная причина ЧП — взрыв газа.
- Информация о точном числе пострадавших уточняется.
- На месте происшествия работают более 100 человек и 34 единицы техники.
- Туда выехал губернатор Роман Бусаргин, прокуратура начала проверку.
- Региональный главк СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
- Дом построили и ввели в эксплуатацию в 2009 году, в нем пять подъездов и 195 квартир.
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове. Произошло разрушение углового подъезда с 7-го по 10-й этаж. По данным МЧС РФ, при взрыве газа погибли четыре человека.
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове. Произошло разрушение углового подъезда с 7-го по 10-й этаж. По данным МЧС РФ, при взрыве газа погибли четыре человека.
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове. Произошло разрушение углового подъезда с 7-го по 10-й этаж. По данным МЧС РФ, при взрыве газа погибли четыре человека.
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове. Произошло разрушение углового подъезда с 7-го по 10-й этаж. По данным МЧС РФ, при взрыве газа погибли четыре человека.
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове. Произошло разрушение углового подъезда с 7-го по 10-й этаж. По данным МЧС РФ, при взрыве газа погибли четыре человека.
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове. Произошло разрушение углового подъезда с 7-го по 10-й этаж. По данным МЧС РФ, при взрыве газа погибли четыре человека.
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове. Произошло разрушение углового подъезда с 7-го по 10-й этаж. По данным МЧС РФ, при взрыве газа погибли четыре человека.
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове. Произошло разрушение углового подъезда с 7-го по 10-й этаж. По данным МЧС РФ, при взрыве газа погибли четыре человека.
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове. Произошло разрушение углового подъезда с 7-го по 10-й этаж. По данным МЧС РФ, при взрыве газа погибли четыре человека.