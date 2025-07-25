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Соцфонд назначил выплаты семьям погибших в крушении Ан-24
Соцфонд назначил выплаты семьям погибших в крушении Ан-24 - РИА Новости, 25.07.2025
Соцфонд назначил выплаты семьям погибших в крушении Ан-24
Социальный фонд России назначил семьям 22 погибших при исполнении трудовых обязанностей в авиакатастрофе в Приамурье единовременные страховые выплаты в два... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T13:25:00+03:00
2025-07-25T13:25:00+03:00
2025-07-25T13:25:00+03:00
тында
россия
благовещенск
василий орлов (губернатор)
ан-24
крушение ан-24 в приамурье
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Социальный фонд России назначил семьям 22 погибших при исполнении трудовых обязанностей в авиакатастрофе в Приамурье единовременные страховые выплаты в два миллиона рублей, а также пособие по потере кормильца 13 несовершеннолетним и шести студентам на очной форме обучения, сообщили в пресс-службе фонда. "Право на единовременные страховые выплаты в размере 2 миллионов рублей в связи со смертельным исходом при исполнении трудовых обязанностей имеют 22 получателей, на ежемесячные выплаты - девять граждан", - говорится в сообщении. Кроме того, по предварительным данным у 17 погибших осталось 13 несовершеннолетних детей, которые беззаявительно получат пенсии по потере кормильца. Еще шести совершеннолетним студентам выплаты будут назначены, если они обучаются очно, по заявлению при установлении факта нахождения на иждивении у умершего кормильца. Круглосуточная горячая линия фонда продолжает работать, идет межведомственная работа по выявлению всех нуждающихся в поддержке, оформлению необходимых выплат и помощи в восстановлении документов, уточнили в пресс-службе. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, погибли 48 человек.
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тында, россия, благовещенск, василий орлов (губернатор), ан-24, крушение ан-24 в приамурье
Тында, Россия, Благовещенск, Василий Орлов (губернатор), Ан-24, Крушение Ан-24 в Приамурье
Соцфонд назначил выплаты семьям погибших в крушении Ан-24
Социальный фонд назначил выплаты семьям погибших при крушении Ан-24 в Приамурье
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Социальный фонд России назначил семьям 22 погибших при исполнении трудовых обязанностей в авиакатастрофе в Приамурье единовременные страховые выплаты в два миллиона рублей, а также пособие по потере кормильца 13 несовершеннолетним и шести студентам на очной форме обучения, сообщили в пресс-службе фонда.
"Право на единовременные страховые выплаты в размере 2 миллионов рублей в связи со смертельным исходом при исполнении трудовых обязанностей имеют 22 получателей, на ежемесячные выплаты - девять граждан", - говорится в сообщении.
Кроме того, по предварительным данным у 17 погибших осталось 13 несовершеннолетних детей, которые беззаявительно получат пенсии по потере кормильца. Еще шести совершеннолетним студентам выплаты будут назначены, если они обучаются очно, по заявлению при установлении факта нахождения на иждивении у умершего кормильца.
Круглосуточная горячая линия фонда продолжает работать, идет межведомственная работа по выявлению всех нуждающихся в поддержке, оформлению необходимых выплат и помощи в восстановлении документов, уточнили в пресс-службе.
Пассажирский самолет А
н-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска
в Тынду
, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова
, погибли 48 человек.