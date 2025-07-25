https://ria.ru/20250725/voyna-2031541100.html

Эксперт оценил вероятность войны между Камбоджей и Таиландом

Эксперт оценил вероятность войны между Камбоджей и Таиландом - РИА Новости, 25.07.2025

Эксперт оценил вероятность войны между Камбоджей и Таиландом

Конфликт на границе Камбоджи и Таиланда продлится еще какое-то время, но не выльется в настоящую войну, стороны таким образом решают свои внутриполитические... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T22:51:00+03:00

2025-07-25T22:51:00+03:00

2025-07-25T22:51:00+03:00

в мире

таиланд

камбоджа

российская империя

александр король

хун сен

пхетхонгтхан чинават

высшая школа экономики (вшэ)

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Конфликт на границе Камбоджи и Таиланда продлится еще какое-то время, но не выльется в настоящую войну, стороны таким образом решают свои внутриполитические задачи, заявил РИА Новости замдиректора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Александр Королев. "Конфликт между Камбоджей и Таиландом продлится еще какое-то время, он еще только разгорается, вот уже и Таиланд начал использовать беспилотники, но к войне это не приведет. Можно, например, обратить внимание, что Таиланд официально призывает Камбоджу прекратить удары – по-настоящему воюющая страна бы так бы не делала", - заявил Королев агентству. По его оценке, армии обеих стран не готовы к большой войне. Кроме того, их экономики зависят друг от друга, а также от иностранных инвестиций и туристов – война поставит все эти сферы экономики под удар. "Наиболее реалистичный сценарий — заморозка конфликта в его нынешней стадии без конкретных результатов для обеих сторон", - прогнозирует он. По словам эксперта, обе страны пошли на конфликт, чтобы отвлечь внимание своего населения от внутренних проблем. Камбоджа, например, заинтересована в консолидации власти и укреплении легитимности премьер-министра Хун Манета, который занял свой пост не так давно - в 2023 году, причем получил его из рук своего отца, предыдущего премьера Хун Сена. "У Таиланда внутриполитический кризис. В 2027 году всеобщие выборы. Им (правящей партии - ред.) необходимо набирать политические очки... Нужно уважить националистические настроения в Таиланде, которые сейчас превалируют в стране на уровне населения и на уровне политических элит. И если Таиланд одержит небольшую военную победу, а это весьма вероятный сценарий, что Таиланд может нанести локальное поражение Камбоджи в этой войне, то для политического климата в Таиланде этого будет более чем достаточно", - считает Королев. Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. Стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, таиландская сторона нанесла авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный. В ходе последовавшего дипломатического конфликта и эскалации напряженности на границе произошел также личный конфликт между премьер-министром Таиланда Пхетхонгтхан Чинават и экс-премьером, ныне президентом сената и лидером правящей Народной партии Камбоджи Хун Сеном, усугубивший ухудшение отношений между двумя соседними странами. Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году после 10-летних переговоров при посредничестве Российской Империи. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора. Таиланд предпочитает разрешать все противоречия, связанные с границами, в рамках двустороннего формата отношений с соседями, в то время как Камбоджа уже в третий раз за последние 60 лет обращается за решением в Международный суд ООН, юрисдикцию которого по территориальным спорам Таиланд не признает.

https://ria.ru/20250725/kitaj-2031373947.html

https://ria.ru/20250725/konflikt-2031533369.html

https://ria.ru/20250725/konflikt-2031403475.html

таиланд

камбоджа

российская империя

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, таиланд, камбоджа, российская империя, александр король, хун сен, пхетхонгтхан чинават, высшая школа экономики (вшэ), оон