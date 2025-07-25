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Под завалами многоэтажки в Саратове могут находиться люди

Под завалами многоэтажки в Саратове могут находиться люди - РИА Новости, 25.07.2025

Под завалами многоэтажки в Саратове могут находиться люди

Под завалами многоэтажки в Саратове, где прогремел взрыв, могут находиться люди, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 25.07.2025

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2025-07-25T14:42:00+03:00

саратов

происшествия

россия

роман бусаргин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв газа в многоэтажке в саратове

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САРАТОВ, 25 июл — РИА Новости. Под завалами многоэтажки в Саратове, где прогремел взрыв, могут находиться люди, сообщили в пресс-службе МЧС России."Спасатели продолжают разбирать обрушенные конструкции жилого дома. По предварительной информации, под завалами могут находиться люди. Все жильцы дома по улице Блинова, 2, эвакуированы. Взрывной волной повреждено остекление соседнего дома, люди также эвакуированы в безопасную зону", — говорится в заявлении.Телефоны горячей линии: 8 (937) 225-57-12 и 8 (8452) 63-33-73.Основные подробности

саратов

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Момент взрыва газа в саратовской многоэтажке В сети появилось видео взрыва газа в саратовской многоэтажке 2025-07-25T13:25 true PT0M07S

Кадры с места взрыва в жилом доме в Саратове Кадры с места взрыва в жилом доме в Саратове 2025-07-25T13:25 true PT0M54S

Обстановка около многоэтажки в Саратове после взрыва Разобрать завалы после взрыва газа в многоэтажке в Саратове планируется за сегодня, обследование дома начнется в субботу утром, сообщил губернатор Бусаргин. Кроме того, по его словам, на месте развернут оперативный круглосуточный штаб, в ближайшее время начнет работу специальная горячая линия. За помощью можно обратиться по следующим номерам телефонов: 8 937 225 57 12; 8 (8452) 63 33 73. 2025-07-25T13:25 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

саратов, происшествия, россия, роман бусаргин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), взрыв газа в многоэтажке в саратове