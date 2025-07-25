В Кремле назвали Высоцкого феноменальной и уникальной частью культуры
Песков назвал Высоцкого феноменальной и уникальной частью культуры РФ
Актер Владимир Высоцкий в роли Гамлета. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Владимир Высоцкий является феноменальной и уникальной частью российской культуры, в Кремле, как и во всей стране его любят и помнят, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В пятницу 25 июля исполнилось 45 лет со дня смерти поэта, актера и автора-исполнителя песен Владимира Высоцкого.
"Высоцкий – это неотъемлемая часть нашей культуры, феноменальная, уникальная часть нашей культуры", - сказал Песков журналистам.
Он также подчеркнул, что для России Высоцкий – это особенное явление.
"Конечно же, и в Кремле по нему относятся так же, как относятся все россияне - его любят и помнят", - заключил Песков.
Высоцкий родился 25 января 1938 года в Москве. Он был одним из самых известных бардов советской эпохи; большую популярность ему принесли стихи и песни собственного сочинения, которые он исполнял. Как актер кино он запомнился зрителям благодаря ролям в фильмах "Место встречи изменить нельзя" и Дона Гуана в "Маленьких трагедиях", однако на его счету несколько десятков ролей в таких картинах как "Сказ про то, как царь Петр арапа женил", "Хозяин тайги", "Служили два товарища", "Вертикаль" и "Стряпуха". В 1960 году Высоцкий окончил Школу-студию МХАТ, затем служил в Театре на Таганке, где играл Галилея (спектакль "Жизнь Галилея", 1966), Хлопушу ("Пугачёв", 1967), Гамлета ("Гамлет", 1971), Лопахина ("Вишнёвый сад", 1975), Свидригайлова ("Преступление и наказание", 1979).
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