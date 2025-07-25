https://ria.ru/20250725/vooruzhenie-2031346576.html

США предоставили Польше кредитную гарантию на четыре миллиарда долларов

США предоставили Польше кредитную гарантию на четыре миллиарда долларов - РИА Новости, 25.07.2025

США предоставили Польше кредитную гарантию на четыре миллиарда долларов

США предоставили Польше кредитную гарантию на 4 миллиарда долларов для закупки вооружения и военной техники, заявил в пятницу в Варшаве госсекретарь по вопросам РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T10:50:00+03:00

2025-07-25T10:50:00+03:00

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ВАРШАВА, 25 июл - РИА Новости. США предоставили Польше кредитную гарантию на 4 миллиарда долларов для закупки вооружения и военной техники, заявил в пятницу в Варшаве госсекретарь по вопросам контроля вооружений и международной безопасности государственного департамента США Брент Кристенсен. "Сегодня наступил исторический момент для сотрудничества Восточной Европы и Соединенных Штатов. Я горд тем, что мы можем стать плечом к плечу с польскими союзниками, подписывая соглашение о гарантиях на 4 миллиарда долларов", - сказал Кристенсен во время церемонии подписания соглашения. В свою очередь министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что кредитные гарантии США будут применены для "трансформации и модернизации" Войска польского. "Это исторический момент, великий момент для Польши, подтверждение польско-американского союза, польско-американской дружбы, наших трансатлантических отношений, подтверждение Польши как лучшего друга США. Мы в очередной раз получаем гарантии правительства США, подтвержденные решением конгресса США. Мы готовы применить эти деньги самым лучшим образом - для трансформации и модернизации польской армии, для выстраивания самых сильных оборонных возможностей в Европе, для защиты западной цивилизации", - сказал польский министр. Данная кредитная гарантия выдана в рамках американской программы Foreign Military Financing. Это программа кредитования и кредитных гарантий, предоставляемых правительством США близким партнерам для покупки американской военной техники. В общей сложности сумма кредитов и кредитных гарантий, предоставленных Польше в рамках Foreign Military Financing за последние два года, превысила 11 миллиардов долларов, что делает республику крупнейшим бенефициаром этой программы. Польша активно покупает американское вооружение и военную технику, в том числе самолеты и вертолеты, средства противовоздушной и противоракетной обороны, реактивные артиллерийские системы.

https://ria.ru/20250724/ssha-2031280343.html

https://ria.ru/20250725/putin-2031318509.html

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в мире, сша, польша, варшава, владислав косиняк-камыш