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ВСУ убили сдавшихся в плен сослуживцев в районе Серебрянского леса в ЛНР - РИА Новости, 25.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:05 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/vsu-2031308267.html
ВСУ убили сдавшихся в плен сослуживцев в районе Серебрянского леса в ЛНР
ВСУ убили сдавшихся в плен сослуживцев в районе Серебрянского леса в ЛНР - РИА Новости, 25.07.2025
ВСУ убили сдавшихся в плен сослуживцев в районе Серебрянского леса в ЛНР
Украинские военные убили дроном сдавшихся сослуживцев в районе Серебрянского леса в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T07:05:00+03:00
2025-07-25T07:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 25 июл – РИА Новости. Украинские военные убили дроном сдавшихся сослуживцев в районе Серебрянского леса в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В районе Серебрянского леса наше передовое подразделение продвинулись в глубь обороны противника и окружило одну из украинских позиций. После боестолкновения трое оставшихся в живых боевиков 63-й отдельной механизированной бригады ВФУ (Вооруженных формирований Украины – ред.) пожелали сдаться в плен. Однако, когда они подняли руки и начали двигаться в сторону наших позиций, по ним был нанесен удар украинским дроном", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что двое военнослужащих от полученных ранений скончались на месте, еще один умер от потери крови при эвакуации российскими медиками.
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в мире, луганская народная республика, украина, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Украина, Андрей Марочко
ВСУ убили сдавшихся в плен сослуживцев в районе Серебрянского леса в ЛНР

Марочко: ВСУ дроном убили сослуживцев в районе Серебрянского леса в ЛНР

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные несут противотанковые мины
Украинские военные несут противотанковые мины - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные несут противотанковые мины . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 25 июл – РИА Новости. Украинские военные убили дроном сдавшихся сослуживцев в районе Серебрянского леса в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"В районе Серебрянского леса наше передовое подразделение продвинулись в глубь обороны противника и окружило одну из украинских позиций. После боестолкновения трое оставшихся в живых боевиков 63-й отдельной механизированной бригады ВФУ (Вооруженных формирований Украины – ред.) пожелали сдаться в плен. Однако, когда они подняли руки и начали двигаться в сторону наших позиций, по ним был нанесен удар украинским дроном", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники.
Марочко добавил, что двое военнослужащих от полученных ранений скончались на месте, еще один умер от потери крови при эвакуации российскими медиками.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаУкраинаАндрей Марочко
 
 
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