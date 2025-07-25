Рейтинг@Mail.ru
Многоэтажку в Саратове проверят на возможное нахождение жителей - РИА Новости, 25.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:27 25.07.2025 (обновлено: 13:52 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/vzryv-2031375022.html
Многоэтажку в Саратове проверят на возможное нахождение жителей
Многоэтажку в Саратове проверят на возможное нахождение жителей - РИА Новости, 25.07.2025
Многоэтажку в Саратове проверят на возможное нахождение жителей
Многоэтажный жилой дом в Саратове, где произошло частичное обрушение после взрыва газа, будет обследован на предмет возможного нахождения там жителей, людям... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T12:27:00+03:00
2025-07-25T13:52:00+03:00
взрыв газа в многоэтажке в саратове
происшествия
саратов
роман бусаргин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
саратовская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031372769_0:694:720:1099_1920x0_80_0_0_f640cf8a4c5bf4c70e9e31f66ba25f45.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Многоэтажный жилой дом в Саратове, где произошло частичное обрушение после взрыва газа, будет обследован на предмет возможного нахождения там жителей, людям будет оказана вся необходимая помощь, заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с 7-го по 10-й этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Три человека погибли, ведется разбор завалов."Дом будет обследован на предмет возможного размещения, захождения туда жителей. На сегодняшний момент будет размещен штаб, телефон горячей линии, людям будет оказана вся необходимая помощь. Это сейчас первоочередная задача всех органов власти", - сказал Бусаргин, соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале телеканала "Саратов 24".
https://ria.ru/20250725/vzryv-2031365079.html
саратов
саратовская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Обстановка около многоэтажки в Саратове после взрыва
Разобрать завалы после взрыва газа в многоэтажке в Саратове планируется за сегодня, обследование дома начнется в субботу утром, сообщил губернатор Бусаргин. Кроме того, по его словам, на месте развернут оперативный круглосуточный штаб, в ближайшее время начнет работу специальная горячая линия. За помощью можно обратиться по следующим номерам телефонов: 8 937 225 57 12; 8 (8452) 63 33 73.
2025-07-25T12:27
true
PT0M11S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031372769_0:0:720:540_1920x0_80_0_0_3c5c2ca45fdb404ed3709c0c4977a7b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
взрыв газа в многоэтажке в саратове, происшествия, саратов, роман бусаргин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), саратовская область, россия
Взрыв газа в многоэтажке в Саратове, Происшествия, Саратов, Роман Бусаргин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Саратовская область, Россия
Многоэтажку в Саратове проверят на возможное нахождение жителей

Дом в Саратове, где взорвался газ, проверят на возможное нахождение жителей

© Фото : соцсетиПоследствия взрыва бытового газа в жилом доме в Саратове
Последствия взрыва бытового газа в жилом доме в Саратове - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Фото : соцсети
Последствия взрыва бытового газа в жилом доме в Саратове
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Многоэтажный жилой дом в Саратове, где произошло частичное обрушение после взрыва газа, будет обследован на предмет возможного нахождения там жителей, людям будет оказана вся необходимая помощь, заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с 7-го по 10-й этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Три человека погибли, ведется разбор завалов.
"Дом будет обследован на предмет возможного размещения, захождения туда жителей. На сегодняшний момент будет размещен штаб, телефон горячей линии, людям будет оказана вся необходимая помощь. Это сейчас первоочередная задача всех органов власти", - сказал Бусаргин, соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале телеканала "Саратов 24".
Местные жители на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Прокуратура начала проверку после взрыва газа в доме в Саратове
11:53
 
Взрыв газа в многоэтажке в СаратовеПроисшествияСаратовРоман БусаргинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Саратовская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала