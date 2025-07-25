https://ria.ru/20250725/vozhdenie-2031439202.html

МВД отказалось ужесточать требования к водителям старше 60 лет

МВД отказалось ужесточать требования к водителям старше 60 лет - РИА Новости, 25.07.2025

МВД отказалось ужесточать требования к водителям старше 60 лет

В России не будут ужесточать правила допуска к вождению людей старше 60 лет, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T15:26:00+03:00

2025-07-25T15:26:00+03:00

2025-07-25T16:22:00+03:00

общество

владимир колокольцев

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В России не будут ужесточать правила допуска к вождению людей старше 60 лет, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк."С учетом мнений экспертов, высказанных в ходе общественного обсуждения, министром внутренних дел Российской Федерации генералом полиции Российской Федерации Владимиром Колокольцевым принято решение об исключении из проекта указанной Стратегии пункта 34, который затрагивал интересы участников дорожного движения старше 60 лет", — отметила она.Этот пункт предполагал:Стратегия повышения безопасности дорожного движенияУказ президента об утверждении Стратегии повышения безопасности дорожного движения на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года разместили 11 июля на портале проектов нормативных правовых актов. Документ разработали на основе анализа сведений о безопасности дорожного движения за шесть лет. Цель проекта — снизить смертность в ДТП в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с показателем 2023-го.В начале июля пресс-служба ведомства сообщила РИА Новости, что благодаря реализации проекта "Безопасность дорожного движения" удалось снизить количество ежегодных жертв в автокатастрофах на 20%.

https://ria.ru/20250708/shtraf-1794625929.html

https://ria.ru/20250514/voditeli-2016858029.html

https://ria.ru/20250530/shtrafy-2019882127.html

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общество, владимир колокольцев, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия