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Прокуратура начала проверку после взрыва газа в доме в Саратове
Прокуратура начала проверку после взрыва газа в доме в Саратове - РИА Новости, 25.07.2025
Прокуратура начала проверку после взрыва газа в доме в Саратове
Прокуратура организовала проверку после взрыва газа в многоквартирном доме в Саратове, в результате которого произошло его частичное обрушение, сообщает... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T11:53:00+03:00
2025-07-25T11:53:00+03:00
2025-07-25T12:23:00+03:00
происшествия
саратов
саратовская область
взрыв газа в многоэтажке в саратове
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку после взрыва газа в многоквартирном доме в Саратове, в результате которого произошло его частичное обрушение, сообщает ведомство."По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко прокуратура Ленинского района Саратова организовала проверку по факту хлопка газовоздушной смеси в многоквартирном доме. По предварительным данным, сегодня, 25 июля 2025 года, в аварийно-диспетчерские службы поступило сообщение о произошедшем хлопке газовоздушной смеси в многоквартирном доме 2 на улице Блинова. В результате произошло обрушение части здания. Есть погибшие", - сообщается в Telegram-канале прокуратуры Саратовской области.На место выехал прокурор района Константин Байкулов."Установление всех обстоятельств случившегося и соблюдение жилищных прав жильцов находится на контроле прокуратуры. ️По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - добавили в ведомстве.
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происшествия, саратов, саратовская область, взрыв газа в многоэтажке в саратове
Происшествия, Саратов, Саратовская область, Взрыв газа в многоэтажке в Саратове
Прокуратура начала проверку после взрыва газа в доме в Саратове
Прокуратура организовала проверку после взрыва газа в доме в Саратове