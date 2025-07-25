Рейтинг@Mail.ru
США предоставили Польше кредитную гарантию на четыре миллиарда долларов - РИА Новости, 25.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:50 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/vooruzhenie-2031346576.html
США предоставили Польше кредитную гарантию на четыре миллиарда долларов
США предоставили Польше кредитную гарантию на четыре миллиарда долларов - РИА Новости, 25.07.2025
США предоставили Польше кредитную гарантию на четыре миллиарда долларов
США предоставили Польше кредитную гарантию на 4 миллиарда долларов для закупки вооружения и военной техники, заявил в пятницу в Варшаве госсекретарь по вопросам РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T10:50:00+03:00
2025-07-25T10:50:00+03:00
в мире
сша
польша
варшава
владислав косиняк-камыш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/117768/45/1177684552_0:102:2000:1227_1920x0_80_0_0_cdd6e87b72264107e73a4c95b069297d.jpg
ВАРШАВА, 25 июл - РИА Новости. США предоставили Польше кредитную гарантию на 4 миллиарда долларов для закупки вооружения и военной техники, заявил в пятницу в Варшаве госсекретарь по вопросам контроля вооружений и международной безопасности государственного департамента США Брент Кристенсен. "Сегодня наступил исторический момент для сотрудничества Восточной Европы и Соединенных Штатов. Я горд тем, что мы можем стать плечом к плечу с польскими союзниками, подписывая соглашение о гарантиях на 4 миллиарда долларов", - сказал Кристенсен во время церемонии подписания соглашения. В свою очередь министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что кредитные гарантии США будут применены для "трансформации и модернизации" Войска польского. "Это исторический момент, великий момент для Польши, подтверждение польско-американского союза, польско-американской дружбы, наших трансатлантических отношений, подтверждение Польши как лучшего друга США. Мы в очередной раз получаем гарантии правительства США, подтвержденные решением конгресса США. Мы готовы применить эти деньги самым лучшим образом - для трансформации и модернизации польской армии, для выстраивания самых сильных оборонных возможностей в Европе, для защиты западной цивилизации", - сказал польский министр. Данная кредитная гарантия выдана в рамках американской программы Foreign Military Financing. Это программа кредитования и кредитных гарантий, предоставляемых правительством США близким партнерам для покупки американской военной техники. В общей сложности сумма кредитов и кредитных гарантий, предоставленных Польше в рамках Foreign Military Financing за последние два года, превысила 11 миллиардов долларов, что делает республику крупнейшим бенефициаром этой программы. Польша активно покупает американское вооружение и военную технику, в том числе самолеты и вертолеты, средства противовоздушной и противоракетной обороны, реактивные артиллерийские системы.
https://ria.ru/20250724/ssha-2031280343.html
https://ria.ru/20250725/putin-2031318509.html
сша
польша
варшава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/117768/45/1177684552_192:0:1912:1290_1920x0_80_0_0_23211c7a6ce2edb005204eaf60b3bac1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, польша, варшава, владислав косиняк-камыш
В мире, США, Польша, Варшава, Владислав Косиняк-Камыш
США предоставили Польше кредитную гарантию на четыре миллиарда долларов

США предоставили Польше кредитную гарантию на 4 млрд долларов на вооружение

© AP Photo / Michael SohnАмериканский флаг
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© AP Photo / Michael Sohn
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 25 июл - РИА Новости. США предоставили Польше кредитную гарантию на 4 миллиарда долларов для закупки вооружения и военной техники, заявил в пятницу в Варшаве госсекретарь по вопросам контроля вооружений и международной безопасности государственного департамента США Брент Кристенсен.
"Сегодня наступил исторический момент для сотрудничества Восточной Европы и Соединенных Штатов. Я горд тем, что мы можем стать плечом к плечу с польскими союзниками, подписывая соглашение о гарантиях на 4 миллиарда долларов", - сказал Кристенсен во время церемонии подписания соглашения.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
США возьмут с Украины 150 миллионов долларов за починку вооружения
Вчера, 23:48
В свою очередь министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что кредитные гарантии США будут применены для "трансформации и модернизации" Войска польского.
"Это исторический момент, великий момент для Польши, подтверждение польско-американского союза, польско-американской дружбы, наших трансатлантических отношений, подтверждение Польши как лучшего друга США. Мы в очередной раз получаем гарантии правительства США, подтвержденные решением конгресса США. Мы готовы применить эти деньги самым лучшим образом - для трансформации и модернизации польской армии, для выстраивания самых сильных оборонных возможностей в Европе, для защиты западной цивилизации", - сказал польский министр.
Данная кредитная гарантия выдана в рамках американской программы Foreign Military Financing. Это программа кредитования и кредитных гарантий, предоставляемых правительством США близким партнерам для покупки американской военной техники. В общей сложности сумма кредитов и кредитных гарантий, предоставленных Польше в рамках Foreign Military Financing за последние два года, превысила 11 миллиардов долларов, что делает республику крупнейшим бенефициаром этой программы.
Польша активно покупает американское вооружение и военную технику, в том числе самолеты и вертолеты, средства противовоздушной и противоракетной обороны, реактивные артиллерийские системы.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
"Можно опасаться". СМИ раскрыли, чем обернется ультиматум Трампа для Путина
08:48
 
В миреСШАПольшаВаршаваВладислав Косиняк-Камыш
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала