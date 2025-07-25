https://ria.ru/20250725/vsu-2031308267.html

ВСУ убили сдавшихся в плен сослуживцев в районе Серебрянского леса в ЛНР

ВСУ убили сдавшихся в плен сослуживцев в районе Серебрянского леса в ЛНР - РИА Новости, 25.07.2025

ВСУ убили сдавшихся в плен сослуживцев в районе Серебрянского леса в ЛНР

Украинские военные убили дроном сдавшихся сослуживцев в районе Серебрянского леса в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T07:05:00+03:00

2025-07-25T07:05:00+03:00

2025-07-25T07:05:00+03:00

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ЛУГАНСК, 25 июл – РИА Новости. Украинские военные убили дроном сдавшихся сослуживцев в районе Серебрянского леса в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В районе Серебрянского леса наше передовое подразделение продвинулись в глубь обороны противника и окружило одну из украинских позиций. После боестолкновения трое оставшихся в живых боевиков 63-й отдельной механизированной бригады ВФУ (Вооруженных формирований Украины – ред.) пожелали сдаться в плен. Однако, когда они подняли руки и начали двигаться в сторону наших позиций, по ним был нанесен удар украинским дроном", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что двое военнослужащих от полученных ранений скончались на месте, еще один умер от потери крови при эвакуации российскими медиками.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика, украина, андрей марочко