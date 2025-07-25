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В Кремле назвали Высоцкого феноменальной и уникальной частью культуры - РИА Новости, 25.07.2025
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Культура
 
12:53 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/vysotskiy-2031382819.html
В Кремле назвали Высоцкого феноменальной и уникальной частью культуры
В Кремле назвали Высоцкого феноменальной и уникальной частью культуры - РИА Новости, 25.07.2025
В Кремле назвали Высоцкого феноменальной и уникальной частью культуры
Владимир Высоцкий является феноменальной и уникальной частью российской культуры, в Кремле, как и во всей стране его любят и помнят, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T12:53:00+03:00
2025-07-25T12:53:00+03:00
культура
россия
москва
владимир высоцкий (автор песен)
театр на таганке
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Владимир Высоцкий является феноменальной и уникальной частью российской культуры, в Кремле, как и во всей стране его любят и помнят, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В пятницу 25 июля исполнилось 45 лет со дня смерти поэта, актера и автора-исполнителя песен Владимира Высоцкого. "Высоцкий – это неотъемлемая часть нашей культуры, феноменальная, уникальная часть нашей культуры", - сказал Песков журналистам. Он также подчеркнул, что для России Высоцкий – это особенное явление. "Конечно же, и в Кремле по нему относятся так же, как относятся все россияне - его любят и помнят", - заключил Песков. Высоцкий родился 25 января 1938 года в Москве. Он был одним из самых известных бардов советской эпохи; большую популярность ему принесли стихи и песни собственного сочинения, которые он исполнял. Как актер кино он запомнился зрителям благодаря ролям в фильмах "Место встречи изменить нельзя" и Дона Гуана в "Маленьких трагедиях", однако на его счету несколько десятков ролей в таких картинах как "Сказ про то, как царь Петр арапа женил", "Хозяин тайги", "Служили два товарища", "Вертикаль" и "Стряпуха". В 1960 году Высоцкий окончил Школу-студию МХАТ, затем служил в Театре на Таганке, где играл Галилея (спектакль "Жизнь Галилея", 1966), Хлопушу ("Пугачёв", 1967), Гамлета ("Гамлет", 1971), Лопахина ("Вишнёвый сад", 1975), Свидригайлова ("Преступление и наказание", 1979).
https://ria.ru/20250411/abramova-2010541749.html
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россия, москва, владимир высоцкий (автор песен), театр на таганке, дмитрий песков
Культура, Россия, Москва, Владимир Высоцкий (автор песен), Театр на Таганке, Дмитрий Песков
В Кремле назвали Высоцкого феноменальной и уникальной частью культуры

Песков назвал Высоцкого феноменальной и уникальной частью культуры РФ

© РИА Новости / Мирослав Муразов | Перейти в медиабанкАктер Владимир Высоцкий в роли Гамлета
Актер Владимир Высоцкий в роли Гамлета - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Мирослав Муразов
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Актер Владимир Высоцкий в роли Гамлета. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Владимир Высоцкий является феноменальной и уникальной частью российской культуры, в Кремле, как и во всей стране его любят и помнят, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В пятницу 25 июля исполнилось 45 лет со дня смерти поэта, актера и автора-исполнителя песен Владимира Высоцкого.
Актер Театра драмы и комедии на Таганке Владимир Высоцкий - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
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"Высоцкий – это неотъемлемая часть нашей культуры, феноменальная, уникальная часть нашей культуры", - сказал Песков журналистам.
Он также подчеркнул, что для России Высоцкий – это особенное явление.
"Конечно же, и в Кремле по нему относятся так же, как относятся все россияне - его любят и помнят", - заключил Песков.
Высоцкий родился 25 января 1938 года в Москве. Он был одним из самых известных бардов советской эпохи; большую популярность ему принесли стихи и песни собственного сочинения, которые он исполнял. Как актер кино он запомнился зрителям благодаря ролям в фильмах "Место встречи изменить нельзя" и Дона Гуана в "Маленьких трагедиях", однако на его счету несколько десятков ролей в таких картинах как "Сказ про то, как царь Петр арапа женил", "Хозяин тайги", "Служили два товарища", "Вертикаль" и "Стряпуха". В 1960 году Высоцкий окончил Школу-студию МХАТ, затем служил в Театре на Таганке, где играл Галилея (спектакль "Жизнь Галилея", 1966), Хлопушу ("Пугачёв", 1967), Гамлета ("Гамлет", 1971), Лопахина ("Вишнёвый сад", 1975), Свидригайлова ("Преступление и наказание", 1979).
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КультураРоссияМоскваВладимир Высоцкий (автор песен)Театр на ТаганкеДмитрий Песков
 
 
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