МВД отказалось ужесточать требования к водителям старше 60 лет
МВД не будет ужесточать правила допуска к вождению лиц старше 60 лет
Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В России не будут ужесточать правила допуска к вождению людей старше 60 лет, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
"С учетом мнений экспертов, высказанных в ходе общественного обсуждения, министром внутренних дел Российской Федерации генералом полиции Российской Федерации Владимиром Колокольцевым принято решение об исключении из проекта указанной Стратегии пункта 34, который затрагивал интересы участников дорожного движения старше 60 лет", — отметила она.
Этот пункт предполагал:
- усовершенствовать механизмы определения пригодности людей старше 60 лет к безопасному участию в дорожном движении;
- адаптировать инфраструктуру и транспорт для граждан пожилого возраста;
- внедрить дополнительные меры, направленные на снижение числа аварий с их участием;
- ужесточить контроль за состоянием здоровья водителей.
Стратегия повышения безопасности дорожного движения
Указ президента об утверждении Стратегии повышения безопасности дорожного движения на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года разместили 11 июля на портале проектов нормативных правовых актов. Документ разработали на основе анализа сведений о безопасности дорожного движения за шесть лет. Цель проекта — снизить смертность в ДТП в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с показателем 2023-го.
В начале июля пресс-служба ведомства сообщила РИА Новости, что благодаря реализации проекта "Безопасность дорожного движения" удалось снизить количество ежегодных жертв в автокатастрофах на 20%.