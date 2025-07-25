https://ria.ru/20250725/vzryv-2031375022.html

Многоэтажку в Саратове проверят на возможное нахождение жителей

Многоэтажку в Саратове проверят на возможное нахождение жителей - РИА Новости, 25.07.2025

Многоэтажку в Саратове проверят на возможное нахождение жителей

Многоэтажный жилой дом в Саратове, где произошло частичное обрушение после взрыва газа, будет обследован на предмет возможного нахождения там жителей, людям... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T12:27:00+03:00

2025-07-25T12:27:00+03:00

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взрыв газа в многоэтажке в саратове

происшествия

саратов

роман бусаргин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

саратовская область

россия

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Многоэтажный жилой дом в Саратове, где произошло частичное обрушение после взрыва газа, будет обследован на предмет возможного нахождения там жителей, людям будет оказана вся необходимая помощь, заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с 7-го по 10-й этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Три человека погибли, ведется разбор завалов."Дом будет обследован на предмет возможного размещения, захождения туда жителей. На сегодняшний момент будет размещен штаб, телефон горячей линии, людям будет оказана вся необходимая помощь. Это сейчас первоочередная задача всех органов власти", - сказал Бусаргин, соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале телеканала "Саратов 24".

https://ria.ru/20250725/vzryv-2031365079.html

саратов

саратовская область

россия

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Обстановка около многоэтажки в Саратове после взрыва Разобрать завалы после взрыва газа в многоэтажке в Саратове планируется за сегодня, обследование дома начнется в субботу утром, сообщил губернатор Бусаргин. Кроме того, по его словам, на месте развернут оперативный круглосуточный штаб, в ближайшее время начнет работу специальная горячая линия. За помощью можно обратиться по следующим номерам телефонов: 8 937 225 57 12; 8 (8452) 63 33 73. 2025-07-25T12:27 true PT0M11S

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взрыв газа в многоэтажке в саратове, происшествия, саратов, роман бусаргин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), саратовская область, россия